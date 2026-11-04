Od Bratislavy po Košice: Slovensko ukrývá řetězce, do kterých se vyplatí zajet
25 důvodů, proč nám bude Tesco chybět. Toto jiné supermarkety nenabízejí
Tesco po třech desetiletích opustí český trh. Jeho prodejny má převzít skupina Ahold Delhaize, která už v Česku provozuje prodejny Albert. Zákazníci tak možná přijdou o víc než jen známé logo nad...
Co se vyplatí v německém Kauflandu a co je levnější v Česku? Překvapily lahůdky
Ceny v akci jsou zajímavé, podstatnější je však tamní nabídka zboží. Přestože část sortimentu známe i z českých obchodů Kauflandu, tak především sortiment lahůdek je v Německu nepřeberný. Navštívili...
KVÍZ: Umíte pivo jen pít, nebo mu rozumíte? Dvacet otázek zaskočí i štamgasta
Češi jsou mistři světa ve spotřebě piva. Otázkou ale zůstává: Umíme ho jen pít, nebo mu opravdu rozumíme? Pokud si myslíte, že vás v hospodě nemá co překvapit, vyzkoušejte si tento kvíz a ukažte všem...
KVÍZ: Za některé hračky z 80. let dala rodina kus výplaty. Poznáte, za které?
Mončičák, Tatra, Merkur nebo céčka. Některé hračky byly za pár korun, jiné představovaly citelný zásah do rodinného rozpočtu a další se sháněly jen obtížně. Průměrná mzda v polovině 80. let byla...
Na nákupy do Rakouska. Spar, Müller i Hofer nabízejí, co v Česku nenajdete
Co tak spojit letošní vánoční cesty za adventními trhy u našich zahraničních sousedů s běžným nákupem? Pojďte s námi nahlédnout do rakouských obchodů, kde vedle známých diskontů objevíte růžové...
Od Bratislavy po Košice: Slovensko ukrývá řetězce, do kterých se vyplatí zajet
Za nákupy nemusíte jezdit jen do Polska. Zajímavé obchodní řetězce mají i naši slovenští bratři. Od potravin přes drogerii až po vybavení domácností a potřeby pro kutily. Vybrali jsme obchody od...
Jako hospodyňky za časů SSSR, zoufají si Rusové. Přestávají zvládat rostoucí ceny energií
Ruským domácnostem dál rostou životní náklady. Za vodu, elektřinu a teplo platí od začátku války na Ukrajině o více než polovinu více. Některým Rusům vysoké účty za energie ukrajují již tak velkou...
McDonald’s překvapil počítačovou myší ve tvaru hranolků. Vyrábí ji ze starých hraček
McDonald’s vytáhl z rukávu pořádně neobvyklou novinku. Ve spolupráci se společností Lenovo uvedl do prodeje počítačovou myš, která vypadá jako krabička hranolků. Ta však zdaleka nezaujala jen...
Bez mobilu, karty i hotovosti. Na Slovensku testují placení nehtem
Peněženky, platební karty a v posledních letech i chytré hodinky nebo telefony a prsteny doplňuje další inovace, která posouvá bezkontaktní placení o kus dál. Slovenská spořitelna totiž představila...
25 důvodů, proč nám bude Tesco chybět. Toto jiné supermarkety nenabízejí
Tesco po třech desetiletích opustí český trh. Jeho prodejny má převzít skupina Ahold Delhaize, která už v Česku provozuje prodejny Albert. Zákazníci tak možná přijdou o víc než jen známé logo nad...
Myslel, že jde o podvod. Čtenář vyhrál 10 tisíc, SUV na iDNES.cz je dál ve hře
Když jsme Milanu Kubáskovi oznámili radostnou novinu, nejprve nás podezíral z podvodu. Pak se však podíval do tabulky výherců a našel v ní své jméno. Stal se v pořadí druhým výhercem týdenní prémie...
Německo má poloprázdné zásobníky plynu, do zimy vstupuje bez plánované rezervy
Německo vstupuje do zimy s výrazně nižšími zásobami zemního plynu, než vláda plánovala. Zásobníky jsou naplněné jen zhruba ze 61 procent, přestože stanovený cíl pro začátek listopadu byl vyšší. Za...
Legendární prasátko z Kofoly se vrací. Hlas mu propůjčila Jiřina Bohdalová
Není větší vánoční reklamní legendy než prasátko od Kofoly. Letos ho samozřejmě uvidíte také, dokonce se naučilo mluvit. Zajímavější je však spolupráce operátora O2 a Kofoly. Takže známou scénu s...
Od zkušební krabičky až ke 3 milionům zákazníků. Jak severský zvyk dobyl Česko
Dvacet let tichého, spolehlivého doručování severských doplňků stravy až do schránky. Příběh, který si vyzkoušelo 2 900 000 lidí v Česku i na Slovensku.
Hrajte o novou Škodu Fabia. NaturaMed slaví 20 let v Česku
Dvacet let tichého, spolehlivého doručování severských doplňků stravy až do schránky. Příběh, který si vyzkoušelo 2 900 000 lidí v Česku i na Slovensku.
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Co se vyplatí v německém Kauflandu a co je levnější v Česku? Překvapily lahůdky
Ceny v akci jsou zajímavé, podstatnější je však tamní nabídka zboží. Přestože část sortimentu známe i z českých obchodů Kauflandu, tak především sortiment lahůdek je v Německu nepřeberný. Navštívili...
Citron vydá málo šťávy? Než ho rozkrojíte, udělejte s ním jednu jednoduchou věc
Citron může na pohled působit šťavnatě, přesto z něj po rozkrojení získáte jen minimum šťávy. Jednoduchá úprava před krájením však pomůže dužinu uvolnit a usnadní vymačkávání bez zbytečného plýtvání.