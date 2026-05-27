Nový polský diskont Shockprice (volně přeloženo „šokující cena“) bude prodávat běžné spotřební zboží, hračky, sportovní oblečení a potřeby, kosmetiku či drogerii, jak uvádí polský server fakt.pl. Jeho slogan zní Cena dělá zázraky a konkurovat hodlá známým diskontům, jako je Action, Pepco, Sinsay nebo JYSK.
|
Ceny v obchodech dál kolísají. Zdražily potraviny, drogerie zlevnila
Shockprice má fungovat jako off-price řetězec, bude tedy nabízet například výprodeje značkových kolekcí, zboží z minulých sezon nebo cenově dostupnější varianty výrobků, které jsou za plnou cenu k mání v klasických retailech.
Za Shockprice stojí společnost Modivo (dříve CCC), která má například řetězec Halfprice. Zatímco Halfprice se ale zaměřuje na prémiové značky a zákazníky z velkých měst, Shockprice cílí na jinou skupinu. „ShockPrice jsou malá města, obklopená malými maloobchodními parky a diskontními prodejnami. Sinsay, New Yorker, Primark, Pepco,“ uvedl generální ředitel skupiny Modivo Dariusz Milek.
Obchody Shockprice mají mít plochu od 1 200 do 2 500 metrů čtverečních a postupně se objeví až na stovce míst. O tom, že by řetězec expandoval do Česka, se zatím nemluví, vyloučeno to ale není. Halfprice, který má stejného vlastníka, se do Česka dostal jen několik měsíců od otevření první prodejny v Polsku. Shockprice zahájí prodej v srpnu v polském Valbřichu (Wałbrzych), jen kousek od českých hranic. Nejblíže to sem budou mít lidé z Broumovska, Trutnova či Náchodu.
|
Pouta, prohlídka tašky, pokuta na místě. Toto ochranka v obchodě nesmí