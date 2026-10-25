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Nový řidičák bez fronty a zadarmo. Stačí si pohlídat jeden termín

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Půl dne volna a nekonečné hodiny na úřadech už jsou při výměně řidičského průkazu minulostí. Dnešní systém nabízí řidičům maximální komfort. Nový doklad vyřídíte za pár minut z pohodlí domova, a díky digitalizaci na tom můžete dokonce ušetřit.
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ilustrační snímek

Výměna řidičského průkazu je strašákem pro mnohé motoristy, přitom jde v současnosti o jeden z nejsnazších úkonů státní správy. Ministerstvo dopravy v posledních letech výrazně modernizovalo své služby, čímž řidičům ušetřilo nejen spoustu drahocenného času, ale i zbytečných nervů. O nový doklad lze s předstihem požádat zcela zdarma a celý proces od podání žádosti až po výběr místa vyzvednutí dnes zvládnete na pár kliknutí z pohodlí domova.

Zatímco dříve byla osobní návštěva registru řidičů a tištěná fotografie nevyhnutelností, dnes mají všichni držitelé elektronické identity k dispozici plně digitální cestu. Stát navíc občany k využívání online služeb aktivně motivuje, protože za elektronické podání žádosti získáte u zpoplatněných úkonů automatickou dvacetiprocentní slevu ze správního poplatku. Ať už se rozhodnete pro pohodlí obýváku, nebo tradiční návštěvu přepážky, vyplatí se znát všechny aktuální možnosti a cenové podmínky.

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A připomínáme, že v České republice sice už není nutné mít řidičský průkaz fyzicky u sebe, ale stále je povinné, aby byl platný. Výměna průkazu jednou za deset let pak vyplývá z evropské směrnice. Výrobu řidičských průkazů i karet řidiče zajišťuje Státní tiskárna cenin. Průkazy jsou personalizovány bezpečnou technologií laserového gravírování do polykarbonátové karty.



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Nový řidičák bez fronty a zadarmo. Stačí si pohlídat jeden termín

ilustrační snímek

Půl dne volna a nekonečné hodiny na úřadech už jsou při výměně řidičského průkazu minulostí. Dnešní systém nabízí řidičům maximální komfort. Nový doklad vyřídíte za pár minut z pohodlí domova, a díky...

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