Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Obchodní řetězec jde po Pepco, Action i Sinsay: tohle o něm musíte vědět

Pavla Žáková
  8:30
V sousedním Polsku se brzy otevřou nové obchody Shockprice. Sází na co nejnižší ceny a mají konkurovat známým maloobchodním řetězcům, jako jsou Pepco, Action i Sinsay. Co v nich zákazníci najdou a kdy tyto diskonty uvidíme i v Česku?
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Reuters

Nový polský diskont Shockprice (volně přeloženo „šokující cena“) bude prodávat běžné spotřební zboží, hračky, sportovní oblečení a potřeby, kosmetiku či drogerii, jak uvádí polský server fakt.pl. Jeho slogan zní Cena dělá zázraky a konkurovat hodlá známým diskontům, jako je Action, Pepco, Sinsay nebo JYSK.

Ceny v obchodech dál kolísají. Zdražily potraviny, drogerie zlevnila

Shockprice má fungovat jako off-price řetězec, bude tedy nabízet například výprodeje značkových kolekcí, zboží z minulých sezon nebo cenově dostupnější varianty výrobků, které jsou za plnou cenu k mání v klasických retailech.

Za Shockprice stojí společnost Modivo (dříve CCC), která má například řetězec Halfprice. Zatímco Halfprice se ale zaměřuje na prémiové značky a zákazníky z velkých měst, Shockprice cílí na jinou skupinu. „ShockPrice jsou malá města, obklopená malými maloobchodními parky a diskontními prodejnami. Sinsay, New Yorker, Primark, Pepco,“ uvedl generální ředitel skupiny Modivo Dariusz Milek.

HalfPrice otevřel pobočku na Václavském náměstí, je to jeho největší obchod ve střední Evropě.

Obchody Shockprice mají mít plochu od 1 200 do 2 500 metrů čtverečních a postupně se objeví až na stovce míst. O tom, že by řetězec expandoval do Česka, se zatím nemluví, vyloučeno to ale není. Halfprice, který má stejného vlastníka, se do Česka dostal jen několik měsíců od otevření první prodejny v Polsku. Shockprice zahájí prodej v srpnu v polském Valbřichu (Wałbrzych), jen kousek od českých hranic. Nejblíže to sem budou mít lidé z Broumovska, Trutnova či Náchodu.

Pouta, prohlídka tašky, pokuta na místě. Toto ochranka v obchodě nesmí
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Postavili jsme proti sobě Coca-Colu, Pepsi i Kofolu. Vítěz nás překvapil

Test kolových nápojů

Kolové nápoje patří mezi stálice českých nákupních košíků. Vypadají podobně, chutnají sladce a mnoho lidí je kupuje automaticky podle značky. Jenže když je nalijete do stejných sklenic a porovnáte...

Skrytý protein ze supermarketu. 5 druhů ovoce, které podpoří svaly i hubnutí

Ilustrační snímek

Že musíte pro svaly a regeneraci jíst jen maso či tvaroh? Omyl. Správně vybrané ovoce ze supermarketu dokáže v jídelníčku divy, aniž by zatížilo vaše tělo tuky a peněženku drahými doplňky. Objevte...

Za cenu kopečku zmrzliny zasytí až osm lidí. Tradiční báleše znovu dobývají české kuchyně

Maminčiny báleše - recept z Horňácka

Nadýchané, jednoduché a překvapivě levné. Slovácké báleše, někdy také beleše, patří mezi tradiční jídla, která vznikla z několika základních surovin a přesto dokázala nasytit celou rodinu. Na kolik...

KFC opět otevřelo. Zákazníky se snaží nalákat na limitku

KFC vrátilo oblíbenou limitku.

KFC po roce vrátilo oblíbenou limitovanou edici Caesar. Do nabídky znovuotevřených restaurací se vrátil klasický salát, bagel, twister i hranolky s dresinkem. Řetězec se zákazníky snaží nalákat na...

Kdy brát vitamin D, aby opravdu fungoval? Lékaři upozorňují na častou chybu

Mezi potraviny bohaté na vitamin D patří například tučné ryby vejce a mléčné...

Vitamin D patří mezi nejčastěji užívané doplňky stravy, hlavně v zimě, kdy ho lidé doplňují kvůli imunitě, kostem i únavě. Málokdo ale ví, že jeho účinek nezávisí jen na dávce, ale i na tom, s čím ho...

Obchodní řetězec jde po Pepco, Action i Sinsay: tohle o něm musíte vědět

Ilustrační snímek

V sousedním Polsku se brzy otevřou nové obchody Shockprice. Sází na co nejnižší ceny a mají konkurovat známým maloobchodním řetězcům, jako jsou Pepco, Action i Sinsay. Co v nich zákazníci najdou a...

27. května 2026  8:30

Za stovku i trojnásobek. Kolik letos stojí jahody na trhu, farmě či v obchodě

Sběr jahod ve Skrbeni na Olomoucku.

S teplým počasím opět přichází čas barevného šťavnatého ovoce, kterého se nám přes zimu úplně nedostávalo. Mezi ty nejoblíbenější patří bezesporu jahody. Na pultech stánků či obchodů zákazníci zatím...

27. května 2026  6:30

Kaufland prodává mléko za osm korun, Tesco za devět. Zmapovali jsme největší akce týdne

Regál s mlékem v obchodě Whole Foods v Bethesdě ve státě Maryland (14. února...

Tento týden se obchody zaplněni akcemi na základní potraviny. Extrémně levně seženete mléko, cukr a vejce. Litr polotučného mléka koupíte v Kauflandu v akci za osm korun. V Tescu jej pak seženete o...

27. května 2026

KFC opět otevřelo. Zákazníky se snaží nalákat na limitku

KFC vrátilo oblíbenou limitku.

KFC po roce vrátilo oblíbenou limitovanou edici Caesar. Do nabídky znovuotevřených restaurací se vrátil klasický salát, bagel, twister i hranolky s dresinkem. Řetězec se zákazníky snaží nalákat na...

26. května 2026  17:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.