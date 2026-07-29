Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Okurkový lák jako tajná zbraň šéfkuchařů. Zkuste tyto geniální triky

Autor:
  15:20

Lák z okurek | foto: Canva.com

Lák ze sterilovaných okurek nemusí končit ve dřezu. Dokáže změkčit maso, dochutit saláty, omáčky i polévky a poslouží také k rychlému nakládání zeleniny. Stačí vědět, jak jej správně využít.

Obsah

Proč má okurkový lák tak zázračné vlastnosti?

Abychom pochopili, proč je okurkový nálev v kuchyni takovým pokladem, musíme se podívat na jeho složení. Nejde o obyčejnou octovou vodu. Tradiční český nálev prochází procesem, kdy se v něm louhuje celá řada aromatických složek: kopr, hořčičné semínko, cibule, pepř, nové koření a někdy i kousek křenu nebo mrkve.

Během týdnů a měsíců, kdy okurky odpočívají ve sklenici, dochází k chuťové transformaci. Tekutina do sebe absorbuje část chuti ze samotné zeleniny a zároveň jí předává svou sílu. Výsledkem je komplexní, hluboká chuť, kterou pouhým smícháním octa a cukru v hrnci nikdy bleskově nenapodobíte.

Z chemického hlediska je klíčová právě přítomnost kyseliny octové a soli. Tyto dvě složky fungují jako skvělý konzervant, ale také jako účinné činidlo, které dokáže měnit strukturu potravin, zvýrazňovat jejich přirozenou chuť a dodávat jim takzvaný třetí rozměr.

Pijete lák z okurek? Pokud děláte při zavařování tuto chybu, můžete na ni doplatit

Tajná zbraň šéfkuchařů: Zkřehčení a marinování masa

Největší tajemství okurkového nálevu spočívá v jeho schopnosti proměnit i levnější nebo sušší kusy masa v neuvěřitelně šťavnaté sousto. Kyselost nálevu totiž funguje jako přírodní tenderizer, narušuje tuhá svalová vlákna.

  • Drůbeží maso: Pokud chystáte kuřecí prsa, která mají často tendenci po upečení vysychat, naložte je na dvě až čtyři hodiny do okurkového láku. Maso do sebe natáhne vlhkost a jemnou kořeněnou chuť. Po upečení či usmažení bude krásně šťavnaté. V USA je tento trik základem úspěchu slavných fastfoodových řetězců specializovaných na smažené kuře.
  • Vpichování do vepřového a hovězího: Při přípravě většího kusu pečeně nebo uzení můžete nálev pomocí kuchařské stříkačky aplikovat přímo dovnitř masa. Maso se prosolí a ochutí rovnoměrně zevnitř.
  • Základ pro domácí barbecue omáčky: Nálev můžete použít místo obyčejného octa do marinád na žebra nebo krkovičku. Cukr obsažený v láku navíc při grilování zajistí krásnou karamelovou krustu.

Český bestseller? Kopr. Jsme extrémně citliví, když nám na pultech chybí

Jak nálev využít při běžném vaření

Nemusíte hned pořádat velké grilování, abyste lák spotřebovali. Své uplatnění najde při každodenní přípravě klasických českých jídel.

Dokonalý bramborový salát a omáčky

Při přípravě tradičního bramborového salátu se často stává, že jsou brambory mdlé. Zkuste je hned po uvaření a nakrájení,dokud jsou ještě teplé, pokapat několika lžícemi okurkového nálevu. Teplé brambory tekutinu okamžitě nasáknou. Salát pak bude mít mnohem plnější chuť a nebudete muset používat tolik majonézy či soli.

Stejně tak lák poslouží při ladění chuti omáček. Typickým příkladem je rajská, koprová nebo znojemská omáčka. Pokud jim na konci vaření chybí ten správný říz, většina lidí sahá po octu a cukru. Když ale místo toho použijete okurkový lák,dodáte omáčce nejen kyselost, ale i kořeněný podtón, který chuť krásně zaoblí.

Vylepšení polévek

Tradiční kulajda, bramboračka nebo poctivé kyselo získají díky pár lžícím nálevu úplně nový rozměr. Lák se přidává až v samotném závěru vaření, aby dlouhým varem neztratil své specifické aroma.

Přehled kulinářského využití okurkového nálevu

Pokrm / PoužitíJak lák správně aplikovatHlavní benefit pro výsledek
Kuřecí a vepřové masoMarinování před tepelnou úpravou (2–4 hodiny).Výjimečná šťavnatost a zkřehčení vláken.
Bramborový salátPokapání teplých uvařených brambor před mícháním.Brambory získají chuť zevnitř, salát není mdlý.
Tradiční omáčkyFinální dochucení (rajská, znojemská, koprová).Vyvážená kyselost a kořeněný podtón bez námahy.
Domácí majonéza / dresinkNáhrada citronové šťávy nebo čistého octa.Jemnější, komplexnější chuťová struktura.
Dušená zeleninaPřidání trochy láku k dusící se cibuli či kořenové zelenině.Zvýraznění přirozené sladkosti zeleniny.
Rychlé nakládání (Pickling)Zalití čerstvé nakrájené cibule, ředkviček či okurek.Blesková křupavá příloha hotová za 30 minut.

TEST: Nakládané okurky chuťově obstály. Nejdražší byly ale nejhorší

Druhý život pro zeleninu: Rychlé nakládání (Quick pickling)

Máte v lednici zbytek unavené zeleniny, kterou je potřeba zpracovat? Nevyhazujte ji. Okurkový nálev je již hotový konzervační roztok, který můžete použít znovu. Tento proces se v moderní gastronomii označuje jako „quick pickling“, neboli rychlé nakládání.

Stačí nakrájet na tenké plátky například červenou cibuli, ředkvičky, salátovou okurku, karotku nebo klidně i natvrdo uvařená vejce. Vložte je do čisté sklenice, zalijte studeným nebo mírně zahřátým okurkovým nálevem a nechte v lednici odležet.

Červená cibule takto ztratí svou palčivost, získá nádhernou růžovou barvu a stane se perfektním doplňkem k domácím burgerům, na chleba se sádlem nebo do salátů. Zelenina je připravená k konzumaci už po několika hodinách.

Nečekané využití za hranicemi talíře

Využití okurkového láku nekončí pouze u vaření. Tato tekutina má své pevné místo i v barové kultuře a mezi sportovci.

  • Koktejl Picklaback Shot: Tento fenomén si získává oblibu i v českých podnicích. Jde o rituál, kdy vypijete panáka kvalitní whisky a okamžitě ho zapijete panákem vychlazeného okurkového nálevu. Kyselost a sůl okamžitě neutralizují pálivý alkoholový ocas v krku a rozvinou překvapivě příjemnou pachuť.
  • Pomocník při kocovině: Pokud jste to večer přehnali s alkoholem, tělo je dehydrované a chybí mu minerální látky. Okurkový lák funguje jako přírodní iontový nápoj. Obsahuje sodík a draslík, které pomáhají tělu rychleji obnovit rovnováhu hydratace a ulevit od bolesti hlavy.
  • Úleva při svalových křečích: Některé studie i zkušenosti vrcholových sportovců ukazují, že vypití malého množství okurkového láku dokáže téměř okamžitě zastavit svalové křeče. Předpokládá se, že kyselina octová spouští v krku reflex, který uklidňuje přetížené nervy vysílající signály ke křečím do svalů.

Plná spíž a ani koruna navíc? Češi objevili geniální trik na zavařování

Na co si dát pozor: Pravidla bezpečné recyklace

I když je okurkový nálev skvělým pomocníkem, je nutné dodržovat několik základních pravidel, aby byla jeho konzumace bezpečná a chuťový zážitek stoprocentní.

  1. Čistota na prvním místě: Lák používejte pouze v případě, že jste okurky ze sklenice vyndavali čistou vidličkou, nikoli prsty. Bakterie z rukou by mohly tekutinu kontaminovat a ta by se začala kazit.
  2. Vzhled a vůně: Pokud je lák zakalený víc, než je běžné, nebo vykazuje známky plísně či zápachu, nepoužívejte ho.
  3. Skladování: Po vyjedení okurek lák přelijte přes sítko (pokud v něm nechcete mít kousky koření) do čisté skleničky, pevně uzavřete a uchovávejte výhradně v chladničce. Takto vydrží bez problémů několik týdnů.
  4. Míra solení: Nezapomínejte, že nálev už sůl obsahuje. Pokud s ním dochucujete jídlo, se samotným solením počkejte až na úplný závěr, abyste pokrm nepřesolili.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sepraný favorit či bzučící octavia. Škodovky jezdily na elektřinu již dříve

Škoda Shortcut

Dnešní elektrické škodovky navazují na bohatou historii. Na počátku 90. let brázdil silnice elektrický favorit a později dokonce i octavia. První hybrid zkonstruoval „český Edison“ František Křižík...

IKEA chystá netradiční akci. Co naházíte do tašky za deset minut, to je vaše

ilustrační snímek

IKEA letos nabídne zákazníkům netradiční zážitky. V Británii se poběží maraton uvnitř obchodního domu, čeští zákazníci budou sprintovat s ikonickou modrou taškou pro doplňky zdarma. Co stihnou...

Nákupy jako v labyrintu míří do Česka. Podívejte se, jak vypadá slovenská sestra nového řetězce

Dánský řetězec Normal

Dánský diskontní řetězec Normal vstoupí v srpnu na český trh. První prodejnu otevře 12. srpna v pražském obchodním centru Atrium Flora, druhou otevře o dva dny později 14. srpna v Galerii Butovice....

KVÍZ: Přežili jste první měsíc prázdnin? Otestujte se, jak zvládnete srpen

Opatovický písník u Hradce Králové a letní vedra (1. července 2025)

Léto s dětmi je v plném proudu. Sotva stíháte sušit plavky z minulé akce, už se balí kufry na další rodinnou expedici. Ať už momentálně velíte táborovému týmu, krotíte divou zvěř v aquaparku, nebo...

Tento pomocník od Parkside boduje u zákazníků. Lidl ho zlevnil na polovinu

Parkside Multifunkční nářadí PMFW 310 I6. | Zdroj: Lidl.cz

Od čtvrtka 30. července nabízí Lidl multifunkční nářadí značky Parkside za poloviční cenu. Nářadí s šesti nastavitelnými rychlostními stupni a osmnácti brusnými listy doporučuje devět z deseti...

Okurkový lák jako tajná zbraň šéfkuchařů. Zkuste tyto geniální triky

Lák z okurek

Lák ze sterilovaných okurek nemusí končit ve dřezu. Dokáže změkčit maso, dochutit saláty, omáčky i polévky a poslouží také k rychlému nakládání zeleniny. Stačí vědět, jak jej správně využít.

29. července 2026  15:20

Přes 1,5 milionu Čechů přichází o tisíce na penzijním spoření. Kvůli datu založení

Ve spolupráci
Správně zvolená strategie penzijního spoření může ve výsledku znamenat rozdíl v...

Možná ho máte v šuplíku i vy. Penzijní připojištění založené před rokem 2013, kterému od té doby nevěnujete přílišnou pozornost. Jenže zatímco pravidla státní podpory se mění a vláda dokonce uvažuje...

29. července 2026  15:07

Sepraný favorit či bzučící octavia. Škodovky jezdily na elektřinu již dříve

Škoda Shortcut

Dnešní elektrické škodovky navazují na bohatou historii. Na počátku 90. let brázdil silnice elektrický favorit a později dokonce i octavia. První hybrid zkonstruoval „český Edison“ František Křižík...

29. července 2026,  aktualizováno  14:59

Jak naplánovat aktivní týden u vody pro tři generace

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Skloubit představy o ideálních prázdninách u tří různých generací je jednou z nejtěžších logistických výzev rodinného života. Zatímco dědeček touží po klidných procházkách v přírodě, unavení rodiče...

29. července 2026  12:41

Lépe už bylo. Co nám může zdražit elektřinu a plyn?

Ve spolupráci
Období levných energií je u konce.

Mysleli jste, že ceny energií budou už jen klesat? Éra levné elektřiny a plynu je u konce. Dodavatelé otáčejí kormidlem a experti varují před riziky, která mohou vaše zimní účty vyhnat o tisíce korun...

29. července 2026  11:45

Většina Čechů podporuje posílení kontroly státu nad firmou ČEZ, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Skoro tři pětiny Čechů podporují posílení kontroly státu nad energetickou firmou ČEZ, ukázal průzkum agentury Ipsos. Podle lidí to posílí soběstačnost země ve výrobě elektřiny. Vládní koalice ANO,...

29. července 2026  10:19

Afty, popraskané koutky i migréna. Tělu chybí vitamin B2 častěji, než čekáte

Vitamin B2 patří mezi méně známé vitaminy skupiny B. Kromě vlivu na energii a...

Vitamin B2 neboli riboflavin patří mezi vitaminy skupiny B, které se podílejí na tvorbě energie a správné funkci nervové soustavy. Přestože se o něm mluví méně než o vitaminu C nebo vitaminu D, jeho...

29. července 2026  8:30

Zvykejte si na levné máslo. Cenová válka řetězců přinesla nový standard

ilustrační snímek

Zapomeňte na šílené ceny minulých let. Máslo za dvacet korun už není výjimečnou akcí jednoho řetězce, ale novým pravidlem hry. Obchody hromadně zlevňují, jenže v regálech na vás kvůli tomu čekají...

29. července 2026

Konec vracení zdarma. Lounge by Zalando strhne z vrácených peněz 69 korun

ilustrační snímek

Zákazníci e-shopu Lounge by Zalando se dočkali nepříjemného překvapení. Obchod totiž již tento týden zavádí nová pravidla pro vracení zboží, které bude nově zpoplatněné. Dobrou zprávou je, že stále...

28. července 2026  18:25

Zápach z pračky? Drahé čističe vyměňte za levný trik

Zápach z pračky

Praní na nízké teploty a nadmíra voňavých gelů sice šetří peněženku, moderním pračkám ale škodí. Uvnitř spotřebiče se tvoří sliz, který je živnou půdou pro plísně. Poradíme, jak zápach z pračky...

28. července 2026  15:20

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

EasyJet spustil prodej levných letenek na příští léto. A radí, jak létat nejlevněji

ilustrační snímek

Přísloví o tom, že se zima zeptá, co člověk dělal v létě, je v případě cestování naprosto zastaralé. Kdo chce příští rok v létě levně cestovat, musí se starat už nyní. Nízkonákladová společnost...

28. července 2026  12:38

Digitalizace pokračuje. Elektroenergetické datové centrum spouští nové služby

Tisková konference na MPO k druhému výročí zahájení sdílení elektřiny v...

Nově nemusí majitelé fotovoltaik vyrobenou elektřinu hned spotřebovat nebo levně odevzdat. V případě zájmu ji mohou začít chytře ukládat, pronajímat kapacitu své baterie a také se zapojit do...

28. července 2026  12:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×