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Od sušenek až po nejprodávanější nářadí v Evropě. Parkside z Lidlu slaví 30 let

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  11:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
15 fotografií
Málokdo ví, že výrobce nejprodávanější značky nářadí v Evropě začínal jako privátní značka krekrů a sušenek z Lidlu. Parkside letos slaví 30 let. K jubilejnímu výročí si připravil spoustu akcí a slev, do nabídky zařadil mimo jiné i exkluzivní produkty.

Před třiceti lety by jen málokdo tipoval, že značka z regálu se sušenkami jednou ovládne svět hobby nářadí. Dnes Parkside znají miliony kutilů po celé Evropě a jeho aku vrtačky, brusky nebo sekačky mizí z obchodů Lidl i Kaufland každý týden. Začátky této značky jsou ale úplně jiné, než by většina zákazníků čekala. Parkside původně nářadí vůbec neprodával.

Obsah

Parkside začínal jako značka sušenek

Historie značky se začala psát v roce 1996. Parkside tehdy vznikl jako privátní značka krekrů a sušenek z Lidlu. Název dostal podle londýnské ulice Parkside Street, poblíž které sídlilo britské zastoupení Lidlu.

Postupně se však její zaměření změnilo a Parkside se začal objevovat u výrobků pro kutily. Podle dat společnosti Euromonitor se během tří desetiletí stala z nenápadné privátní značky Parkside jedna z nejprodávanějších značek hobby nářadí v Evropě.

Arnold Schwarzenegger a světový rekord

Jednou z největších událostí v historii značky bylo spojení s hercem a bývalým kalifornským guvernérem Arnoldem Schwarzeneggerem. Ten se v roce 2023 stal tváří Parkside.

Značka se dostala také do Guinnessovy knihy rekordů, když aku šroubovák Parkside dokázal utáhnout největší dopravní letadlo světa Airbus A380. Šlo o symbolickou ukázku toho, že i hobby nářadí ze supermarketu si zvládne poradit s neobvyklými výzvami.

VIDEO: Akuvrtačka se zapsala do knihy rekordů. Utáhla 300tunový airbus

K výročí nabízí slevy i speciální edice

Jelikož jde o opravdu jubilejní číslo, rozhodl se Parkside o radost podělit i se zákazníky. V nabídce tak najdete slevy na většinu produktů značky Parkside. Některé z nich teď navíc koupíte i za poloviční cenu.

Pokud byste si domů chtěli odnést suvenýr, který si v Lidlu běžně nekoupíte, máte jedinečnou příležitost. V některých zemích totiž Lidl uvedl limitované edice výrobků s charakteristickým Parkside designem.

Parkside slaví 30 let. | Zdroj: Lidl

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Za zmínku stojí třeba energetický nápoj Kong Strong nebo káva Latte Macchiato, které se v Dánsku zbarvily do charakteristické zelené.

Čeští zákazníci mohou produkty Parkside koupit na prodejnách Lidl nebo na e-shopu Lidl.cz. Na část nabídky narazí také v Kauflandu. Největší úspěch sklízí aku nářadí, vzrostl však i zájem o elektrické a robotické sekačky a doplňky pro kutily.

Lidl zlevnil sekačku Parkside o 5 000 korun. Je to tragédie, varují zákazníci

TOP 5 Nejlepší aku nářadí Parkside

U příležitosti výročí jsme vybrali pět aktuálně nejlépe hodnocených Parkside produktů. Produkty jsme vybrali na základě tisíců pozitivních zákaznických recenzí. Všechny získaly shodně 4,8 z 5 hvězdiček.

Do tabulky jsme zahrnuli aku nářadí a zahradní techniku, které využívají společný bateriový systém PARKSIDE X20V Team. U všech navíc nyní zaplatíte méně než obvykle.

TOP 5 – aku nářadí Parkside
ProduktBěžná cenaAkční cena
Aku horkovzdušná pistole PHLGA 20-Li C2, 4 Ah1 849,70 Kč1 749 Kč
Aku šroubovák PABS 20-Li I9, 4 Ah1 999,70 Kč1 899 Kč
Aku excentrická bruska PAEXSG 20-Li B1, 4 Ah1 749,70 Kč1 649 Kč
Aku příklepová vrtačka PSBSA 20-Li E4, 4 Ah1 999,70 Kč1 899 Kč
Aku kombinovaná strunová sekačka 3 v 1 PAMT 20-Li A1, 4 Ah2 598,80 Kč2 399 Kč

Od nářadí, přes oblečení až po stylové doplňky

Parkside si většina lidí stále spojuje hlavně s aku vrtačkami, šroubováky nebo zahradní technikou. Sortiment značky se ale za poslední roky výrazně rozšířil. Kromě vybavení do dílny nabízí také organizéry, pracovní stoly, dílenské vozíky, stany nebo zahradní přístřešky.

To ovšem není zdaleka vše. Koupit si můžete i stylové tenisky, boxerky, flanelové košile nebo dokonce vánoční svetr Parkside. Oblibu si získal také mini bluetooth reproduktor, který si můžete připnout na kalhoty.

Parkside slaví 30 let. | Zdroj: Lidl
Tváří značky Parkside se stal Arnold Schwarzenegger. | Zdroj: Lidl
K příležitosti výročí nabízí Lidl energetický nápoj Kong Strong a další produkty ve speciální edici. | Zdroj: Lidl
Parkside rozdělil lidi na dva tábory. Jedni na něj nedají dopustit, druzí kritizují nízké ceny. | Zdroj: Lidl
Aku horkovzdušná pistole PHLGA 20-Li C2, 4 Ah. | Zdroj: Lidl
15 fotografií

Jedni Parkside milují, druzí ho nemohou vystát

Kolem značky se za poslední roky vytvořila početná komunita fanoušků. Parkside ale zároveň patří mezi značky, které dokážou vyvolat silné emoce. Na sociálních sítích se zákazníci rozdělili na dva tábory. Jedni na něj nedají dopustit, druzí mu kvůli nižší ceně nevěří.

„Vše od Parkside je tragédie. Odpovídá to ceně, za kterou se nedá nic reálně funkčního vyrobit. Jediné, co je na Parkside kvalitní, je Arnold,“ komentuje značku Jiří, čtenář iDNES.cz.

„Rozhodně není pravda, že všechno Parkside je šunt. Za sebe mohu říci, že máme doma už pár let bourací kladivo, aku vrtačku a aku šroubovák a všechno to už při stavbě domu odvedlo takové práce, že jsme fakt spokojení, i kdyby se to mělo zítra rozsypat,“ argumentuje Dana, další čtenářka iDNES.cz.

A co vy? Jaké zkušenosti máte se značkou Parkside? Podělte se s námi o své zážitky v komentářích!

Patříte mezi fanoušky Parkside?

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Témata: Lidl, sušenka, Obchod

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Od sušenek až po nejprodávanější nářadí v Evropě. Parkside z Lidlu slaví 30 let

Parkside slaví 30 let. | Zdroj: Lidl

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