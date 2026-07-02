„Doména gov.cz je pro občany jasným signálem, že komunikují přímo se státem. Při nákupu dálniční známky proto doporučujeme vždy zkontrolovat adresu v prohlížeči. Uživatelé tak mají jistotu, že využívají oficiální službu a platí pouze zákonem stanovenou cenu dálniční známky,“ uvedla ředitelka sekce pro správu finančních zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury Lucie Bartáková.
Loni v dubnu státní e-shop s dálničními známkami varoval před webem, který napodoboval oficiální web. Lidé, kteří na podvrženém webu dálniční známku zaplatili, ji pak neobdrželi. Cendis pravidelně upozorňuje také na weby, které vypadají jako oficiální e-shop, ale za známku si navíc účtují manipulační poplatek. Lidé tak za známku zaplatí víc, než podle ceníku musí.
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Kopie státního webu prodává dálniční známky dráž. Legální, připouští úřad
Za roční známku letos řidiči zaplatí 2 570 korun, za měsíční 480 Kč, desetidenní 300 Kč a za jednodenní 230 Kč. Nižší poplatky mají auta na plyn a plug-in hybridy, bez poplatku jezdí plně elektrická vozidla a auta na vodík.
Za celý loňský rok řidiči za 10,3 milionu kusů dálničních známek zaplatili 8,7 miliardy korun. Stát letos do konce dubna vybral na dálničních známkách přes 3,66 miliardy korun. Příjem z dálničních známek využívá SFDI k financování dopravních staveb.