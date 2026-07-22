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Cena dovolené v Česku a v zahraničí
Tuzemsko, nebo zahraničí? To je otázka, kterou si při plánování dovolené klade většina Čechů. Podle aktuálního výzkumu agentury CzechTourism plánuje dovolenou v rodné zemi 77 procent Čechů, což je o 12 procent více, než tomu bylo v roce 2025. „Češi chtějí cestovat, ale zároveň stále více přemýšlí nad tím, kam pojedou a jak bezpečně se budou během dovolené cítit,“ vysvětluje František Reismüller, ředitel České centrály cestovního ruchu CzechTourism. Dalšími faktory, které ovlivňují výběr odpočinkové destinace, jsou také celosvětová politická situace i finanční možnosti.
- 40 % Čechů neplánuje zahraniční dovolenou kvůli nedostatku financí
- 31 % Čechů se obává náhlých změn v podmínkách cestování
„Vedle ceny a kvality služeb roste význam dostupnosti, flexibility a celkové jistoty při cestování,“ dodává Reismüller. Podle výsledků výzkumu je průměrná délka letošní letní dovolené v České republice 11,7 dne, což je o tři dny více, než tomu bylo loni. Zahraniční pobyt plánují Češi v délce 10,7 dne.
- Průměrné plánované výdaje za dovolenou v ČR činí 10 447 Kč na osobu, z toho 5 021 Kč činí ubytování.
- Plánovaná útrata za dovolenou v zahraničí je 22 741 Kč na osobu, ubytování vychází na 10 390 Kč.
Doprava na dovolenou
Na zahraniční dovolenou se polovina Čechů dopravuje letadlem, 34 procent pak využívá automobil. Zato v Česku patří auta a motocykly k většinovému způsobu dopravy za letním odpočinkem, využít se je chystá 74 procent Čechů. S účtem za pohonné hmoty nebo pronájmem vozidla cestovatelé ve svých rozpočtech počítají. Existuje však několik situací, které mohou celkové výdaje dramaticky prodražit. Neznalost, neopatrnost či jiné škody mohou stát desítky až stovky tisíc korun navíc.
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Pojištění pronajatých vozidel
Při pronájmu vozidla na dovolenou, ať už obytného karavanu na cestování, se kterým vyrazíte z domova, anebo při půjčení auta na výlety v zahraničí, je zásadní zkontrolovat, co vše cena obsahuje. Součástí částky za pronájem není automaticky také pojištění. „Vedle rozsahu pojištění je vhodné sledovat také definici spoluúčasti a smluvních výluk. Některé produkty například kryjí pouze škody vzniklé při dopravní nehodě, nikoli poškození při parkování, vandalismus nebo odcizení části vozidla, upozorňuje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.
- Některé pojistky nekryjí poškození kol, pneumatik, podvozku, střechy, skel nebo ztráta klíčků.
- Stačí nepozornost při parkování v úzkých historických uličkách nebo kontakt s obrubníkem a účet může překvapit.
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„Právě tyto situace přitom patří během letních dovolených mezi časté pojistné události. Před převzetím vozu se proto vyplatí zjistit nejen výši spoluúčasti, ale také rozsah pojištění a případně zvážit její snížení,“ doporučuje Thienel. To je speciálně důležité při pronájmu karavanů, u kterých jsou opravy po nechtěných kolizích výrazně dražší než u běžných osobních aut.
Pokuty za parkování v zahraničí
Jedním z nepříjemných překvapení, které může dorazit několik týdnů až měsíců po návratu ze zahraničí, je pokuta. Chorvatsko, Itálie i další evropské země neustále modernizují systémy, díky kterým dokáží rozpoznat registrační značky a řidiče „dohnat“ i po návratu domů. „Před cestou se vyplatí ověřit základní dopravní pravidla v zemích, kterými řidič projíždí. Několik minut přípravy může ušetřit nejen pokutu, ale i nepříjemnosti během dovolené,“ říká Thienel.
- Kamery v zahraničí sledují nejen rychlost, ale také průjezd na červenou, vjezd do zakázaných zón, používání vyhrazených pruhů nebo průjezd zpoplatněnými úseky bez úhrady mýta.
- V historických centrech měst často bývají zóny s omezeným provozem, do kterých mají přístup pouze místní obyvatelé, zásobování a vozidla s povolením. Neoprávněný vjezd do takové zóny je pokutován.
„Zejména v Itálii jsou běžné systémy automatického rozpoznávání registračních značek. Ty dokážou zaznamenat průjezd vozidla a následně ověřit, zda měl řidič oprávnění do dané oblasti vjet nebo zda splnil všechny zákonné povinnosti,“ upřesňuje Thienel.
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Odtah vozidel ze zahraničí
Fatální porucha vozidla několik set kilometrů od domova, která vyžaduje odtah, se může bez správného pojištění výrazně prodražit.
- Odtah z Chorvatska, Itálie nebo jižního Rakouska se může pohybovat v řádu desítek tisíc korun a u větších vozidel nebo karavanů není výjimkou ani částka přesahující 100 tisíc korun.
- Samotná oprava bývá často levnější než přeprava nepojízdného vozidla zpět do České republiky.
„Právě u asistenčních služeb přitom panují mezi jednotlivými pojišťovnami jedny z největších rozdílů. Zatímco některé produkty hradí kompletní repatriaci vozidla do České republiky, jiné mají nastavené finanční limity, kilometrická omezení nebo zajistí pouze odtah do nejbližšího servisu. Rozdílné bývají také podmínky pro poskytnutí náhradního vozidla, náhradního ubytování nebo pokračování v cestě. Před cestou do zahraničí se proto vyplatí ověřit nejen samotnou existenci asistenčních služeb, ale především jejich rozsah. Právě limity pojistného plnění a územní platnost asistence často rozhodují o tom, zda bude nečekaná porucha znamenat pouze nepříjemné zdržení, nebo výdaj v řádu desítek tisíc korun,“ uvádí Thienel.
Střet se zvěří, požár a další katastrofy
Dalším nemilým překvapením, které číhá nejen na nočních silnicích, je střet se zvěří. Přestože se může zdát, že se jedná o běžnou nehodu, náraz do srny nebo divočáka může vyjít draze.
- Moderní automobily jsou vybaveny radary, kamerami a senzory.
- Po střetu se zvěří se nejedná jen o výměnu nárazníku a světlometu, ale také poškození bezpečnostních systémů, chladičů, aktivních asistentů nebo airbagů.
- U dražších vozů se celková oprava může snadno vyšplhat na několik stovek tisíc korun. Povinné ručení přitom vlastní škodu na vozidle nekryje. Bez havarijního pojištění nebo připojištění střetu se zvěří jde celá částka za řidičem.
Další nepříjemnou okolností, která může nastat, je požár vozidla. Přestože se často skloňuje s elektromobily, většina požárů vzniká u vozidel se spalovacím motorem. Příčinou bývají technické závady, únik provozních kapalin, přehřátí motoru nebo elektroinstalace.
„V letních vedrech se riziko ještě zvyšuje. Dlouhé dálniční přesuny, vysoké venkovní teploty nebo jízda s plně naloženým vozem představují pro techniku výrazně vyšší zátěž. Požár vozidla bývá standardně součástí havarijního pojištění v rámci krytí živelních rizik, nikoliv povinného ručení. Při sjednávání pojistky se proto vyplatí ověřit, zda produkt kryje nejen samotnou škodu na vozidle, ale také související náklady, například ekologickou likvidaci nebo odtah z místa události. Pokud vozidlo není havarijně pojištěné, může požár znamenat úplnou ztrátu automobilu bez nároku na náhradu,“ uzavírá Thienel.