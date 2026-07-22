Před třiceti lety by jen málokdo tipoval, že značka z regálu se sušenkami jednou ovládne svět hobby nářadí. Dnes Parkside znají miliony kutilů po celé Evropě a jeho aku vrtačky, brusky nebo sekačky mizí z obchodů Lidl i Kaufland každý týden. Začátky této značky jsou ale úplně jiné, než by většina zákazníků čekala. Parkside původně nářadí vůbec neprodával.
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Parkside začínal jako značka sušenek
Historie značky se začala psát v roce 1996. Parkside tehdy vznikl jako privátní značka krekrů a sušenek z Lidlu. Název dostal podle londýnské ulice Parkside Street, poblíž které sídlilo britské zastoupení Lidlu.
Postupně se však její zaměření změnilo a Parkside se začal objevovat u výrobků pro kutily. Podle dat společnosti Euromonitor se během tří desetiletí stala z nenápadné privátní značky Parkside jedna z nejprodávanějších značek hobby nářadí v Evropě.
Arnold Schwarzenegger a světový rekord
Jednou z největších událostí v historii značky bylo spojení s hercem a bývalým kalifornským guvernérem Arnoldem Schwarzeneggerem. Ten se v roce 2023 stal tváří Parkside.
Značka se dostala také do Guinnessovy knihy rekordů, když aku šroubovák Parkside dokázal utáhnout největší dopravní letadlo světa Airbus A380. Šlo o symbolickou ukázku toho, že i hobby nářadí ze supermarketu si zvládne poradit s neobvyklými výzvami.
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K výročí nabízí slevy i speciální edice
Jelikož jde o opravdu jubilejní číslo, rozhodl se Parkside o radost podělit i se zákazníky. V nabídce tak najdete slevy na většinu produktů značky Parkside. Některé z nich teď navíc koupíte i za poloviční cenu.
Pokud byste si domů chtěli odnést suvenýr, který si v Lidlu běžně nekoupíte, máte jedinečnou příležitost. V některých zemích totiž Lidl uvedl limitované edice výrobků s charakteristickým Parkside designem.
Za zmínku stojí třeba energetický nápoj Kong Strong nebo káva Latte Macchiato, které se v Dánsku zbarvily do charakteristické zelené.
Čeští zákazníci mohou produkty Parkside koupit na prodejnách Lidl nebo na e-shopu Lidl.cz. Na část nabídky narazí také v Kauflandu. Největší úspěch sklízí aku nářadí, vzrostl však i zájem o elektrické a robotické sekačky a doplňky pro kutily.
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TOP 5 Nejlepší aku nářadí Parkside
U příležitosti výročí jsme vybrali pět aktuálně nejlépe hodnocených Parkside produktů. Produkty jsme vybrali na základě tisíců pozitivních zákaznických recenzí. Všechny získaly shodně 4,8 z 5 hvězdiček.
Do tabulky jsme zahrnuli aku nářadí a zahradní techniku, které využívají společný bateriový systém PARKSIDE X20V Team. U všech navíc nyní zaplatíte méně než obvykle.
|Produkt
|Běžná cena
|Akční cena
|Aku horkovzdušná pistole PHLGA 20-Li C2, 4 Ah
|1 849,70 Kč
|1 749 Kč
|Aku šroubovák PABS 20-Li I9, 4 Ah
|1 999,70 Kč
|1 899 Kč
|Aku excentrická bruska PAEXSG 20-Li B1, 4 Ah
|1 749,70 Kč
|1 649 Kč
|Aku příklepová vrtačka PSBSA 20-Li E4, 4 Ah
|1 999,70 Kč
|1 899 Kč
|Aku kombinovaná strunová sekačka 3 v 1 PAMT 20-Li A1, 4 Ah
|2 598,80 Kč
|2 399 Kč
Od nářadí, přes oblečení až po stylové doplňky
Parkside si většina lidí stále spojuje hlavně s aku vrtačkami, šroubováky nebo zahradní technikou. Sortiment značky se ale za poslední roky výrazně rozšířil. Kromě vybavení do dílny nabízí také organizéry, pracovní stoly, dílenské vozíky, stany nebo zahradní přístřešky.
To ovšem není zdaleka vše. Koupit si můžete i stylové tenisky, boxerky, flanelové košile nebo dokonce vánoční svetr Parkside. Oblibu si získal také mini bluetooth reproduktor, který si můžete připnout na kalhoty.
Jedni Parkside milují, druzí ho nemohou vystát
Kolem značky se za poslední roky vytvořila početná komunita fanoušků. Parkside ale zároveň patří mezi značky, které dokážou vyvolat silné emoce. Na sociálních sítích se zákazníci rozdělili na dva tábory. Jedni na něj nedají dopustit, druzí mu kvůli nižší ceně nevěří.
„Vše od Parkside je tragédie. Odpovídá to ceně, za kterou se nedá nic reálně funkčního vyrobit. Jediné, co je na Parkside kvalitní, je Arnold,“ komentuje značku Jiří, čtenář iDNES.cz.
„Rozhodně není pravda, že všechno Parkside je šunt. Za sebe mohu říci, že máme doma už pár let bourací kladivo, aku vrtačku a aku šroubovák a všechno to už při stavbě domu odvedlo takové práce, že jsme fakt spokojení, i kdyby se to mělo zítra rozsypat,“ argumentuje Dana, další čtenářka iDNES.cz.
A co vy? Jaké zkušenosti máte se značkou Parkside? Podělte se s námi o své zážitky v komentářích!