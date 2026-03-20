Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Oblíbený řetězec trestá špatné parkování. Pokuta dosahuje až 3 000 korun

Matouš Waller
  8:30
U britských obchodů Tesco se nedávno objevily cedule varující před postihy za špatné parkování. Řetězec se zaměřuje zejména na zneužívání vyhrazených míst pro rodiny s dětmi, ale hlídá i další prohřešky. Pokuta se může vyšplhat až na 100 liber, v přepočtu necelé tři tisíce korun. Opatření přitom není novinkou.
Tesco rozdává pokuty za špatné parkování | foto: František Vlček, MAFRA

Zákazníky u vybraných britských poboček řetězce Tesco nedávno překvapily nové cedule u parkovacích míst určených pro rodiny s dětmi. Obchod jimi varuje před možnými vysokými pokutami za zneužití vyhrazených míst.

„Parkování pouze pro rodiče s dětmi. Zneužití parkovacích míst může být trestáno pokutou. Toto místo je rezervované pro zákazníky, kteří berou do obchodu malé nakupující,“ nabádá text na cedulích řidiče, aby si parkování na místech pro rodiny s dětmi dvakrát rozmysleli.

netmums

Tesco has introduced fines for drivers caught using parent-and-child parking bays without children – and many parents are saying it’s ‘about time.’

The wider spaces are meant to help families safely get prams, car seats and little ones in and out of the car, but shoppers say they’re often taken by drivers who don’t need them.

Now new signs in some stores, which have been introduced as a pilot scheme, warn that misuse could lead to a parking charge.

Some parents are praising the move, saying it’ll make shopping with young kids less stressful. Others are asking how the rule will actually be enforced.

What do you think – fair crackdown or too harsh?

#ParentAndChild #Tesco #ParkingBay #Netmums

17. února 2026 v 12:00, příspěvek archivován: 27. února 2026 v 10:12
oblíbit odpovědět uložit

Na cedulích není uvedená výše hrozící pokuty, dle oficiálního webu řetězce se však může vyšplhat až na tři tisíce liber, v přepočtu zhruba 2 770 korun. Při zaplacení do čtrnácti dnů obchod sazbu sníží na 60 liber, tedy necelých 1 700 korun.

Část nakupujících s dětmi zpřísnění vítá a souhlasné hlasy se ozývají i na sociálních sítích. Někteří však pochybují, zda budou obchody nařízení hlídat důsledně.

Drakonické postihy za pochybení při parkování přitom u místních poboček Tesco nejsou ničím novým, obchod jen přistoupil k jejich přísnějšímu hlídání a vymáhání.

Sedm prohřešků v Tescu

Britské Tesco se zaměřuje i na další prohřešky řidičů. Už koncem roku 2018 britský deník Sun informoval o chystaných postizích pro majitele vozů, kteří svá auta nechali zaparkovaná přes dvě místa. Pokuta tehdy vyšla na 70 liber, tedy necelé dva tisíce korun.

Velká část tamních poboček dnes kontroluje a zpoplatňují celkem sedm různých provinění:

  • Překročení maximální doby stání
  • Neoprávněné parkování na místě pro invalidy
  • Neoprávněné parkování na místě pro rodiny s dětmi
  • Neoprávněné parkování na místě pro elektromobily (včetně případů, kdy elektromobil není připojen k nabíječce)
  • Parkování mimo vyznačená místa
  • Parkování bez návštěvy obchodu
  • Opětovné parkování za méně než jednu hodinu
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.