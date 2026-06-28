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Co může způsobovat otoky nohou?
Za oteklými kotníky a pocitem těžkých končetin může být celá řada příčin. Velmi často jde o důsledek životního stylu a zaměstnání, které dolní končetiny namáhá. „Během vysokých teplot dochází k rozšiřování cév, což může zpomalovat návrat krve zpět k srdci. Tekutiny se pak více zadržují v dolních končetinách a vznikají otoky, pocit těžkých nohou nebo tlak v oblasti kotníků a chodidel,“ vysvětluje fyzioterapeutka Lenka Vojtovič z Kinisi.
- Otoky, odborně edémy, způsobuje například dlouhé stání nebo naopak sedavé zaměstnání, během kterých se nohy dostatečně neprokrvují.
- Nateklé končetiny bývají průvodním jevem chronické žilní nedostatečnosti, kdy žilní chlopně nezvládají pumpovat krev zpět k srdci.
- Některé léky na vysoký krevní tlak mohou otoky způsobovat jako vedlejší účinky.
Pokud se potíže zhoršují také například vlivem horkého letního počasí, je dobré zpozornět, protože se může jednat o skryté symptomy závažnějších onemocnění, jako je například selhávání ledvin nebo srdce.
Jak se pozná lymfatický otok?
Pokud otok nemizí, může se jednat o takzvaný lymfedém. To je chronický otok, který je způsobený poruchou odtoku mízy. Na rozdíl od běžného žilního otoku, který do rána po vyspání obvykle opadne, lymfatický otok zůstává trvalý.
- Hlavním poznávacím znamením je takzvané Stemmerovo znamení, což je diagnostický test používaný k rozpoznání lymfatického otoku, který se považuje za pozitivní, pokud kůži na druhém prstci u nohy nelze kvůli nahromaděné tekutině prsty uchopit a vytáhnout nahoru.
- Tento typ otoku často začíná už od prstů na nohou a postupuje nahoru, bývá bledý a chladný.
Léčba lymfedému je běh na dlouhou trať a vyžaduje odbornou přístrojovou i manuální lymfodrenáž, jejíž cena se v případě samoplátců může vyšplhat do astronomických výšin.
|Akutní řešení
|Jaké obtíže řeší
|Rozsah
|Orientační cena
|Manuální lymfodrenáž u terapeuta
|Pacienti s rozjetým lymfatickým otokem (lymfedémem). Řeší chronické, tuhé a asymetrické otoky, které nemizí ani po noci v posteli.
|Série 10 ošetření (nutný základ)
|8 000 – 12 000 Kč
|Léky na předpis (silná venotonika, diuretika)
|Pacienti s pokročilou chronickou žilní nedostatečností. Léčí silné záněty žil, zadržování vody v těle a rozsáhlé edémy.
|Doplatky v lékárně za několik měsíců
|600 – 1 800 Kč (poplaky za léky na přdpis se liší podle konkrétního léku a věkové skupiny)
|Zdravotní kompresní punčochy (II. tř. na míru)
|Lidé s křečovými žilami, po trombóze nebo s masivními otoky. Silným tlakem mechanicky vytlačují nahromaděnou krev z podkoží.
|2 páry (s doplatkem pacienta)
|800 – 2 000 Kč
|Specializované přístrojové masáže (kalhoty)
|Pacienti trpící syndromem těžkých nohou a městnáním lymfy. Urychluje metabolický obrat a odvádí toxiny z tkání.
|Balíček 10 vstupů
|4 500 – 7 000 Kč
Jak se rychle zbavit otoků nohou?
První pomocí bývají volně prodejné gely s obsahem kaštanu koňského, heparinu a venotonika, která posilují žilní stěnu. „Pomoci může i jednoduché střídavé zvedání špiček a pat, kroužení kotníky nebo krátké protažení každou hodinu. Právě aktivní práce chodidla a lýtek bývá často podceňovaná. Přitom jde o jeden z nejjednodušších způsobů, jak podpořit krevní oběh a předcházet pocitu těžkých nohou během horkých dnů,“ doporučuje Vojtovič.
- Rychlou a bezplatnou úlevu přinese také polohování končetin nad úroveň srdce, střídavé sprchování studenou a teplou vodou nebo krátká svižná procházka, která nastartuje svalovou pumpu.
- Pokud tyto metody nezaberou, nastupuje léčba. Zatímco preventivní pravidelná péče stojí především čas, specializované masáže a další procedury mohou značně zasáhnout do rozpočtu.
|Preventivní opatření
|Jaké obtíže řeší
|Použití
|Orientační cena
|Kompresní podkolenky (I. třída)
|Lidé se sedavým zaměstnáním, dlouhým stáním, cestovatelé v letadle. Řeší mírný pocit těžkých nohou a občasné večerní otoky kotníků.
|Každodenní nošení, dlouhé cesty
|200 – 500 Kč
|Preventivní venotonika (bylinné doplňky)
|Osoby s genetickou predispozicí ke křečovým žilám. Zpevňují žilní stěnu dříve, než dojde k rozvoji viditelných otoků.
|Kúra na 2 měsíce před létem
|400 – 700 Kč
|Chladivý gel s kaštanem
|Pro každého po náročném dni na nohách. Poskytuje okamžitou úlevu od pnutí kůže, pálivého pocitu a mírného natečení.
|Mazání večer po práci
|od 60 Kč/100 ml nebo 180 Kč/350 ml
|Pohyb, polohování nohou, studená sprcha
|Všichni bez rozdílu. Aktivuje svalovou pumpu, smršťuje cévy a přirozeně vyhání stagnující krev z podkoží.
|Každý den doma
|Zdarma
Co na těžké a oteklé nohy v létě?
Léto je pro oběhový systém zatěžkávací zkouškou. Vysoké teploty způsobují roztahování cév (vazodilataci), což situaci s hromaděním tekutin v podkoží rapidně zhoršuje. Základním pravidlem letního přežití je striktní dodržování pitného režimu.
- Nedostatečná hydratace otoky zhoršuje, protože organismus tekutiny zadržuje.
- Z hlediska módy je nutné odložit těsné oblečení a boty na vysokém podpatku. Naopak skvělým parťákem pro letní dny jsou kompresní punčochy s nižší třídou tlaku, které jsou k dostání i v prodyšných letních variantách.
Oteklé nohy a potraviny
Potraviny a nápoje mají na stav organismu velký vliv. Největším nepřítelem oteklých nohou je kromě nedostatečného přísunu čisté vody také sůl, která v těle funguje jako magnet na vodu a uzamyká ji v podkoží. Je potřeba dát pozor také na skrytou sůl v uzeninách, polotovarech, sýrech nebo slaných chipsech. Vhodné je také omezit pití alkoholu.
„Mnoho lidí během veder výrazně zvýší příjem vody, ale zapomíná na minerály. Pokud se hodně potíme, ztrácíme také sodík, draslík a hořčík. V některých případech pak paradoxně nemusí být problém nedostatek tekutin, ale jejich nerovnováha. Během dlouhých pobytů venku proto mohou být vhodné i minerální vody nebo potraviny bohaté na draslík, například rajčata, meruňky či meloun,“ říká Jan Chalupný z naBOSo.cz.
- Pomocníky v boji proti otokům jsou potraviny bohaté na draslík, do jídelníčku je proto dobré zařadit banány, avokádo, listový špenát nebo brambory.
- Přirozeným odvodněním organismu pomohou také potraviny s vysokým obsahem vody a močopudnými účinky, jako jsou okurky, melouny, chřest či řapíkatý celer.
- Zapomínat by se nemělo ani na rutin, obsažený například v pohance nebo lesních plodech, který prokazatelně zpevňuje oslabené cévní stěny.