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Okamžité peníze na ruku: Zjistěte, kolik můžete dostat od Alzy za svůj starý telefon či notebook

Veronika Reicheltová
  11:45

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Staré a již nepoužívané mobily obsahují důležité kovy, které jsou vhodné pro opětovné využití. | foto: MAFRA

Dochází vám před výplatou peníze? Místo půjček prohledejte šuplíky. Zjistěte, jak snadno prodat starý telefon či notebook a získat hotovost ještě dnes. Které prodejny nabízí nejvýhodnější podmínky a na co si dát pozor při oceňování přístrojů?

Obsah

Kde nejlépe prodat elektroniku?

Použitá elektronická zařízení vykupují v České republice různě velcí prodejci elektroniky, jako je Alza, Datart, Smarty.cz nebo Mobil Pohotovost. U těchto zavedených společností budete mít při celém procesu větší míru bezpečí celého procesu prodeje.

  • Transakci zpravidla vyřídíte velmi rychle.
  • V některých případech lze vše zařídit online bez potřeby navštěvovat pobočku.
  • Někteří vykupují pouze zboží zakoupené u nich, jiní na takové zboží nabízejí bonusová procenta navíc.

Chcete koupit nebo prodat mobil? Vyzkoušeli jsme, kde je to ztráta času

Prodej použitého zařízení můžete zkusit i přes internetové aukce a bazarové portály.

  • Takové transakce vám mohou přinést vyšší částku, avšak za cenu zvýšeného rizika při jednání s potenciálními kupci.
  • Výkup elektroniky nabízí také specializované zastavárny a servisy.
Vysloužilá domácí elektronika je zdrojem cenných surovin

Jaká je cena za výkup elektroodpadu?

Lidé si často pletou výkup funkčního zařízení s odevzdáním elektroodpadu. Většina firem má v podmínkách, že vykupuje pouze funkční zařízení, tedy taková, která půjdou následně znovu prodat. Výkup elektroodpadu, případně jeho zpětný odběr, lze provést ve sběrných dvorech.

  • Pokud donesete nefunkční, rozbitý nebo extrémně zastaralý spotřebič do sběrného dvora či specializované výkupny surovin, cena se odvíjí pouze od hmotnosti a obsahu kovů.
  • U malých zařízení, jako jsou staré tlačítkové telefony, se částky pohybují v řádu jednotek až desítek korun.
  • Pokud má však přístroj ještě funkční komponenty nebo jde o novější model, cenovka se posouvá z kategorie odpadu do výkupní hodnoty použitého zboží.

Jak funguje výkup Alza

Prodejce Alza nabízí službu výkupu elektroniky přes online formulář na webu a v mobilní aplikaci.

  • Uživatel v aplikaci či na webu zadá stav zařízení, odpoví na otázky ohledně opotřebení, displeje či baterie a systém vygeneruje výkupní cenu.
  • Následně zařízení odnese do AlzaBoxu, odkud bude zboží přepraveno k fyzické kontrole.
  • Po schválení technikem dostanete peníze převodem na účet.
  • Prodejce vykupuje pouze tato zařízení zakoupená na Alza.cz: telefony, tablety, chytré hodinky, notebooky, herní konzole, objektivy a fotoaparáty.
Čeho se můžeme dočkat při dědickém řízení?

Jak funguje výkup u Datartu

Datart přistupuje k výkupu velmi podobně, oproti Alze však nabízí dvě výhody. Výkup lze vyřídit nejen online, ale také přímo na prodejnách. Zařízení navíc nemusí být předtím u Datartu zakoupeno.

  • Datart vykupuje mobilní telefony, Apple iPhone, tablety, chytré hodinky, notebooky, herní konzole, fotoaparáty a objektivy.
  • Pokud nechcete jít přímo na prodejnu Datart, pro použité zařízení si přijede kurýr zdarma na vaši adresu, nebo jej můžete odevzdat na pobočce DPD.
  • Po úspěšném odkupu převede společnost peníze na váš účet do 4 pracovních dnů.

Jak funguje výkup Smarty.cz

Obchod Smarty.cz nabízí výkup starších telefonů, notebooků, tabletů, ale i herních konzolí a her. Celý proces lze vyřídit buď na libovolné prodejně během několika minut, nebo plně online z pohodlí domova přes Zásilkovnu.

  • Na webu stačí vyplnit orientační stav zařízení v online kalkulačce, po odeslání a technické kontrole obdržíte cenovou nabídku.
  • Peníze vám Smarty v případě prodeje na pobočce vyplatí v hotovosti, převodem na bankovní účet nebo na protiúčet.
  • U online prodeje vyplácí Smarty peníze převodem na účet.
  • U zánovního zboží nebo produktů zakoupených přímo na Smarty.cz nabízí výkupní bonusy.
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Jak funguje výkup Mobil Pohotovost

Prodejce elektroniky Mobil Pohotovost, který patří také ke známým servisním místům, má v portfoliu služeb také výkup elektrozařízení.

  • Telefony, tablety, chytré hodinky, notebooky, herní příslušenství a další lze prodat jak online, tak přímo na pobočkách.
  • Peníze lze na pobočkách získat v hotovosti, u online prodeje pak do 48 hodin na účet.

Tyto telefony prodáte použité stále za dost peněz. Poradíme, které to jsou

Srovnání: Kdo vykupuje elektroniku?

Na českém trhu soupeří v oblasti výkupu hned několik velkých hráčů.

  • Alza vyniká rychlostí procesů a rozšířenou sítí AlzaBoxů. Mínusem je výkup pouze zboží, které bylo zakoupeno na Alza.cz
  • Datart, Mobil Pohotovost a Smarty.cz nabízejí výkup zboží i na pobočkách.

Abychom zjistili, jaké jsou podmínky těchto společnosti, srovnali jsme modelovou situaci výkupu telefonu Apple iPhone 16, 128 GB.

  • Datart za stav „jako nový“ nabízí až 12 000 Kč, za stav „použitý“ 11 000 Kč.
  • Totožnou cenu nabízí také Mobil Pohotovost.
  • Smarty.cz nabízí až 12 000 Kč za zboží, které odpovídá kategorii A, tedy „jako nový“.
  • V Alze lze získat nacenění pouze na zboží, které se zobrazí po přihlášení do uživatelského účtu.
Srovnání výkupních cen: Apple iPhone 16 (128 GB)
ProdejceStav: Jako novýStav: PoužitýStav: OpotřebovanýPodmínky a specifika
Datartaž 12 000 Kč11 000 Kč10 400 KčStandardní výkup
Mobil Pohotovostaž 12 000 Kč11 000 Kč10 400 KčStandardní výkup
Smarty.czaž 12 000 Kč10 800 Kč9 000 KčStandardní výkup
Alza.czdle přihlášenídle přihlášenídle přihlášeníVýkupní cenu lze spočítat pouze po přihlášení.
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