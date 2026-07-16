Při snaze ušetřit se lidé často zaměřují na drobnosti, ty však vysoké účty za energie na svědomí nemají. Podle Lukáše Kaňoka ze serveru Kalkulátor.cz je největší chybou řešit detaily v zásuvkách, zatímco kvůli špatnému nastavení velkých spotřebičů utíkají tisíce korun ročně. Prvním krokem k nápravě by však vždy mělo být nezávislé srovnání cen energií, které vám ukáže, zda nepřeplácíte už u samotného základu.
Největší žrout? Topení
Největší část domácí spotřeby obvykle připadá na vytápění. Nezáleží přitom příliš na tom, zda domácnost topí plynem, elektřinou, tepelným čerpadlem nebo centrálním teplem. Vyrobit teplo stojí peníze a každé zbytečně vyrobené teplo se projeví ve vyúčtování.
Typický scénář přitom často vypadá nějak takto - doma je 24 stupňů, okno zůstává dlouho na ventilačku a radiátory jedou naplno. Domácnost pak řeší drahou energii, ale část tepla doslova pouští ven.
„Každý stupeň navíc něco stojí. Není potřeba doma mrznout, ale je velký rozdíl mezi rozumným komfortem a tím, když si z bytu uděláme saunu,“ říká Lukáš Kaňok ze srovnávače Kalkulátor.cz.
Krocení účtů za topení přitom zvládnete snadno. Stačí správně nastavit termostat se sníženou teplotou v ložnici, větrat krátce a intenzivně, pravidelně odvzdušňovat radiátory a kontrolovat jednou ročně těsnění oken. Při odjezdu na víkend nebo zimní dovolenou je důležité nenechávat dům běžet v plném teplotním režimu.
Bojler jako tichý energoupír domácnosti
Bojler bývá jedním z nejnenápadnějších žroutů. Visí na zdi, ohřívá vodu a většina lidí mu nevěnuje téměř žádnou pozornost. Jenže pokud je špatně nastavený, zanesený vodním kamenem nebo ohřívá vodu v drahém tarifu, může spotřebovávat více energie, než musí.
„Spotřebu bojleru běžně nevidíme. Prostě někde v koupelně nebo technické místnosti celý rok ohřívá vodu. A když je špatně nastavený, dělá to draze,“ upozorňuje Lukáš Kaňok z Kalkulátor.cz.
Vyplatí se proto zkontrolovat teplotu, režim spínání i stav zařízení. U domácností s dvoutarifní sazbou je důležité také ověřit, zda se voda ohřívá právě v době levnější elektřiny, tedy v nízkém tarifu.
Klimatizace může ochladit byt i rozpočet
Klimatizace nemusí být automaticky drahá. Moderní zařízení může být poměrně úsporné a v přechodném období jara a podzimu umí dokonce i přitápět. Problém nastává ve chvíli, kdy po ní chceme nemožné.
Při venkovních 34 stupních není ideální nastavit doma 19. Klimatizace pak celé hodiny bojuje s rozpálenými zdmi, sluncem do oken a často i s otevřenými dveřmi nebo větráním.
„Klimatizace není kouzelná krabička na levný chlad. Když ji nastavíme nesmyslně nízko a necháme ji celý den bojovat s přehřátým bytem, účet za elektřinu to pozná,“ říká Kaňok.
Tip na provoz: Lepší je byt nenechat přes den vůbec přehřát. Ráno vyvětrejte, zatáhněte žaluzie nebo závěsy a klimatizaci nastavte jen o několik stupňů níže, než je venku. Pocitový rozdíl bude skvělý, ale spotřeba výrazně nižší.
Starý mrazák dokáže vysávat peníze celý rok
Většina z nás má doma spotřebiče, které prostě běží pořád. Patří mezi ně hlavně lednice a mrazák. Právě proto se jejich spotřeba nasčítá více než u řady jiných spotřebičů. Starší zařízení, zařízení s námrazou, špatným těsněním nebo v příliš teplé místnosti mohou patřit mezi výrazné viníky vysokých účtů.
Pozornost si zaslouží hlavně starý mrazák ve sklepě či garáži, který celý rok chladí několik balíčků masa a zapomenutou zmrzlinu. Nemusí se hned kupovat nový spotřebič, ale vyplatí se zjistit, kolik opravdu spotřebuje.
„Měřič spotřeby do zásuvky stojí pár stovek korun a často otevře oči víc než celé vyúčtování,“ doporučuje Lukáš Kaňok z Kalkulátor.cz.
Při nákupu nového zařízení pak sledujte energetický štítek a hlavně roční spotřebu v kilowatthodinách. Nejdražší model nemusí být automaticky nejlepší volbou – rozhoduje, zda se vyšší pořizovací cena skutečně vrátí v provozu.
Nabíječky nejsou nevinné, ale hlavní problém bývá jinde
Televize v pohotovostním režimu, router, herní konzole, set-top box nebo chytré reproduktory také něco spotřebovávají. Samostatně však většinou váš rozpočet nezruinují. Smysl má vypínat zařízení, která běží zbytečně, ale není dobré začít a skončit právě u nich.
„Nejdřív je potřeba řešit velké věci. Topení, bojler, klimatizaci a spotřebiče, které běží dlouho. Až potom řešit drobnosti,“ shrnuje Kaňok.
Nevýhodný tarif jako skrytý viník
Úspora není jen o tom, kolik kilowatthodin domácnost spotřebuje. Důležité je také to, kolik za ně platí. I dobře nastavená domácnost může zbytečně přeplácet, pokud jí skončila fixace nebo zůstala u tarifu, který už neodpovídá aktuálním cenám na trhu.
Proto se vyplatí alespoň jednou ročně zkontrolovat nejen spotřebiče, ale i smlouvu na elektřinu nebo plyn. Ceny dodavatelů se mění a nabídka, která dávala smysl před rokem, nemusí být výhodná i dnes. Jednoduché a rychlé porovnání nabídek dodavatelů vám během pár minut ukáže, zda na trhu neexistuje mnohem levnější varianta.
„Úspora energií není jen o počtu spotřebovaných kilowatthodin, ale také o tom, kolik za ně domácnost platí. Šetřit spotřebu a zároveň mít zbytečně drahý tarif nedává smysl,“ uzavírá Lukáš Kaňok.
Největší položky na vyúčtování zkrátka nedělají věci, které jsou nejvíc vidět. Dělají je ty, které běží dlouho, spotřebovávají hodně a nikdo je pravidelně nekontroluje.