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Od prvních přívěsů k evropské špičce. Český výrobce Agados slaví 35 let úspěchu

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Ve spolupráci   15:20
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Na českém trhu najdeme jen málo firem, které dokázaly přežít divoká devadesátá léta, obstát v mezinárodní konkurenci a zároveň si zachovat domácí výrobu. Společnost Agados letos slaví 35. výročí. Jejich přívěsy dnes slouží nejen živnostníkům a domácnostem, ale také profesionálům, firmám či armádním složkám a IZS.

Existují značky, které se na trhu objeví, zazáří a zmizí. Najdou se ale i společnosti, které dokážou vybudovat tradici, získat důvěru zákazníků a dlouhodobě dokazovat, že poctivá výroba má i v dnešní době své místo.

Takovým příběhem se může chlubit i společnost Agados, která letos slaví 35 let od svého založení. Za více než tři dekády se z regionálního výrobce stala jedna z nejvýznamnějších evropských značek v oblasti přívěsové techniky. Její výrobky dnes jezdí po silnicích napříč Evropou a denně pomáhají řemeslníkům, firmám, zemědělcům i běžným domácnostem.

Obsah

Tradice ve Velkém Meziříčí sahá do roku 1880

Ačkoliv společnost slaví 35 let na trhu, ve skutečnosti navazuje na mnohem delší příběh, a to konkrétně 140letou tradici strojírenské výroby ve Velkém Meziříčí, jejíž kořeny sahají až do roku 1880.

Tehdy zde firma Antonín Jeřábek a spol. zahájila výrobu mlýnských a zemědělských strojů. Během následujících desetiletí se Velké Meziříčí stalo významným průmyslovým centrem regionu a místní strojírenská tradice přežila dvě světové války, hospodářské krize i proměny politických režimů.

Právě na tuto tradici navázal Agados v roce 1992, kdy začala nová etapa českého podnikání. Zatímco řada tehdejších firem postupně zanikla nebo přesunula výrobu do zahraničí, Agados investoval do vlastního rozvoje a modernizace. Dnes patří mezi největší evropské výrobce přívěsů.

Dnes Agados disponuje moderním výrobním areálem včetně unikátní automatizované lakovny a špičkového technologického zázemí. Každý přívěsný vozík za auto, který opustí brány závodu, v sobě nese desítky let zkušeností a neustálých inovací.

České technice důvěřuje i NATO

Agados patří mezi výrobce, kteří dlouhodobě pracují podle mezinárodně uznávaných systémů řízení kvality. Zákazníci tak mohou mít jistotu, že každý přívěs vzniká podle přesně definovaných postupů a že kvalita není jen otázkou náhody. To, že výrobní procesy podléhají pravidelné kontrole a splňují všechny standardy, potvrzuje certifikace ISO.

Existuje však ještě lepší reference, kterou se nemůže pochlubit jen tak někdo. V roce 2019 totiž společnost získala certifikaci AQAP 2110, díky které se mohla začít podílet také na výrobě speciální techniky určené pro armádní využití. Tyto vysoce specializované výrobky jsou využívány několika členskými zeměmi NATO.

Před jedenácti lety navíc Agados rozšířil své portfolio i o technicky náročnější produkty, včetně přívěsů s celkovou hmotností až 24 tisíc kilogramů. Nelze tedy pochybovat o tom, že výrobce dokáže splnit požadavky, které výrazně převyšují běžné nároky civilního provozu.

V nabídce přívěsných vozíků za auto najdete vše od univerzálních hobby přívěsů až po profesionální přívěsy.

Český výrobce přívěsů Agados slaví 35 let na trhu.

Moderní výroba stojí za každým detailem

Za kvalitním výrobkem nestojí pouze zkušenosti, ale také technologické zázemí. Agados během let investoval do modernizace výroby, automatizace procesů i vlastního technologického vybavení. Pochlubit se může například moderní lakovnou, která umožňuje dosahovat vysoké odolnosti povrchové úpravy a dlouhé životnosti jednotlivých komponentů.

Právě ochrana proti korozi patří mezi klíčové faktory, které rozhodují o tom, jak bude přívěs vypadat a fungovat po letech používání. Díky vlastnímu výrobnímu zázemí má firma celý proces od návrhu až po finální kontrolu kvality pevně v rukou.

Česká výroba má stále smysl

Na jednu stranu sice existuje mnoho čínských e-shopů, které silně konkurují těm českým, na druhou stranu ale roste počet kupujících, kteří dávají přednost zlatým českým ručičkám.

Poslední roky ukazují, že zákazníci stále více přemýšlejí nad tím, co vlastně kupují. Vedle ceny je zajímá také původ výrobku, dostupnost servisu nebo možnost získat náhradní díly i po několika letech.

Agados má jakožto domácí výrobce jednu velkou výhodu. I po 35 letech si zachovává silné české kořeny, vlastní výrobu a síť služeb, která zákazníkům dokáže poskytnout dlouhodobou podporu. Na rozdíl od levného dovozu, který sice láká na nízkou cenovku, ale v případě problému nenabízí jinou možnost než vozík vyhodit.

Třicet pět let inovací

Výročí 35 let nám nemá jen připomenout minulost, ale především dokázat, že poctivá výroba si i v dnešním světe stále dokáže udržet své místo.

Zatímco spousta firem dnes vyrábí s důrazem na co nejnižší cenu, Agados pokračuje cestou dlouhodobé hodnoty. A jeho přívěsy každoročně volí tisíce zákazníků, kteří hledají spolehlivého partnera na mnoho let.

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