Proč klasické poučky selhávají
Většina z nás se při výběru vína drží starých pouček jako klíště. Jenže gastronomie se posunula a pravidlo „bílé k rybě“ dnes v moderní kuchyni platí asi tak stejně, jako že země je plochá. Pokud se slepě držíte barev, dost možná si zbytečně ničíte chuť drahého steaku i kvalitního vína. Klíč k dokonalému zážitku totiž neleží v barvě masa, ale v hrnci s omáčkou. Záleží na použitém tuku, kyselosti pokrmu i koření.
Stejná surovina, ale úplně jiné víno
Na jednom je jemný candát na másle, na druhém tučný úhoř s výraznou, kořeněnou redukcí. Pokud k oběma otevřete stejné lehké, u úhoře naprosto pohoříte. Víno vedle něj zanikne a vy budete mít pocit, že pijete vodu.
|
Ke kaprovi víno výraznější, k cukroví sladší, radí národní sommeliérka
Omáčka je skutečným pánem talíře
V profesionální gastronomii platí železné pravidlo: víno párujeme podle omáčky. Právě ta dokáže vynést chuť vína do nebes, nebo ji zcela zabít.
Pokud chystáte třeba hovězí maso s pepřovou omáčkou, sáhněte po silném, kořenitém červeném víně, jako je třeba Syrah. Pokud ale totéž hovězí podáváte s jemnou bylinkovou šťávou, mnohem lépe si rozumí s elegantním a lehčím Pinot Noir.
Tuk potřebuje kyselinu, ne svaly
Tuk je nositelem chuti, ale pro víno je to těžký soupeř. Čím je jídlo tučnější, tím více kyselinky ve víně potřebujete. Kyselinka v tomto případě funguje jako zmizík: čistí patro, prořezává se mastnotou a připravuje chuťové pohárky na další sousto.
Ke smaženému řízku nebo rybě v trojobalu se nebojte otevřít suchý sekt nebo velmi svěží Ryzlink rýnský. Budete překvapeni, jak moc to jídlo odlehčí.
Pozor na svěží saláty
Saláty jsou pro párování největší výzvou. Kombinace kyselé zálivky, hořkých listů a případně sladkého ovoce dokáže s vínem divy, bohužel většinou ty špatné. Pokud zvolíte příliš lehké víno, bude po prvním soustu chutnat buď jako ocet, nebo úplně zmizí. K salátům hledejte vína s výraznější aromatikou a pevnou strukturou, která zálivku nepředčí.
Rychlý tahák: Jak neudělat chybu u regálu
Místo barev se při nákupu orientujte podle způsobu přípravy. Pokud maso grilujete, hledejte vína, která prošla sudem (mají kouřové tóny). Pokud maso dusíte v krémové omáčce, hledejte vína plnější a kulatější.
Způsob tepelné úpravy jako klíč k výběru vína
Právě technologie přípravy často rozhoduje víc než samotná surovina.
|Co máte na talíři?
|Jak je to připravené?
|Jaké víno hledat v obchodě?
|Kuřecí / Krůtí
|Gril s bylinkami
|Svěží bílé (Veltlín, Sauvignon)
|Kuřecí / Králík
|Smetanová omáčka
|Plné bílé (Chardonnay)
|Ryba
|Jen tak na másle
|Minerální bílé (Ryzlink)
|Hovězí
|Steak na grilu
|Robustní červené (Cabernet)
|Smažená jídla
|Trojobal, hranolky
|Brut (sekt) nebo extra suché bílé
Pozor na souboj sladkosti a kyselosti
Jedním z největších zabijáků chuťového zážitku je špatný poměr mezi sladkostí a kyselostí. Tady neexistují kompromisy. Pokud je jídlo sladší než víno v pohárku, výsledek bude katastrofální. Víno začne chutnat ostře, kovově a ztratí veškerou svou harmonii. Podobně to funguje u kyselosti. Máte na talíři výrazně kyselý pokrm, ale víno je příliš jemné? Pak se připravte na to, že bude působit mdle a prázdně.
Víno není hvězdou večera, ale týmovým hráčem
Nejlepší párování nepoznáte podle toho, že se rozplýváte nad drahou lahví, ale podle toho, že v ústech nic nevyčnívá. Víno nemá nad jídlem dominovat, má ho podpořit a stát se jeho součástí. Jakmile se přestanete řídit učebnicovými poučkami a začnete vnímat strukturu jídla, jeho intenzitu a způsob, jakým prošlo kuchyní, zjistíte, že výběr té správné lahve je ve skutečnosti mnohem jednodušší. Cílem je zkrátka celek, ve kterém všechno funguje dohromady.