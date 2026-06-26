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Nové, nebo zánovní? Češi mění strategii: Pořizují auta s jistotou a bez zbytečných nákladů

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Ve spolupráci   5:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Koupě auta na ulici láká nízkou cenou, ale skrývá velká rizika. Moderní řidiči žádají víc. Chcete mít jistotu, transparentní historii vozu a spolehlivou podporu v zádech? Zjistěte, proč se komplexní služby profesionálů vyplatí několikanásobně více než zdánlivě výhodný, ale riskantní nákup v bazaru.

Mnoha lidem ještě pár let zpátky naháněla koupě ojetého vozu strach. Kvůli obavám ze stočených kilometrů, nejasné historie vozu, skrytých vad nebo komplikací při následném servisu proto část zákazníků raději sáhla po novém, výrazně dražším voze.

Dnes už se však spousta řidičů přesvědčila o tom, že i ojeté auto může nabídnout podobné výhody jako nové, a to navíc za podstatně příznivější cenu. Vždy však musí jít o kvalitně prověřený vůz. Přesně takové nabízí Louda Auto+.

Historie vozu je dnes důležitější než cena

Když se poohlížíme po novém automobilu, většinou se jako první díváme po ceně. Ne vždy nás však koupit nejlevnější auto vyjde nejvýhodněji. Auto za nejnižší cenu bývá mnohdy vykoupeno vyšším rizikem.

Automobil představuje jednu z největších investic, do které se doma pouštíme. I když při nákupu ušetříme pár desítek tisíc korun, během několika měsíců může tento cenový rozdíl snadno překonat nečekaná oprava motoru, převodovky nebo elektroniky.

Na co bychom se tedy měli před koupí vozu zeptat?

  • Kdo byl předchozím majitelem?
  • Existuje kompletní servisní historie?
  • Neprodělal vůz vážnou nehodu?
  • Byly kilometry skutečně najety poctivě?
  • Jakým způsobem byl automobil servisován?

„U ojetého auta nerozhoduje jen to, jak vypadá při první prohlídce. Klíčové je, zda známe jeho původ, servisní historii a skutečný technický stav. Jen tak zákazník nekupuje pouze pěkně naleštěný vůz, ale auto s jasně dohledatelnou minulostí, za které se jako prodejce můžeme postavit,“ vysvětluje Michal Hart, ředitel divize ojetých vozů v Louda Auto a dodává:. „Každé vozidlo u nás projde důkladnou vstupní prohlídkou a prověřením Cebia. V naší nabídce navíc tvoří velikou část vozidla, která jsme prodali jako nová, po celou dobu k nám jezdila do autorizovaného servisu. Máme tak naprosto kompletní informace.“

Transparentnost je jedním z hlavních důvodů, proč zákazníci stále častěji vyhledávají velké autorizované prodejce. U prověřených vozů totiž získáte nejen informace o historii, ale také jistotu, že automobil prošel důkladnou kontrolou před zařazením do nabídky.

Široký výběr prověřených ojetých vozů si můžete prohlídnout například v již zmíněném Louda Auto+.

Autoservis od Louda Auto zajišťuje péči o vozy různých značek v rámci celé České republiky.

Vše na jednom místě, během jedné návštěvy

Určitě si pamatujete doby, kdy ještě býval nákup auta dlouhým několikatýdenním procesem. Nejprve jste museli prodat své stávající auto, následně vyřešit financování, sjednat si pojištění a hledat servis, do kterého budete s budoucím autem jezdit. Až nakonec jste mohli řešit samotnou koupi auta.

V dynamické době ovšem očekáváme, že i koupě auta vyhoví našim požadavkům na rychlý a především jednoduché proces. Dealeři jako Louda Auto jsou pro nás volbou číslo jedna, jelikož nabízí vše pod jednou střechou, aniž byste museli objíždět půlku města. Jednoduše přijedete se svým stávajícím autem, necháte si jej ocenit na protiúčet, vyberete si nový (nebo zánovní) vůz, dohodnete se na financování podle svých možností a rovnou vyřešíte i potřebné pojištění.

Nejen, že tím ušetříte spoustu času a administrativy, ale hlavně vám odpadne nutnost komunikovat s několika různými firmami a můžete se spolehnout, že všechno najdete přehledně a za výhodnou cenu, pěkně na jednom místě. Protiúčet vám navíc umožňuje využít hodnotu stávajícího vozu jako součást financování nového automobilu.

I ojetinu byste měli svěřit do rukou profesionálů

Ačkoliv se spousta řidičů při nákupu soustředí pouze na samotný vůz, ve skutečnosti často rozhoduje až to, co přijde po podpisu kupní smlouvy. Pravidelný servis, řešení vzniklé pojistné události nebo nečekané opravy vás mohou vyjít na nemalé peníze. Vždy se tak vyplatí s předstihem myslet na to, kdo se o automobil postará v budoucnu.

Nejlépe uděláte, když zvolíte autorizovaný servis, například ten od Louda Auto, který zajišťuje péči o vozy různých značek v rámci celé České republiky. Autorizovaný servis pro vás může být výhodný zejména díky tomu, že má přístup k originálním dílům, zná technické informace přímo od výrobce a má odborně vyškolené mechaniky, kteří se zvládnou postarat o nové vozy i kvalitní ojetiny.

Když má servis přístup k technickým informacím, správné diagnostice a kvalitním dílům, dokáže problém odhalit dřív, než bude potřeba řešit mnohem dražší opravu. Pravidelně servisované auto je spolehlivější, bezpečnější a při dalším prodeji má pro zákazníka výrazně lepší hodnotu,“ říká Michal Hart.

U prověřených vozů si můžete být jistí, že automobil prošel důkladnou kontrolou ještě před zařazením do nabídky.

Proč si vybrat Louda Auto?

Koupě nového či ojetého automobilu už dnes zdaleka není jen otázkou výběru konkrétního modelu. Stále více lidí se poohlíží po spolehlivém partnerovi, který jim podá pomocnou ruku během celého životního cyklu vozu. Koupí auta by podle Harta vztah se zákazníkem neměl končit. Naopak, tam často teprve začíná. „Naším hlavním cílem je se zákazníkem vytvářet celoživotní partnerství v jeho mobilitě a být tu pro něj vždy, když je potřeba. Ať už bude řešit servis, pojistnou událost, výměnu vozu nebo další financování,“ uzavírá Hart s tím, že výhoda silného prodejce tkví právě v tom, že zákazník nedostává jen samotné auto, ale celé zázemí kolem něj. A to je rozdíl, který pozná hlavně ve chvíli, kdy nastane problém.

Právě Louda Auto se jakožto velký dealer může pochlubit rozsáhlou nabídkou nových i ojetých automobilů, silným servisním zázemím a dostupností služeb napříč celou republikou. Můžete si tak být jistí, že se budete mít na koho obrátit i několik let po koupi vozu.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Louda Auto a.s.

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