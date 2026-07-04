Už od října 2016 stanovuje zákon číslo 223/2016 o prodejní době v maloobchodě vybrané státní svátky a dny pracovního klidu, během kterých musí většina obchodů zůstat zavřená.
Státní svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje však mezi tyto dny nepatří. Všechny obchody tak mohou v neděli 5. července 2026 fungovat dle běžné otevírací doby.
|2027
|pondělí
|2028
|středa
|2029
|čtvrtek
|2030
|pátek
|2031
|sobota
|2032
|pondělí
Co svátek 5. července připomíná?
Státní svátek pátého července je věnovaný bratřím z řecké Soluně. Na seznamu památných dnů figuruje už od roku 1925 – jeho statut nezměnila druhá světová válka nebo komunisté. Konkrétní datum zasvěcené oběma bratřím stanovil už v roce 1863 papež Pius IX. na oslavu tisíciletého výročí jejich příchodu na Velkou Moravu.
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Byzantští věrozvěstové Cyril a Metoděj nám přinesli písmo i křesťanskou kulturu
Tehdy jako křesťanští misionáři pomohli v českých zemích položit základy vzdělanosti i kultury, rovněž prosadili používání slovanského jazyka při bohoslužbách, čímž víru přiblížili běžnému lidu. Do té doby užívané latině lid zkrátka nerozuměl. Svátek tedy připomíná počátky gramotnosti a vzdělanosti, stejně jako prvopočátky jazykové nezávislosti.
Otevírací doba o svátcích
Obchody nad 200 metrů čtverečních musí svůj provoz omezit jen během vybraných dnů. Zavřeno musí mít o sedmi ze třinácti státních svátků.
|Státní svátky
|Otevírací doba obchodů
|1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok
|zavřeno
|3. dubna – Velký pátek
|otevřeno
|6. dubna – Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. května – Svátek práce
|otevřeno
|8. května – Den vítězství
|zavřeno
|5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. července - Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. září – Den české státnosti
|zavřeno
|28. října – Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)
|otevřeno do 12 hodin
|25. prosince – 1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. prosince – 2. svátek vánoční
|zavřeno
O těchto svátcích mohou otevřené zůstat jen menší prodejny, nebo ty „v místech zvýšené koncentrace cestujících.“ Zavřít tedy nemusí obchody na letištích, železničních stanicích či autobusových nádražích.
Nařízení se také nevztahuje například na čerpací stanice nebo lékárny. Mohou mít otevřeno bez omezení, stejně jako výdejny zboží z e-shopů.