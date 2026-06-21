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Nutella vs. privátní značky: Vyplatí se připlatit? Nahlédli jsme pod víčka

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  8:30
Oříškové pomazánky patří k oblíbeným snídaním i svačinám, jejich složení se ale může výrazně lišit. Podívali jsme se na Nutellu a pomazánky z Lidlu, Kauflandu i Tesca a porovnali údaje na etiketách. Zajímalo nás, jaké jsou mezi nimi rozdíly a co skutečně obsahují. Výsledek překvapil.
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Srovnání oříškových pomazánek. Zleva: Lískooříškovo-kakaová pomazánka (Tesco), Choco Nussa (Lidl), Nutella (Ferrero), Nussano K-Classic (Kaufland).

Co jsme srovnávali

Abychom našli tu nejvýhodnější alternativu na trhu, vyrazili jsme na nákupy do pražských prodejen a vybrali čtyři zástupce oříškových pomazánek:

  • Lískooříškovo-kakaová pomazánka Tesco (59,90 korun)
  • Lískooříšková pomazánka Choco nussa (54,90 korun)
  • Čokokrém oříškový Nussano K-Classic (54,90 korun)
  • Nutella Pomazánka s lískovými ořechy a kakaem (119,90 korun)

Na trhu samozřejmě najdete mnohem více oříškových krémů. My jsme se však zaměřili výhradně na tyto čtyři značky.

Uvedené ceny odpovídají běžným prodejním cenám v Praze v době nákupu. Všechny produkty jsme koupili za běžnou cenu, nevyužili jsme akční ceny ani věrnostní slevy pro členy klubu.

Jak jsme srovnávali

Cílem tohoto srovnání nebylo určit vítěze, ani hodnotit, který produkt chutná nejlépe. Chuť je do značné míry subjektivní a každý může preferovat něco jiného.

Místo toho jsme se podívali na informace, které výrobci uvádějí přímo na etiketě. Nahlédli jsme do složení a nutričních tabulek, abychom zjistili, co jednotlivé produkty skutečně obsahují a jaké mezi nimi existují rozdíly.

U každého výrobku uvádíme fakta:

  • podíl hlavních surovin
  • nutriční hodnoty
  • poměr gramáže a ceny

Cílem srovnání nebylo ani hledat nejlevnější značku. Chtěli jsme především poukázat na údaje, kterých si v obchodech běžně nevšímáme, ačkoliv mají významný vliv na to, kolik cukru, tuku či kalorií ve skutečnosti zkonzumujeme.

Větší balení, nižší cena. Tyto tyčinky chutnají skoro jako Margot, pro peněženku jsou výhra


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