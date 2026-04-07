Kedlubna jako základ jarního i celoročního jídelníčku
Kedlubna (Brassica oleracea var. gongylodes) je tradiční zeleninou, která si však v posledních letech musela pracně vydobývat své místo zpět na výsluní mezi módním avokádem a chia semínky.
Patří do čeledi brukvovitých, což ji staví do přímého příbuzenského vztahu s brokolicí, květákem nebo kapustou. Na rozdíl od svých příbuzných má však jemnější chuť a mnohem širší využití v syrovém stavu, což z ní dělá ideální fast food z přírody.
Z hlediska dietologie jde o fascinující potravinu. Její energetická hodnota je natolik nízká, že ji lze konzumovat prakticky v neomezeném množství i v nejpřísnějších fázích redukčních diet. Tajemství její síly však netkví v tom, co jí chybí (kalorie), ale v tom, co nabízí v nečekaném množství: unikátní kombinaci rozpustné a nerozpustné vlákniny spolu s vysokou koncentrací mikroživin, které v běžné stravě často chybí.
Nutriční profil: Více než jen voda a vláknina
Mnoho lidí se domnívá, že kedlubna je tvořena převážně vodou. To je sice pravda (tvoří ji z cca 90 %), ale zbylých 10 % hmotnosti je doslova nabito látkami, které naše tělo v moderním, vysoce průmyslově zpracovaném světě zoufale potřebuje pro regeneraci buněk.
Jedním z největších překvapení pro laika bývá obsah vitaminu C. Jedna středně velká kedlubna pokryje doporučenou denní dávku dospělého člověka. Ve srovnání s tolik propagovanými citrusy, které k nám putují přes půl světa a ztrácejí živiny transportem, nabízí kedlubna z místního pole čerstvost a stabilitu. Kromě céčka je bohatá na vitaminy skupiny B (zejména B6 a biotin), které jsou nezbytné pro správné fungování nervové soustavy a kvalitu pleti, vlasů a nehtů.
|Složka
|Hodnota
|Význam pro lidské tělo
|Energetická hodnota
|27 kcal / 113 kJ
|Extrémně nízká zátěž pro organismus
|Bílkoviny
|1,7 g
|Podpora svalové tkáně
|Sacharidy
|6,2 g
|Minimum jednoduchých cukrů, nízký glykemický index
|Vláknina
|3,6 g
|Klíč k sytosti a čistým střevům
|Vitamin C
|62 mg
|Silná imunita a tvorba kolagenu
|Draslík
|350 mg
|Regulace krevního tlaku a odvodnění
|Vápník
|24 mg
|Základ pro pevné kosti a zuby
Proč je kedlubna nekorunovanou královnou hubnutí?
Její hlavní výhodou je tzv. nízká energetická hustota. To znamená, že můžete sníst velký objem jídla, který mechanicky zasytí žaludek a vyšle signál sytosti do mozku, ale přitom přijmete jen zlomek kalorií, které byste získali například z krajíce chleba.
Vysoký obsah vlákniny má navíc schopnost zpomalovat vstřebávání cukrů do krve.
To zabraňuje prudkým výkyvům glykémie, které stojí za nekontrolovatelnými chutěmi na sladké a náhlou odpolední únavou.
Pokud si místo chipsů nebo slaných tyčinek k večernímu filmu nakrájíte kedlubnu, uděláte pro své cévy a obvod pasu více, než kdybyste drželi drastickou hladovku.
Draslík obsažený v bulvách navíc působí mírně močopudně. Pomáhá tak tělu zbavovat se nadbytečné vody, kterou v sobě často držíme kvůli nadměrné konzumaci soli, jež je pro českou kuchyni plnou uzenin a dochucovadel bohužel typická.
Listy nevyhazujte: Jsou nutriční bombou, kterou máte zdarma
Jednou z nejčastějších chyb v domácnostech je, že listy kedluben končí v koši nebo v kompostu. Přitom mladé listy obsahují až třikrát více vitaminů a minerálů než samotná bulva. Jsou bohatým zdrojem chlorofylu, který podporuje krvetvorbu, a vápníku, který je v této rostlinné formě pro tělo velmi dobře využitelný.
Listy lze využít podobně jako špenát - stačí je krátce spařit, nasekat do salátu nebo přidat do ranního smoothie. Mají specifickou, jemně kořeněnou chuť, která pokrmům dodá nový rozměr. Pokud kupujete kedlubnu na trhu i s natí, dbejte na to, aby listy byly svěží a nezvadlé - to je nejlepší ukazatel skutečné čerstvosti.
Prevence chorob a vliv na trávení
Kedlubna, stejně jako ostatní brukvovité rostliny, obsahuje isothiokyanáty a sulforafan. Tyto látky mají schopnosti eliminovat toxiny v těle.
Díky kombinaci nerozpustné vlákniny působí kedlubna v našich střevech doslova jako kartáč. Mechanicky čistí stěny střev a podporuje peristaltiku, čímž předchází zácpě a pocitům těžkosti.
Na druhou stranu rozpustná vláknina slouží jako prebiotikum - tedy potrava pro prospěšné bakterie v našem mikrobiomu. Zdravé střevo je přitom základem nejen pro silnou imunitu, ale i pro dobrou psychickou kondici a produkci serotoninu.
Jak kedlubnu nakupovat a skladovat
Při nákupu v supermarketech nebo na farmářských trzích se zaměřte na velikost. Často máme tendenci vybírat ty největší kusy, abychom za své peníze dostali co nejvíce hmoty, ale u kedlubny platí opak. Velké bulvy mají tendenci dřevnatět.
Dřevnatění je proces, kdy se v pletivu rostliny ukládá lignin, což činí zeleninu prakticky nepoživatelnou a velmi těžko stravitelnou.
- Hmatový test: Kedlubna musí být na omak tvrdá jako kámen. Pokud pod tlakem prstů mírně pruží, je stará a pravděpodobně bude uvnitř vyschlá.
- Barva: U zelené varianty hledejte jasně světle zelenou, u modré/fialové sytou barvu bez hnědých skvrn. Fialové odrůdy jsou často odolnější vůči dřevnatění a v českých zahradách se jim velmi daří.
- Skladování: Pokud neplánujete kedlubnu sníst hned, odlomte listy (ty spotřebujte do 24 hodin). Samotná bulva vydrží v chladničce v zásuvce na zeleninu i dva týdny, pokud ji zabalíte do vlhké utěrky. Když ji necháte volně bez ochrany, rychle oschne a ztvrdne.
Kedlubna nejen jako syrová svačinka
Ačkoliv je syrová kedlubna nejoblíbenější formou konzumace, její kulinářský potenciál v teplé kuchyni je stále nedoceněný. Zde je několik tipů, jak ji zapojit do jídelníčku:
- Kedlubnové zelí: Nastrouhaná a podušená kedlubna s trochou kmínu a cibule chutná téměř identicky jako klasické bílé zelí, ale je mnohem lépe stravitelná a nezpůsobuje nadýmání. Ideální k pečenému masu nebo bramborovým knedlíkům.
- Krémová polévka: Kedlubna v kombinaci s jednou bramborou a trochou rostlinné smetany vytvoří jemný krém, který zasytí a zahřeje.
- Kedlubnové hranolky: Nakrájené na sloupky, potřené olivovým olejem a pečené v troubě představují zdravou alternativu k bramborovým hranolkům s pětinovým množstvím kalorií.
Carpaccio: Velmi tence nakrájené plátky kedlubny pokapané citronem a kvalitním olejem jsou luxusním předkrmem, který vás vyjde na pár korun.