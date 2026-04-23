Omáčka rozhoduje víc než maso. Při párování vína hraje roli i tuk a kyselost

  18:25
Většina lidí řeší párování vína až ve chvíli, kdy stojí před regálem nebo vinným lístkem. Jenže v tu chvíli už bývá pozdě. Pokud špatně zvolíte jídlo nebo jeho úpravu, žádné víno vás nezachrání a výsledkem je zbytečně pokažený gastronomický zážitek.

Alkohol (zejména víno) může blokovat odbourávání histaminu a zhoršovat jeho účinky. | foto: Profimedia.cz

Proč klasické poučky selhávají

Většina z nás se při výběru vína drží starých pouček jako klíště. Jenže gastronomie se posunula a pravidlo „bílé k rybě“ dnes v moderní kuchyni platí asi tak stejně, jako že země je plochá. Pokud se slepě držíte barev, dost možná si zbytečně ničíte chuť drahého steaku i kvalitního vína. Klíč k dokonalému zážitku totiž neleží v barvě masa, ale v hrnci s omáčkou. Záleží na použitém tuku, kyselosti pokrmu i koření.

Stejná surovina, ale úplně jiné víno

Na jednom je jemný candát na másle, na druhém tučný úhoř s výraznou, kořeněnou redukcí. Pokud k oběma otevřete stejné lehké, u úhoře naprosto pohoříte. Víno vedle něj zanikne a vy budete mít pocit, že pijete vodu.

Ke kaprovi víno výraznější, k cukroví sladší, radí národní sommeliérka

Omáčka je skutečným pánem talíře

V profesionální gastronomii platí železné pravidlo: víno párujeme podle omáčky. Právě ta dokáže vynést chuť vína do nebes, nebo ji zcela zabít.

Pokud chystáte třeba hovězí maso s pepřovou omáčkou, sáhněte po silném, kořenitém červeném víně, jako je třeba Syrah. Pokud ale totéž hovězí podáváte s jemnou bylinkovou šťávou, mnohem lépe si rozumí s elegantním a lehčím Pinot Noir.

Tuk potřebuje kyselinu, ne svaly

Tuk je nositelem chuti, ale pro víno je to těžký soupeř. Čím je jídlo tučnější, tím více kyselinky ve víně potřebujete. Kyselinka v tomto případě funguje jako zmizík: čistí patro, prořezává se mastnotou a připravuje chuťové pohárky na další sousto.

Ke smaženému řízku nebo rybě v trojobalu se nebojte otevřít suchý sekt nebo velmi svěží Ryzlink rýnský. Budete překvapeni, jak moc to jídlo odlehčí.

Pozor na svěží saláty

Saláty jsou pro párování největší výzvou. Kombinace kyselé zálivky, hořkých listů a případně sladkého ovoce dokáže s vínem divy, bohužel většinou ty špatné. Pokud zvolíte příliš lehké víno, bude po prvním soustu chutnat buď jako ocet, nebo úplně zmizí. K salátům hledejte vína s výraznější aromatikou a pevnou strukturou, která zálivku nepředčí.

Rychlý tahák: Jak neudělat chybu u regálu

Místo barev se při nákupu orientujte podle způsobu přípravy. Pokud maso grilujete, hledejte vína, která prošla sudem (mají kouřové tóny). Pokud maso dusíte v krémové omáčce, hledejte vína plnější a kulatější.

Způsob tepelné úpravy jako klíč k výběru vína

Právě technologie přípravy často rozhoduje víc než samotná surovina.

Co máte na talíři?Jak je to připravené?Jaké víno hledat v obchodě?
Kuřecí / KrůtíGril s bylinkamiSvěží bílé (Veltlín, Sauvignon)
Kuřecí / KrálíkSmetanová omáčkaPlné bílé (Chardonnay)
RybaJen tak na másleMinerální bílé (Ryzlink)
HovězíSteak na griluRobustní červené (Cabernet)
Smažená jídlaTrojobal, hranolkyBrut (sekt) nebo extra suché bílé

Pozor na souboj sladkosti a kyselosti

Jedním z největších zabijáků chuťového zážitku je špatný poměr mezi sladkostí a kyselostí. Tady neexistují kompromisy. Pokud je jídlo sladší než víno v pohárku, výsledek bude katastrofální. Víno začne chutnat ostře, kovově a ztratí veškerou svou harmonii. Podobně to funguje u kyselosti. Máte na talíři výrazně kyselý pokrm, ale víno je příliš jemné? Pak se připravte na to, že bude působit mdle a prázdně.

Víno není hvězdou večera, ale týmovým hráčem

Nejlepší párování nepoznáte podle toho, že se rozplýváte nad drahou lahví, ale podle toho, že v ústech nic nevyčnívá. Víno nemá nad jídlem dominovat, má ho podpořit a stát se jeho součástí. Jakmile se přestanete řídit učebnicovými poučkami a začnete vnímat strukturu jídla, jeho intenzitu a způsob, jakým prošlo kuchyní, zjistíte, že výběr té správné lahve je ve skutečnosti mnohem jednodušší. Cílem je zkrátka celek, ve kterém všechno funguje dohromady.

Nejčtenější

Test nápojů pro školáky: Nejlepší umějí uhasit žízeň, pár jich může i ublížit

Premium
Slazené nealkoholické nápoje

Bez dostatečného a pravidelného přísunu tekutin nebude dětem pořádně fungovat tělo ani mozek. Jenže jako musíte do auta nalít správné palivo, aby jelo jako drak, tak musí křehký organismus dostat...

Úklid jako z katalogu je cesta k frustraci, říká expertka na krásný domov

Spoluzakladatelka projektu O domově Lucie Kocman. (19. prosince 2025)

Vstupuje do cizích domácností a obyvatelům radí, jak je funkčně uspořádat a vylepšit. Lucie Kocman, spoluzakladatelka projektu O domově, přitom není žádný pedant. Naopak. Mít neustále uklizeno je...

Šílenství českých hypoték: v Praze ceny drtí trh, investoři utíkají do Švýcarska

Češi mají zájem o švýcarské nemovitosti.

Zatímco v Česku lidé u hypotéky počítají každou desetinu procenta a ceny bytů v Praze doslova lámou rekordy, realitní trh ve Švýcarsku funguje úplně jinak. Samotný dluh nikdo nepovažuje za problém,...

Tento hit mezi skleníky vás překvapí. Vrací se trend z minulého století

Mnozí zahrádkáři nedají dopustit na klasické skleněné výplně, přestože mají...

Ještě před nedávnem to vypadalo, že klasickým skleněným skleníkům odzvonilo. Trh zaplavila levnější řešení se snadnou montáží. Čeští zahradníci však zjišťují, že krása a dlouhověkost tradičního skla...

Nemáte našetřeno na stáří? Vyzkoušejte 5+1 tipů, jak začít spořit i v 50 letech

ilustrační snímek

Může se zdát, že spoření a investice jsou výsadou mladých, kteří těží z výhody dlouhého časového horizontu pro zhodnocení financí. Při zvolení správné strategie však můžete efektivně začít budovat...

23. dubna 2026  18:25

Star Wars karty od České spořitelny. George nabízí i soutěž o vstupenky

Platební karty Star Wars od České spořitelny

Fanoušci ságy Star Wars se po sedmi letech dočkají nového celovečerního filmu. Premiéra snímku Mandalorian a Grogu je naplánována na květen, ale už teď se téma propisuje do českého bankovnictví....

23. dubna 2026  15:20

Zázrak za pár korun? Prací přípravek z 19. století odstraní i nejodolnější skvrny

Nechcete přijít o svůj oblíbený oděv? Pak se u náročnějších materiálů...

Trápí vás odolná skvrna na oblíbeném tričku? Zapomeňte na přípravky plné chemie. Nejúčinnějším odstraňovačem nečistot na oblečení je vynález z 19. století. Prozradíme vám, proč je tento nenápadný...

23. dubna 2026  11:45

Co uvařit za pár korun? Na sushi si zajděte do restaurace, palačinky si raději uvařte doma

Při vaření se používá hodně postupů, které v anglické terminologii u nás nejsou...

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak ušetřit za jídlo, je vařit doma. Mnoho delikates zvládnete uvařit sami i za zlomek ceny, neplatí to však zdaleka pro všechna jídla. U některých jídel totiž může...

23. dubna 2026  8:30

Pančovaná nafta ničí motory. Pojišťovna vám ale opravu zaplatit nemusí

ilustrační snímek

Vlivem války a složité logistiky roste riziko prodeje nekvalitních paliv, která jsou pro moderní motory fatální. Škody se často šplhají k padesáti tisícům korun, přesto se řidiči u pojišťoven pomoci...

23. dubna 2026

Konec nekonečného žehlení? Experti radí, jak vybrat povlečení, které hýčká a vydrží roky

Ve spolupráci
MARGOT Povlečení Matějovský | Zdroj: www.matejovsky-povleceni.cz/

V povlečení se odehrává téměř třetina života. Přesto právě při jeho výběru mnoho domácností dělá chyby. Levné materiály sice lákají nízkou cenou, po několika praních však ztrácejí tvar, šisují a...

22. dubna 2026  15:24

Děláte chybu při užívání vitaminu C? Rozhoduje rozdělení dávky, říkají lékaři

Vitamin C si většina lidí spojuje s citronem. Ve skutečnosti ho ale najdete...

Vitamin C patří mezi nejčastěji užívané vitaminy. Lidé po něm sahají hlavně ve chvíli, kdy cítí nachlazení nebo únavu. Ve skutečnosti ale v těle zastává mnohem víc funkcí, než si většina lidí...

22. dubna 2026  11:45

Bílé v lednici, červené na lince? Češi skladují víno špatně, stačí malá změna

ilustrační snímek

Špatně skladované víno ztrácí chuť, aroma i hodnotu. Často dřív, než ho vůbec otevřete. Přitom stačí jediný detail: chybné uskladnění. Správně vybraná vinotéka dokáže víno nejen ochránit, ale výrazně...

22. dubna 2026  8:30

Největší slevy týdne: Špekáčky za sedm korun, káva za polovinu a brambory v akci

Grilovací sezona je v plném proudu.

Zatímco v minulých týdnech jsme o výrazných slevách trochu snili, tentokrát se s výbornými cenovkami roztrhl pytel. Vybrané položky pořídíme až o 68 procent levněji. V letákové hitparádě pro tento...

22. dubna 2026

Šetřit na univerzálním substrátu se nevyplácí. Kvalitní substrát poznáte po stisku

Kompostování zahradního i kuchyňského odpadu má řadu výhod: šetří místo v...

Levný pytel hlíny vám může na první pohled ušetřit desítky korun. Ve skutečnosti však často rozhoduje o tom, jestli rostliny porostou, nebo začnou chřadnout. Rozdíly mezi substráty totiž nejsou vidět...

21. dubna 2026  15:20

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Vyhazujete peníze z okna? Špatně zvolené stínění ničí soukromí i zdraví

Vedro vstupuje do interiéru zejména okny, jako ochrana před horkem je nejlepší...

Možná to vypadá jako detail, ale špatně zvolené stínění dokáže výrazně zhoršit kvalitu bydlení. Přehřívání místností, ztráta soukromí nebo nekvalitní spánek - to všechno jsou důsledky, které vás...

21. dubna 2026  11:45

Otevírací doba obchodů o svátcích 1. a 8. května. Kdy bude zavřeno?

Ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. Zatímco většina svátků na konci roku mezi ně patří,...

21. dubna 2026  9:03

