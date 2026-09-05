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Od nářadí po jídlo: Vybrali jsme 12 Parkside hitů do 1 500 korun, které musíte mít

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  8:30
Sítě Lidl a Kaufland zaplavila nová vlna Parkside mánie. V limitovaných edicích Fan Edition a Gold Edition se vedle zlatého nářadí objevily i koblížky nebo energy drinky. Vybrali jsme 12 hitů, které stojí za pozornost.
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Parkside se tentokrát rozhodl potěšit své fanoušky opravdu netradičně. K příležitosti 30. výročí se v nabídce vedle nářadí objevily také potraviny, oblečení, doplňky i praktické vybavení.

V redakci Spotřebitel iDNES.cz jsme vybrali 12 nejlepších produktů, které by podle nás měl mít doma každý fanoušek Parkside. A pokud je chcete mít i vy, pospěšte si. Nabídka je časově omezená.

Od sušenek až po nejprodávanější nářadí v Evropě. Parkside z Lidlu slaví 30 let

Z Parkside sestavíte celý piknikový koš

Největší poprask se strhl kolem limitovaných pochoutek Parkside. Lidl a Kaufland uvedly do prodeje konkrétně limitky sladkostí a nápojů:

Koblížky koupíte v obou řetězcích, v každém však za jinou cenu. V Lidlu se koblihy prodávají po 85 gramech za 19,90 koruny, v Kauflandu pak po 95 gramech za 24,90 koruny.

akcniceny_cz

Parkside kobliha v Lidlu! ⚒️

Ode dneška v Lidlu pořídíte tuhle jedinečnou limitku za 19,90 Kč, která vznikla na oslavu 30. narozenin značky Parkside!

A jak chutná? Za nás rozhodně stála za vyzkoušení - je nadýchaná a potěší každého kutila i milovníka sladkého.

Už jste ji stihli ochutnat, nebo se na ni teprve chystáte? ✨ #akcniceny #lidl #parkside #limitka

3. září 2026 v 10:02, příspěvek archivován: 3. září 2026 v 16:29
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Parkside koblížky s ovocnou náplní - 85 g za 19,90 Kč

Parkside dobrůtky, které musíte ochutnat

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Latte macchiato o objemu 250 mililitrů vyjde v Lidlu na 14,90 koruny, mini salámky značky Dulano s hmotností 100 gramů na 39,90 korun. Vybrat si můžete také ze dvou energy drinků. Lidl prodává Kong Strong s příchutí Urban Classic za 9,90 koruny, Kaufland Crazy Wolf s příchutí limetky za 6,90 koruny. S Kaufland Card XTRA vás navíc vyjde jen na 4,90 koruny.

Všechno pak můžete stylově naskládat do izolační tašky na svačinu Parkside Fan Edition za 249,90 koruny. Taška má objem přibližně 12 litrů, unese až 5 kilogramů a podle výrobce dokáže udržet potraviny a nápoje chladné až pět hodin. Je také doplněna o dvě přihrádky, síťovanou kapsu, nastavitelný ramenní popruh a voděodolné dno.

Parkside izolační taška na svačinu - objem 12 l za 249,90 Kč



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Témata: Lidl, jídlo, Kaufland, nápoj

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