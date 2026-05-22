Kdy musíte ukázat občanku?
Lidé často automaticky předpokládají, že když si někdo řekne o občanku, musí ji ukázat. Ve skutečnosti ale zákon rozlišuje mezi povinností prokázat totožnost a samotným předložením občanského průkazu. Přísnější pravidla navíc platí pro pořizování kopií dokladů.
Kopii občanky může typicky chtít:
Důvodem bývá:
Naopak běžný obchod typicky kopii chtít nemůže
Například:
Ty většinou nemají zákonný důvod pořizovat kopii občanky.
Povinnost prokázat totožnost vzniká zejména tehdy, když to ukládá zákon. Typicky jde například o kontrolu ze strany Policie České republiky nebo obecní policie, některé úkony na úřadech, v řízení před soudem nebo správním orgánem, vybrané situace při přepravě, ubytování, ve zdravotnictví nebo v dalších případech, které výslovně stanoví zvláštní právní předpis.
Zákon většinou neukládá povinnost ukázat právě občanský průkaz, ale povinnost prokázat totožnost. Tu lze v řadě situací doložit i jiným platným dokladem totožnosti, pokud obsahuje potřebné údaje a druhá strana jej může akceptovat. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) výslovně uvádí, že občanský průkaz je sice nejčastější průkaz totožnosti, ale není jediným možným dokladem.
V některých případech lze totožnost prokázat i digitálně prostřednictvím aplikace eDoklady. Od roku 2025 ji musí v zákonem stanovených situacích přijímat vybrané orgány veřejné moci a také některé soukromé subjekty, například banky nebo Česká pošta.
Kdy si obchodník může občanku opsat nebo okopírovat?
Samotné nahlédnutí do občanského průkazu ještě neznamená, že si druhá strana může doklad kopírovat nebo fotografovat. Zákon o občanských průkazech stanoví, že kopii občanského průkazu lze pořizovat pouze se souhlasem držitele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Výjimkou jsou situace, kdy kopírování nebo uchování kopie umožňuje nebo ukládá zvláštní právní předpis. Nejčastěji jde o povinné osoby podle AML zákona, tedy například banky, některé finanční instituce, pojišťovny, notáře, zastavárny nebo obchodníky s použitým zbožím a další subjekty, na které dopadá identifikace klienta podle pravidel proti praní špinavých peněz.
I tehdy ale platí zásada minimalizace údajů. Firma smí zpracovávat jen ty údaje, které skutečně potřebuje pro splnění zákonné povinnosti, a neměla by pořizovat kopii automaticky bez jasného účelu nebo zákonného důvodu.
Kdy obchodník občanku požadovat nesmí?
Jsou situace, kdy zákon předložení dokladu umožňuje nebo přímo vyžaduje. Typicky jde například o ověření věku při prodeji alkoholu, tabákových nebo nikotinových výrobků. Pokud má prodávající pochybnosti o věku zákazníka, může požadovat předložení dokladu totožnosti; ve většině případů přitom stačí kontrola data narození.
Hotely, penziony a další ubytovací zařízení mohou při check-inu požadovat předložení dokladu totožnosti, pokud je to nutné pro splnění jejich evidenčních nebo oznamovacích povinností.
Problematické je ale požadování kopie občanky při běžném nákupu či focení dokladu bez jasného vysvětlení účelu. Pokud někdo kopii dokladu pořizuje, musí mít pro to zákonný důvod nebo platný, svobodný a informovaný souhlas. Člověk by zároveň měl vědět, proč se kopie pořizuje, jaké údaje budou použity, kdo k nim bude mít přístup a jak dlouho budou uchovány.
Co když občanku ukázat nechcete?
Záleží na tom, kdo doklad požaduje a z jakého důvodu. V některých případech ukládá povinnost prokázat totožnost přímo zákon nebo je ověření identity nezbytné pro poskytnutí služby či uzavření smlouvy. Typicky například při policejní kontrole, při některých úkonech u notáře, v bance, u mobilního operátora, při převzetí doporučené zásilky nebo při kontrole revizorem v případě jízdy bez platného jízdního dokladu.
Odmítnutí pak může vést k tomu, že služba nebude poskytnuta nebo že úřad či policie budou totožnost ověřovat jiným způsobem. Revizor může například přivolat policii, hotel odmítnout ubytování a obchodník neprodat alkohol, pokud zákazník neprokáže, že je mu více než 18 let.