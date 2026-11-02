„A bude mít ty velký zahnutý zuby nahoru?“ „Ne, ne, já nemusím, já už ho vidím!“ Tyto hlášky z vánoční reklamy Kofoly zná asi každý. A každý si vybaví, co se v tu chvíli na obrazovce děje. Otec (hraje ho Josef Polášek) s malou dcerou (hraje jí Sandra Flemrová) jdou do lesa uříznout vánoční stromek.
Výborná reklama běží od roku 2003 a letos se s jejím hlavním motivem setkáme i v úplně jiné reklamě. Spolupráci si totiž domluvily společnosti O2 a Kofola. „Vánoční prasátko Kofoly patří k ikonickým symbolům českých Vánoc. I my jako O2 máme české kořeny a blízko k tradicím, které naši zákazníci prožívají. Spojení s Kofolou nám proto dává přirozený smysl. Naše vánoční příběhy se navíc propojují nejen v reklamě, ale i v O2 prodejnách, kde si zákazníci mohou vyzvednout limitovanou plechovku Kofoly, přidat vlastní věnování a udělat radost někomu blízkému,“ říká David Daneš, ředitel marketingové komunikace O2.
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V případě vánočního spotu O2 navázalo na letní výroční reklamu. V červenci to totiž bylo 30 let od spuštění GSM sítě Eurotel, přímého předchůdce O2. Tenkrát v reklamě operátor ukazoval Česko z výšky a dokládal pokrytí a podobné vyznění měla i letošní letní reklama. Ta současná navazuje a právě v jejím závěru je vtipně přidaná scéna, jako vystřižená z reklamy Kofoly. Jen z jiné perspektivy.
Operátor O2 ve vánoční kampani primárně prezentuje svou síť 5G+, což je zjednodušeně řečeno plnohodnotná 5G síť. Nechybí nabídka zvýhodněních telefonů, což v dnešní době, kdy přístroje kvůli nedostatku pamětí výrazně zdražují, může být opravdu zajímavé. Operátor vedle slevy nabízí koupi za korunu a bezúročný splátkový kalendář.
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Druhou částí spolupráce s Kofolou je speciální edice plechovek Kofoly. Každý zákazník O2, který má aplikaci Moje O2 v ní najde kupon na plechovku nápoje. Ten si může vyzvednout na prodejně operátora. Plechovka má speciální design se srdíčkem, do kterého je možné vepsat vzkaz. Z plechovky se tak může stát zajímavý drobný dárek.
Vánoce jsme se rozhodli pojmout tradičně a stavět na tom, co si lidé s Kofolou dlouhodobě spojují. Naše prasátko je jedním z nejvýraznějších symbolů značky a letos příběh rozvíjíme. K divočici se přidá roztomilé selátko, které do příběhu přináší další kousek lásky,“ říká Pavol Chalupka, marketingový ředitel Kofola ČeskoSlovensko.
Letošní specialitou je mluvící prasátko na závěr spotu. Namluvila ho Jiřina Bohdalová, ale dabérem se může stát kdokoliv. Kofola připravila speciální platformu, kam lidé mohou prasátko namluvit. Ti nejlepší promluví v televizi na Štědrý den. Soutěž běží do 10. prosince a vítěze vyberou zákazníci v hlasování.
Pro vánoční trh pak Kofola připravila dvě speciální edice svého nápoje. Po téměř deseti letech se vrací vanilková Kofola a v prodejní síti Albert pak bude k dispozici i verze s vánočním kořením.
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