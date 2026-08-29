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Kde nejlépe prodat elektroniku?
Použitá elektronická zařízení vykupují v České republice různě velcí prodejci elektroniky, jako je Alza, Datart, Smarty.cz nebo Mobil Pohotovost. U těchto zavedených společností budete mít při celém procesu větší míru bezpečí celého procesu prodeje.
- Transakci zpravidla vyřídíte velmi rychle.
- V některých případech lze vše zařídit online bez potřeby navštěvovat pobočku.
- Někteří vykupují pouze zboží zakoupené u nich, jiní na takové zboží nabízejí bonusová procenta navíc.
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Prodej použitého zařízení můžete zkusit i přes internetové aukce a bazarové portály.
- Takové transakce vám mohou přinést vyšší částku, avšak za cenu zvýšeného rizika při jednání s potenciálními kupci.
- Výkup elektroniky nabízí také specializované zastavárny a servisy.
Jaká je cena za výkup elektroodpadu?
Lidé si často pletou výkup funkčního zařízení s odevzdáním elektroodpadu. Většina firem má v podmínkách, že vykupuje pouze funkční zařízení, tedy taková, která půjdou následně znovu prodat. Výkup elektroodpadu, případně jeho zpětný odběr, lze provést ve sběrných dvorech.
- Pokud donesete nefunkční, rozbitý nebo extrémně zastaralý spotřebič do sběrného dvora či specializované výkupny surovin, cena se odvíjí pouze od hmotnosti a obsahu kovů.
- U malých zařízení, jako jsou staré tlačítkové telefony, se částky pohybují v řádu jednotek až desítek korun.
- Pokud má však přístroj ještě funkční komponenty nebo jde o novější model, cenovka se posouvá z kategorie odpadu do výkupní hodnoty použitého zboží.
Jak funguje výkup Alza
Prodejce Alza nabízí službu výkupu elektroniky přes online formulář na webu a v mobilní aplikaci.
- Uživatel v aplikaci či na webu zadá stav zařízení, odpoví na otázky ohledně opotřebení, displeje či baterie a systém vygeneruje výkupní cenu.
- Následně zařízení odnese do AlzaBoxu, odkud bude zboží přepraveno k fyzické kontrole.
- Po schválení technikem dostanete peníze převodem na účet.
- Prodejce vykupuje pouze tato zařízení zakoupená na Alza.cz: telefony, tablety, chytré hodinky, notebooky, herní konzole, objektivy a fotoaparáty.
Jak funguje výkup u Datartu
Datart přistupuje k výkupu velmi podobně, oproti Alze však nabízí dvě výhody. Výkup lze vyřídit nejen online, ale také přímo na prodejnách. Zařízení navíc nemusí být předtím u Datartu zakoupeno.
- Datart vykupuje mobilní telefony, Apple iPhone, tablety, chytré hodinky, notebooky, herní konzole, fotoaparáty a objektivy.
- Pokud nechcete jít přímo na prodejnu Datart, pro použité zařízení si přijede kurýr zdarma na vaši adresu, nebo jej můžete odevzdat na pobočce DPD.
- Po úspěšném odkupu převede společnost peníze na váš účet do 4 pracovních dnů.
Jak funguje výkup Smarty.cz
Obchod Smarty.cz nabízí výkup starších telefonů, notebooků, tabletů, ale i herních konzolí a her. Celý proces lze vyřídit buď na libovolné prodejně během několika minut, nebo plně online z pohodlí domova přes Zásilkovnu.
- Na webu stačí vyplnit orientační stav zařízení v online kalkulačce, po odeslání a technické kontrole obdržíte cenovou nabídku.
- Peníze vám Smarty v případě prodeje na pobočce vyplatí v hotovosti, převodem na bankovní účet nebo na protiúčet.
- U online prodeje vyplácí Smarty peníze převodem na účet.
- U zánovního zboží nebo produktů zakoupených přímo na Smarty.cz nabízí výkupní bonusy.
Jak funguje výkup Mobil Pohotovost
Prodejce elektroniky Mobil Pohotovost, který patří také ke známým servisním místům, má v portfoliu služeb také výkup elektrozařízení.
- Telefony, tablety, chytré hodinky, notebooky, herní příslušenství a další lze prodat jak online, tak přímo na pobočkách.
- Peníze lze na pobočkách získat v hotovosti, u online prodeje pak do 48 hodin na účet.
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Srovnání: Kdo vykupuje elektroniku?
Na českém trhu soupeří v oblasti výkupu hned několik velkých hráčů.
- Alza vyniká rychlostí procesů a rozšířenou sítí AlzaBoxů. Mínusem je výkup pouze zboží, které bylo zakoupeno na Alza.cz
- Datart, Mobil Pohotovost a Smarty.cz nabízejí výkup zboží i na pobočkách.
Abychom zjistili, jaké jsou podmínky těchto společnosti, srovnali jsme modelovou situaci výkupu telefonu Apple iPhone 16, 128 GB.
- Datart za stav „jako nový“ nabízí až 12 000 Kč, za stav „použitý“ 11 000 Kč.
- Totožnou cenu nabízí také Mobil Pohotovost.
- Smarty.cz nabízí až 12 000 Kč za zboží, které odpovídá kategorii A, tedy „jako nový“.
- V Alze lze získat nacenění pouze na zboží, které se zobrazí po přihlášení do uživatelského účtu.
|Prodejce
|Stav: Jako nový
|Stav: Použitý
|Stav: Opotřebovaný
|Podmínky a specifika
|Datart
|až 12 000 Kč
|11 000 Kč
|10 400 Kč
|Standardní výkup
|Mobil Pohotovost
|až 12 000 Kč
|11 000 Kč
|10 400 Kč
|Standardní výkup
|Smarty.cz
|až 12 000 Kč
|10 800 Kč
|9 000 Kč
|Standardní výkup
|Alza.cz
|dle přihlášení
|dle přihlášení
|dle přihlášení
|Výkupní cenu lze spočítat pouze po přihlášení.