Máslo, vejce a mléko patří mezi základní potraviny, které se v nákupním košíku objevují pravidelně. Jenže kolik za ně zákazník skutečně zaplatí, když k nim přidá maso, brambory, chléb, sýr, olej a kilogram kávy? Rozhodli jsme se to porovnat v šesti pražských řetězcích.
Do srovnání jsme zařadili obchodní řetězce Albert, Billa, Kaufland, Penny, Tesco a Globus. U každého jsme sečetli akční ceny deseti základních potravin a tam, kde to podklady umožňovaly, porovnali také cenu s věrnostní aplikací a bez ní.
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Nejlevnější nákup nás vyšel na necelých 545 korun, za nejdražší jsme zaplatili více než 1 300 korun.
V Bille nás nákup vyšel na více než dvojnásobek částky, kterou jsme zaplatili v Albertu. Je však třeba dodat, že zatímco v Bille jsme pořídili všech deset sledovaných položek, v Albertu jsme nesehnali srovnávanou kávu a odcházeli jsme tak s devíti produkty. Právě káva činila na účtence z Billy více než čtyřsetkorunovou položku.