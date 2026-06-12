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Ceny kvalitních jízdních kol se dnes snadno vyšplhají na desítky tisíc korun. Zatímco nové horské nebo gravel kolo střední třídy běžně stojí i čtyřicet tisíc korun, v bazarech najdete podobné modely klidně i za polovinu ceny. Paradoxně však levnější varianta nemusí být vždy tou nejvýhodnější.
Podle odborníků je při nákupu z druhé ruky největším problémem neznámá historie kola. Kupující často neví, jak často a kde všude bylo používáno, zda s ním původní majitel pravidelně navštěvoval servis nebo jestli s kolem neměl nehodu.
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SROVNÁNÍ Je lepší nové nebo bazarové kolo?
Abyste si udělali lepší přehled o tom, zda se vyplatí investovat do nového kola nebo raději sáhnout po kole z bazaru, shrnuli jsme všechny klíčové faktory do přehledné tabulky níže.
|Parametr
|Nové kolo (cca 50 000 Kč)
|Bazarové kolo (cca 25 000 Kč)
|Záruka
|Plná záruka (zpravidla 2 roky)
|Žádná
|Technický stav
|Komponenty bez opotřebení
|Riziko skrytých vad,
nutnost okamžitých investic
|Technologie
|Moderní geometrie,
aktuální standardy
|Starší standardy,
horší dostupnost dílů
|Poměr cena/výkon
|Platíte plnou tržní cenu za nový produkt
|Možnost získat vyšší modelovou řadu za zlomek ceny
Má smysl investovat do servisu u staršího bazarového kola? Pokud už starší kolo vlastníte nebo uvažujete o levné bazarovce, vždy záleží na typu kola a rozsahu potřebných oprav. Pokud jde jen o běžnou investici do nového řetězu, plášťů nebo základního servisu, určitě to smysl má.
Pokud se podíváme na opotřebení, klíčový je roční nájezd. Kolo, které ročně najede 300 kilometrů po cyklostezkách, se od nového moc neliší. Pokud ale najede pět nebo dokonce deset tisíc kilometrů v závodním tempu, má to nejlepší za sebou.
Skryté vady mohou levné kolo nepěkně prodražit
Nejčastější pastí bazarových kol bývají skryté závady. Přestože může kolo na první pohled vypadat naprosto v pořádku, po několika jízdách můžete narazit klidně i na závažný problém.
„Pokud se po koupi objeví problém, například prasklý rám nebo jiná závažná závada, spotřebitel už to často nemá s kým řešit,“ upozorňuje Tomáš Vokrouhlík, ředitel maloobchodní sítě Mojekolo.
Nejen z tohoto důvodu doporučují odborníci kolo vždy důkladně zkontrolovat, zejména pak odpružení, teleskopickou sedlovku a karbonový rám. U moderních horských kol se mohou výdaje za tyto opravy vyšplhat na tisíce korun. Pozornost je důležité věnovat vidlici, tlumičům a teleskopické sedlovce. Často totiž neprocházejí pravidelným servisem a po krátké době se mohou objevit problémy.
Pozornost bychom měli věnovat i karbonovým rámům. Mikrotrhliny nebo poškození po pádu totiž nemusí být vždy na první pohled vidět. U elektrokol je pak zásadní stav baterie, hlučnost motoru a skutečný nájezd.
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Bazarové kolo se vyplatí, ovšem ne vždy
To ovšem neznamená, že by nákup z druhé ruky nedával smysl. Právě naopak. U kvalitních kol s jasnou historií může jít v mnoha případech o skutečně výhodnou koupi.
Rozhoduje především to, jak bylo kolo používáno. Kolo, které majitel vytáhl párkrát do roka na cyklostezku, bude v úplně jiném stavu než kolo, které si muselo poradit s náročným terénem a častými závody.
Velké riziko představují zejména výrazně opotřebená kola. Nákup z druhé ruky může být výhodný, pokud kolo najede do tisíce kilometrů ročně a není starší než dva roky. Stejně tak se nevyplatí z bazaru kupovat elektrokola s vysokým nájezdem.
Vždy je potřeba kromě pořizovací ceny posuzovat i očekávané další investice. U velmi levných kol mohou totiž následné opravy a servis převýšit původní výhodnou cenu.
Nové kolo? Bezpečnější a mnohdy i výhodnější
Koupit nové kolo ve výprodeji, nebo raději starší model vyšší třídy z bazaru? Tato otázka dnes trápí prakticky každého, kdo zvažuje koupi kola. Experti se shodují, že univerzální odpověď neexistuje.
Zatímco zkušenější cyklisté mohou v bazaru narazit na velmi zajímavé nabídky, pro běžné jezdce bývá často bezpečnější volbou nové kolo se zárukou a známou historií.
Rozhodně bychom však neměli bazarová kola automaticky zatracovat. Pokud mají dohledatelný původ, jsou pravidelně servisovaná a poměrně dobrý technický stav, mohou nabídnout výrazně lepší výbavu za stejné peníze. Největší pozornost je pak potřeba věnovat skrytým vadám, opotřebení komponentů a případným nákladům na následné opravy.
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Za servis můžete dát i desítky tisíc korun
Servis bývá nejvíce podceňovanou položkou vůbec. I běžná výměna řetězu nebo plášťů přitom může stát několik tisíc korun, servis odpružení nebo výměna kazety pak cenu navýší ještě rychleji.
Orientačně se vyplatí počítat s těmito částkami:
- základní servis kola - 1 000 až 3 000 korun
- servis vidlice nebo tlumiče - 2 000 až 5 000 korun
- nový řetěz a kazeta - 2 000 až 6 000 korun
- nová baterie do elektrokola - více než 15 000 korun
Nejen z tohoto důvodu doporučují odborníci při nákupu myslet i na budoucí náklady a nedívat se pouze na výhodnou pořizovací cenu. Kolo za dvacet tisíc se totiž může s dodatečnými potřebnými opravami vyšplhat klidně i na dvojnásobek. Za tuto cenu už se skutečně vyplatí investovat raději do dražšího modelu, který něco vydrží.
NÁVOD Podle čeho vybírat kolo?
Prvně byste si měli promyslet, jak budete kolo používat. Logicky budete potřebovat jiný model pro sportovní jízdu v terénu, jiný pro každodenní dojíždění do města a jiný pro občasný výlet.
Důležitá je také správná velikost rámu, pohodlný posed a kvalitní bezpečnostní vybavení. Naprostou samozřejmostí je helma, kterou by si měl pořídit každý cyklista bez ohledu na konečnou cenu kola.
Jak vybrat kolo krok za krokem?
- Ujasněte si, kde budete jezdit
Horské kolo se hodí do terénu, silniční na asfalt, gravel na obojí.
- Stanovte si rozpočet
Počítejte také s helmou, světly, zámkem a případným servisem.
- Vyberte správnou velikost rámu
Ideálně si kolo před koupí osobně vyzkoušejte.
- Zkontrolujte komponenty
U bazarového kola se dívejte na opotřebení řetězu, kazety a plášťů.
- Prověřte historii kola
Vyžádejte si od prodávajícího servisní knížku, doklady o koupi, případně informace o pravidelném servisu.
- Myslete na bezpečnost
Kromě helmy se vyplatí investovat také do reflexních prvků.
- Nebojte se poradit s odborníkem
Návštěva obchodu nebo servisu vám může ušetřit tisíce korun.
Pokud nemáte zkušenosti s technickým stavem kol, může být bezpečnější investovat do modelu s garancí původu a servisu. U dražších bazarových kol se pak vyplatí vzít si s sebou zkušenějšího cyklistu nebo nechat kolo před koupí zkontrolovat v servisu. U kol totiž často rozhoduje to, co na první pohled není vidět.