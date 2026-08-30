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Obří LEGO Panství Downton dorazí v říjnu. Navrhl ho Čech a peněženka dostane zabrat

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  11:45

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Čech navrhl LEGO verzi Panství Downton. Stavebnice by měla vyjít už letos. | Foto: Sebastian Veselka, LEGO | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

LEGO chystá obří Panství Downton podle návrhu českého autora. Ten se k němu inspiroval v dětství, kdy na seriál koukal s babičkou. Model ze 4 711 dílků pravděpodobně dorazí na předvánoční trh už 1. října a spekuluje se o ceně okolo 8 tisíc korun.

Při pohledu na majestátní sídlo rodiny Crawleyových napadlo snad každého fanouška Panství Downton, jaké by to bylo projít se jeho slavnými chodbami. Teď se mu tenhle sen splní, i když trochu netradičně: jako ikonická stavebnice.

LEGO se totiž rozhodlo uvést na trh stavebnici Downton Abbey: Highclere Castle, která má zachytit slavné panství včetně interiérů, místností a známých postav ze seriálu. Celkem by se měla skládat z 4 711 dílků a 15 figurek. Za vznikem stavebnice stojí český fanoušek Sebastian Veselka, který svůj návrh přihlásil do programu LEGO Ideas.

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Veselka, který vystupuje pod přezdívkou BRO3, pochází z Moravy a ke stavebnicím LEGO se podle vlastních slov dostal už v dětství. Panství Downton sledoval společně s maminkou a babičkou. Právě rodinné vzpomínky se staly jedním z důvodů, proč se do návrhu pustil.

Projekt na platformě LEGO Ideas zveřejnil v roce 2024. K tomu, aby se vůbec dostal k posouzení společnosti LEGO, potřeboval získat 10 tisíc podporovatelů. To se mu podařilo a společnost LEGO projekt nejprve zařadila mezi návrhy, kterým chtělo dát více času na posouzení.

V říjnu 2025 přišla zásadní zpráva. Downton Abbey: Highclere Castle dostal zelenou a LEGO ho zařadilo mezi projekty, které se mají stát oficiálními stavebnicemi.

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Lahůdka pro dospělé sběratele

Na původním fanouškovském modelu je zajímavé především to, že Veselka nepostavil pouze známou fasádu Highclere Castle. Inspirací mu byl skutečný interiér sídla i seriálové prostředí.

Model obsahuje hlavní vstup s chodbou, pět hlavních místností a šest menších prostor. Nechybí například pokoj Lady Mary, jídelna, pokoj pro hosty, místnost pro služebnictvo nebo kuchyně. Ve věžích se nachází také Carsonova pracovna a další menší místnosti.

Návrh míří také na dospělé fanoušky seriálu a sběratele LEGO, kteří si podobné modely vystavují doma. V původním návrhu navíc zůstalo několik menších místností schválně prázdných. Stavitel je tak mohl zařídit podle vlastního vkusu.

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Lady Mary, Carson i dalších 13 postav

Velkou část kouzla Panství Downton samozřejmě tvoří jeho obyvatelé. A ani na ně Veselka nezapomněl.

Původní návrh počítá s 15 minifigurkami, mezi nimiž najdeme například:

  • Violet Crawleyová
  • Robert Crawley
  • Cora Crawleyová
  • Lady Mary
  • Lady Edith
  • Matthew Crawley
  • Tom Branson

Ze služebnictva pak nechybí Carson, Elsie Hughesová, John Bates, Anna Smithová, Thomas Barrow, Beryl Patmoreová a Daisy Robinsonová.

Součástí návrhu je dokonce i drobný detail, který fanoušci seriálu pravděpodobně poznají okamžitě. Řeč je o lavičce Lady Mary, spojené s několika romantickými scénami ze seriálu.

A potom je tu ještě jeden člen obsazení, kterého by byla škoda přehlédnout. Pes Pharaoh. Čtyřnohý bonus je součástí původního fanouškovského návrhu a podle aktuálních úniků by se mohl objevit také ve výsledné stavebnici.

Čech navrhl LEGO verzi Panství Downton. Stavebnice by měla vyjít už letos. | Foto: Sebastian Veselka, LEGO

Z původních 2 750 dílků až na 4 711

Původní návrh Sebastiana Veselky měl podle dostupných údajů přibližně 2 750 dílků. Aktuální informace z komunity kolem LEGO ale naznačují, že výsledný oficiální model by mohl být výrazně větší.

Podle zatím nepotvrzených informací má stavebnice nést označení LEGO Ideas 21373 Downton Abbey a obsahovat dokonce 4 711 dílků. Spekuluje se o vydání 1. října 2026 a cenovce minimálně 350 dolarů (přibližně 7 250 korun).

Dánské LEGO tyto úniky informací zatím oficiálně nekomentovalo. Mlčení ohledně přesných detailů před vánoční nákupní horečkou tak dává fanouškům prostor k dalším dohadům a drží celou komunitu v patřičném napětí.

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