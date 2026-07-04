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Otevírací doba obchodů na svátek Cyrila a Metoděje: kde bude možné nakoupit?

Matouš Waller
  5:00

Slavní bratři. Slovanští věrozvěsti Cyril a Metoděj, původem ze Soluně, přišli na Velkou Moravu v roce 863. Cyril vytvořil písmo nazývané hlaholice. | foto: Shutterstock

Letošní 5. červenec, tedy Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje letos připadá na neděli. Jaká bude v den pracovního volna otevírací doba obchodů?

Už od října 2016 stanovuje zákon číslo 223/2016 o prodejní době v maloobchodě vybrané státní svátky a dny pracovního klidu, během kterých musí většina obchodů zůstat zavřená.

Státní svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje však mezi tyto dny nepatří. Všechny obchody tak mohou v neděli 5. července 2026 fungovat dle běžné otevírací doby.

Dny zasvěcené slovanským věrozvěstům v dalších letech
2027pondělí
2028středa
2029čtvrtek
2030pátek
2031sobota
2032pondělí

Co svátek 5. července připomíná?

Státní svátek pátého července je věnovaný bratřím z řecké Soluně. Na seznamu památných dnů figuruje už od roku 1925 – jeho statut nezměnila druhá světová válka nebo komunisté. Konkrétní datum zasvěcené oběma bratřím stanovil už v roce 1863 papež Pius IX. na oslavu tisíciletého výročí jejich příchodu na Velkou Moravu.

Byzantští věrozvěstové Cyril a Metoděj nám přinesli písmo i křesťanskou kulturu

Tehdy jako křesťanští misionáři pomohli v českých zemích položit základy vzdělanosti i kultury, rovněž prosadili používání slovanského jazyka při bohoslužbách, čímž víru přiblížili běžnému lidu. Do té doby užívané latině lid zkrátka nerozuměl. Svátek tedy připomíná počátky gramotnosti a vzdělanosti, stejně jako prvopočátky jazykové nezávislosti.

Otevírací doba o svátcích

Obchody nad 200 metrů čtverečních musí svůj provoz omezit jen během vybraných dnů. Zavřeno musí mít o sedmi ze třinácti státních svátků.

Otevírací doba o svátcích v ČR
Státní svátkyOtevírací doba obchodů
1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rokzavřeno
3. dubna – Velký pátekotevřeno
6. dubna – Velikonoční pondělízavřeno
1. května – Svátek práceotevřeno
8. května – Den vítězstvízavřeno
5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. července - Den upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. září – Den české státnostizavřeno
28. října – Den vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. listopadu – Den boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)otevřeno do 12 hodin
25. prosince – 1. svátek vánočnízavřeno
26. prosince – 2. svátek vánočnízavřeno

O těchto svátcích mohou otevřené zůstat jen menší prodejny, nebo ty „v místech zvýšené koncentrace cestujících.“ Zavřít tedy nemusí obchody na letištích, železničních stanicích či autobusových nádražích.

Nařízení se také nevztahuje například na čerpací stanice nebo lékárny. Mohou mít otevřeno bez omezení, stejně jako výdejny zboží z e-shopů.

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