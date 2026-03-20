Zákazníky u vybraných britských poboček řetězce Tesco nedávno překvapily nové cedule u parkovacích míst určených pro rodiny s dětmi. Obchod jimi varuje před možnými vysokými pokutami za zneužití vyhrazených míst.
„Parkování pouze pro rodiče s dětmi. Zneužití parkovacích míst může být trestáno pokutou. Toto místo je rezervované pro zákazníky, kteří berou do obchodu malé nakupující,“ nabádá text na cedulích řidiče, aby si parkování na místech pro rodiny s dětmi dvakrát rozmysleli.
Na cedulích není uvedená výše hrozící pokuty, dle oficiálního webu řetězce se však může vyšplhat až na tři tisíce liber, v přepočtu zhruba 2 770 korun. Při zaplacení do čtrnácti dnů obchod sazbu sníží na 60 liber, tedy necelých 1 700 korun.
Část nakupujících s dětmi zpřísnění vítá a souhlasné hlasy se ozývají i na sociálních sítích. Někteří však pochybují, zda budou obchody nařízení hlídat důsledně.
Drakonické postihy za pochybení při parkování přitom u místních poboček Tesco nejsou ničím novým, obchod jen přistoupil k jejich přísnějšímu hlídání a vymáhání.
Sedm prohřešků v Tescu
Britské Tesco se zaměřuje i na další prohřešky řidičů. Už koncem roku 2018 britský deník Sun informoval o chystaných postizích pro majitele vozů, kteří svá auta nechali zaparkovaná přes dvě místa. Pokuta tehdy vyšla na 70 liber, tedy necelé dva tisíce korun.
Velká část tamních poboček dnes kontroluje a zpoplatňují celkem sedm různých provinění:
- Překročení maximální doby stání
- Neoprávněné parkování na místě pro invalidy
- Neoprávněné parkování na místě pro rodiny s dětmi
- Neoprávněné parkování na místě pro elektromobily (včetně případů, kdy elektromobil není připojen k nabíječce)
- Parkování mimo vyznačená místa
- Parkování bez návštěvy obchodu
- Opětovné parkování za méně než jednu hodinu