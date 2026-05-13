Oblíbená restaurace pod Karlštejnem má problém. Inspekce ji rozhodně nešetřila

Autor:
  14:30
Státní zemědělská a potravinářská inspekce omezila provoz restaurace U Adama v Karlštejně. Kontrola v oblíbeném podniku pod hradem odhalila výskyt trusu hlodavců, výrazné znečištění prostor i další hygienické nedostatky. Úřady nařídily uzavření části provozovny, celý podnik však uzavřen nebyl.
ilustrační snímek

foto: Archiv MF DNESMAFRA

Oblíbená restaurace U Adama v obci Karlštejn čelí problémům po kontrole Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Ta v provozovně evidovala řadu hygienických nedostatků, kvůli nimž bylo rozhodnuto o zákazu užívání části objektu. Informace zveřejnil web Potraviny na pranýři.

Inspektoři během kontroly zaznamenali výskyt trusu hlodavců, stopy po jejich pohybu i nezabezpečení provozovny proti pronikání škůdců. Ve zprávě dále uvádí výrazně zanedbaný úklid, nečistoty na podlaze i regálech či riziko kontaminace potravin kvůli nevyhovujícím prostorám. Kontrola upozornila také na kouření uvnitř provozovny a skladování předmětů, které mohly ovlivnit bezpečnost potravin.

Podle zveřejněných informací se však opatření vztahuje pouze na část provozu – omezení se týká pouze zadního skladu a přípravny. Celá restaurace uzavřena nebyla. Provoz byl uzavřen k 7. květnu 2026.

Restaurace U Adama patří mezi známé podniky v okolí hradu Karlštejn a na Google Maps si dlouhodobě získává převážně pozitivní recenze. Lidé často chválí polohu pod hradem, velikost porcí nebo příjemnou obsluhu.

Zda a kdy bude omezení části provozovny zrušeno, zatím není jasné.

