Hledáte nejlevnější pivo? Pak si pro něj skočte do Lidlu. Jejich populární jedenáctka privátní značky Argus 11° se totiž tento týden objevila v akci za neuvěřitelných 8,90 korun za půllitrovou láhev.
To ovšem není vše. Kaufland totiž zlevnil legendární desítku Staropramen, kterou pořídíte jen o korunu dráž. Bedna deseti půllitrových piv vás vyjde na 99,90 korun, za jednu láhev dáte symbolických 9,99 korun.
Za příplatek pouhé jedné koruny oproti diskontní jedenáctce tak získáte pivo z jednoho z nejslavnějších českých pivovarů. O tom, zda je pro vás přednější výsledná cena u pokladny, nebo zůstanete věrní oblíbené značce, však záleží čistě na vás.