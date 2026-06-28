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Oteklé kotníky po horkém dni? Prevence stojí pár korun, léčba tisíce

Veronika Reicheltová
  8:30

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Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Letní horka, dlouhé cestování nebo sedavá práce. Dolní končetiny dostávají během dne zabrat a jedním z varovných signálů možných závažnějších potíží bývají otoky nohou. Existuje několik levných opatření, která těžkým nohám uleví.

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Co může způsobovat otoky nohou?

Za oteklými kotníky a pocitem těžkých končetin může být celá řada příčin. Velmi často jde o důsledek životního stylu a zaměstnání, které dolní končetiny namáhá. „Během vysokých teplot dochází k rozšiřování cév, což může zpomalovat návrat krve zpět k srdci. Tekutiny se pak více zadržují v dolních končetinách a vznikají otoky, pocit těžkých nohou nebo tlak v oblasti kotníků a chodidel,“ vysvětluje fyzioterapeutka Lenka Vojtovič z Kinisi.

  • Otoky, odborně edémy, způsobuje například dlouhé stání nebo naopak sedavé zaměstnání, během kterých se nohy dostatečně neprokrvují.
  • Nateklé končetiny bývají průvodním jevem chronické žilní nedostatečnosti, kdy žilní chlopně nezvládají pumpovat krev zpět k srdci.
  • Některé léky na vysoký krevní tlak mohou otoky způsobovat jako vedlejší účinky.

Pokud se potíže zhoršují také například vlivem horkého letního počasí, je dobré zpozornět, protože se může jednat o skryté symptomy závažnějších onemocnění, jako je například selhávání ledvin nebo srdce.

Ilustrační fotografie

Jak se pozná lymfatický otok?

Pokud otok nemizí, může se jednat o takzvaný lymfedém. To je chronický otok, který je způsobený poruchou odtoku mízy. Na rozdíl od běžného žilního otoku, který do rána po vyspání obvykle opadne, lymfatický otok zůstává trvalý.

  • Hlavním poznávacím znamením je takzvané Stemmerovo znamení, což je diagnostický test používaný k rozpoznání lymfatického otoku, který se považuje za pozitivní, pokud kůži na druhém prstci u nohy nelze kvůli nahromaděné tekutině prsty uchopit a vytáhnout nahoru.
  • Tento typ otoku často začíná už od prstů na nohou a postupuje nahoru, bývá bledý a chladný.

Léčba lymfedému je běh na dlouhou trať a vyžaduje odbornou přístrojovou i manuální lymfodrenáž, jejíž cena se v případě samoplátců může vyšplhat do astronomických výšin.

Orientační cena speciální léčby otoků
Akutní řešení Jaké obtíže řešíRozsahOrientační cena
Manuální lymfodrenáž u terapeutaPacienti s rozjetým lymfatickým otokem (lymfedémem). Řeší chronické, tuhé a asymetrické otoky, které nemizí ani po noci v posteli.Série 10 ošetření (nutný základ)8 000 – 12 000 Kč
Léky na předpis (silná venotonika, diuretika)Pacienti s pokročilou chronickou žilní nedostatečností. Léčí silné záněty žil, zadržování vody v těle a rozsáhlé edémy.Doplatky v lékárně za několik měsíců600 – 1 800 Kč (poplaky za léky na přdpis se liší podle konkrétního léku a věkové skupiny)
Zdravotní kompresní punčochy (II. tř. na míru)Lidé s křečovými žilami, po trombóze nebo s masivními otoky. Silným tlakem mechanicky vytlačují nahromaděnou krev z podkoží.2 páry (s doplatkem pacienta)800 – 2 000 Kč
Specializované přístrojové masáže (kalhoty)Pacienti trpící syndromem těžkých nohou a městnáním lymfy. Urychluje metabolický obrat a odvádí toxiny z tkání.Balíček 10 vstupů4 500 – 7 000 Kč

Jak se rychle zbavit otoků nohou?

První pomocí bývají volně prodejné gely s obsahem kaštanu koňského, heparinu a venotonika, která posilují žilní stěnu. „Pomoci může i jednoduché střídavé zvedání špiček a pat, kroužení kotníky nebo krátké protažení každou hodinu. Právě aktivní práce chodidla a lýtek bývá často podceňovaná. Přitom jde o jeden z nejjednodušších způsobů, jak podpořit krevní oběh a předcházet pocitu těžkých nohou během horkých dnů,“ doporučuje Vojtovič.

  • Rychlou a bezplatnou úlevu přinese také polohování končetin nad úroveň srdce, střídavé sprchování studenou a teplou vodou nebo krátká svižná procházka, která nastartuje svalovou pumpu.
  • Pokud tyto metody nezaberou, nastupuje léčba. Zatímco preventivní pravidelná péče stojí především čas, specializované masáže a další procedury mohou značně zasáhnout do rozpočtu.
První pomoc pro otoky nohou
Preventivní opatřeníJaké obtíže řešíPoužitíOrientační cena
Kompresní podkolenky (I. třída)Lidé se sedavým zaměstnáním, dlouhým stáním, cestovatelé v letadle. Řeší mírný pocit těžkých nohou a občasné večerní otoky kotníků.Každodenní nošení, dlouhé cesty200 – 500 Kč
Preventivní venotonika (bylinné doplňky)Osoby s genetickou predispozicí ke křečovým žilám. Zpevňují žilní stěnu dříve, než dojde k rozvoji viditelných otoků.Kúra na 2 měsíce před létem400 – 700 Kč
Chladivý gel s kaštanemPro každého po náročném dni na nohách. Poskytuje okamžitou úlevu od pnutí kůže, pálivého pocitu a mírného natečení.Mazání večer po práciod 60 Kč/100 ml nebo 180 Kč/350 ml
Pohyb, polohování nohou, studená sprchaVšichni bez rozdílu. Aktivuje svalovou pumpu, smršťuje cévy a přirozeně vyhání stagnující krev z podkoží.Každý den domaZdarma

Co na těžké a oteklé nohy v létě?

Léto je pro oběhový systém zatěžkávací zkouškou. Vysoké teploty způsobují roztahování cév (vazodilataci), což situaci s hromaděním tekutin v podkoží rapidně zhoršuje. Základním pravidlem letního přežití je striktní dodržování pitného režimu.

  • Nedostatečná hydratace otoky zhoršuje, protože organismus tekutiny zadržuje.
  • Z hlediska módy je nutné odložit těsné oblečení a boty na vysokém podpatku. Naopak skvělým parťákem pro letní dny jsou kompresní punčochy s nižší třídou tlaku, které jsou k dostání i v prodyšných letních variantách.

V těhotenství některým ženám otékají nejen nohy. Jak na odvodnění v těhotenství? Poraďte se s lékařem.

Oteklé nohy a potraviny

Potraviny a nápoje mají na stav organismu velký vliv. Největším nepřítelem oteklých nohou je kromě nedostatečného přísunu čisté vody také sůl, která v těle funguje jako magnet na vodu a uzamyká ji v podkoží. Je potřeba dát pozor také na skrytou sůl v uzeninách, polotovarech, sýrech nebo slaných chipsech. Vhodné je také omezit pití alkoholu.

„Mnoho lidí během veder výrazně zvýší příjem vody, ale zapomíná na minerály. Pokud se hodně potíme, ztrácíme také sodík, draslík a hořčík. V některých případech pak paradoxně nemusí být problém nedostatek tekutin, ale jejich nerovnováha. Během dlouhých pobytů venku proto mohou být vhodné i minerální vody nebo potraviny bohaté na draslík, například rajčata, meruňky či meloun,“ říká Jan Chalupný z naBOSo.cz.

  • Pomocníky v boji proti otokům jsou potraviny bohaté na draslík, do jídelníčku je proto dobré zařadit banány, avokádo, listový špenát nebo brambory.
  • Přirozeným odvodněním organismu pomohou také potraviny s vysokým obsahem vody a močopudnými účinky, jako jsou okurky, melouny, chřest či řapíkatý celer.
  • Zapomínat by se nemělo ani na rutin, obsažený například v pohance nebo lesních plodech, který prokazatelně zpevňuje oslabené cévní stěny.
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Témata: Edém, léčba, jídlo

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