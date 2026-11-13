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Od Výstavy stanů na Národní. 4camping otevírá velkou prodejnu v centru Prahy

Veronika Bělohlávková
  11:30
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Outdoorový e-shop 4camping otevřel svou vlajkovou prodejnu. (13. listopadu...

Outdoorový e-shop 4camping otevřel svou vlajkovou prodejnu. (13. listopadu 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Interiér prodejny 4camping doplnila velkoformátová malba Jakuba Tytykala a...
Interiér doplnila velkoformátová malba Jakuba Tytykala. (13. listopadu 2026)
V centru Prahy otevřel 4camping novou dvoupatrovou prodejnu. (13. listopadu...
Outdoorový e-shop 4camping otevřel svou vlajkovou prodejnu. (13. listopadu 2026)
12 fotografií
Outdoorový e-shop 4camping otevřel v pátek 13. listopadu na pražské Národní třídě velkou kamennou prodejnu. Ve dvou patrech na ploše 650 metrů čtverečních prodává oblečení, obuv, batohy a další vybavení do přírody. Dosavadní síť zhruba třiceti prodejen a výdejen, hlavně v Česku, slouží především k vyzvedávání objednávek z e-shopu a nabízí omezenější sortiment.

Nová prodejna vznikla v pronajatých prostorách na adrese Národní 31, kde dříve působily značky Feratt a Pietro Filipi. Původní rozpočet činil osm milionů korun, náklady však podle firmy už přesáhly deset milionů.

„Hledali jsme dobře dostupné místo v centru města, kde můžeme představit 4camping ve zcela jiném světle. Vedle prodeje chceme posílit značku, oslovit nové zákazníky a nabídnout celoročně osobní kontakt, zkoušení a poradenství, které od nás lidé znají z Výstavy stanů,“ řekl šéf marketingu 4camping Zbyšek Pochylý.

4camping otevřel vlajkovou prodejnu

Outdoorový e-shop 4camping otevřel svou vlajkovou prodejnu. (13. listopadu 2026)
Interiér prodejny 4camping doplnila velkoformátová malba Jakuba Tytykala a skleněná instalace společnosti Lasvit. (13. listopadu 2026)
Interiér doplnila velkoformátová malba Jakuba Tytykala. (13. listopadu 2026)
V centru Prahy otevřel 4camping novou dvoupatrovou prodejnu. (13. listopadu 2026)
12 fotografií

Prodejna má dvě patra a celkovou prodejní plochu 650 metrů čtverečních. Otevřeno bude sedm dní v týdnu, o provoz se postará šest zaměstnanců.

Zákazníci si budou moci vyzkoušet sezonní výběr více než čtyřiceti značek. Sortiment tvoří hlavně obuv, oblečení, batohy, turistické, kempingové a další outdoorové vybavení. Součástí nabídky budou také výrobky vlastní značky 4camping, které si lidé dosud mohli naživo vyzkoušet především na Výstavě stanů, ta ovšem trvá přibližně tři měsíce.

„Přibližně 70 procent našeho obratu tvoří oblečení, boty a batohy, tedy kategorie, kde záleží na tom, jak věc sedí,“ uvedl Pochylý.

K výběru obuvi slouží testovací plošina, firma počítá také s měřením došlapu pro volbu vložek. Interiér doplnila velkoformátová malba Jakuba Tytykala a skleněná instalace společnosti Lasvit. Obchod plánuje pořádat rovněž workshopy a besedy.

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Nová prodejna funguje i jako výdejní místo e-shopu. Zákazníci si mohou objednat z širší internetové nabídky, zboží na místě vyzkoušet a koupit jen to, které jim vyhovuje. Dopolední objednávky firma ve všední dny doručí na prodejnu ještě tentýž den.

V regionech, kde má 4camping silnější síť prodejen, projde přes kamenné pobočky více než polovina objednávek z e-shopu. Přímý prodej na stálých prodejnách za poslední čtvrtletí meziročně vzrostl o 32 procent.

Podíl přímého prodeje na stálých prodejnách se podle firmy z dřívějších jednoho až dvou procent dostává letos nad pět procent všech prodejů. Společně s Výstavou stanů se blíží deseti procentům. „Otevřením Národní 31 chceme tento růst dál podpořit a příští rok se dostat přes deset procent,“ doplnil Pochylý.

4camping založili v roce 2012 Jaroslav Skalka a Petr Burian, kteří jsou také vlastníky firmy. E-shop vyrostl z Výstavy stanů a vybavení do přírody, postupně rozšířil nabídku od kempování také o obuv, oblečení a další outdoorové zboží. Loni překonal obrat jedné miliardy korun a působí na patnácti evropských trzích, brzy jich má být šestnáct. Společnost působí také na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. V Rumunsku firma připravuje nahrazení partnerské prodejny vlastní.

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