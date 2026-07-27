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Nová konkurence pro dm a Rossmann? Müller se připravuje na expanzi do Česka

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  15:20

Společnost Müller nabízí více než 190 tisíc položek v různých segmentech jako jsou drogerie, parfumerie, hračky, papírenské zboží, domácí potřeby, přírodní zboží, kosmetiku, biopotraviny, punčochové zboží, ruční práce, multimédia a potřeby pro domácí zvířata. (15. srpna 2024) | foto: Profimedia.cz

Německý drogistický řetězec Müller se rozroste o další pobočky. V obchodním rejstříku vznikla nová společnost, firma hledá zaměstnance a připravuje zázemí pro nový tým. V seznamu zemí, kam by mohlo expandovat, uvádí i Českou republiku.

Německý řetězec drogerií Müller by mohl v budoucnu rozšířit své působení také na český trh. Přestože společnost zatím oficiálně neoznámila otevření českých prodejen, několik veřejně dostupných indicií naznačuje, že se na vstup do Česka připravuje.

V obchodním rejstříku je od 15. září 2025 vedena společnost Mueller Drogérie Česká republika s. r. o. Jejím jediným společníkem je německá společnost Müller GmbH & Co. KG, která provozuje stejnojmennou síť drogerií v několika evropských zemích. Česká společnost je navíc od června 2026 registrovaným plátcem DPH.

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Firma už hledá zaměstnance a kancelář v Brně

Dalších signálů si můžeme všimnout mezi pracovními nabídkami. Müller aktuálně hledá účetní pro českou společnost, v minulosti firma zveřejnila také pozice překladatele z němčiny do češtiny nebo asistenta vedení.

V pracovních inzerátech se objevují i informace o budování českého zázemí. Společnost uvádí, že během července a srpna 2026 umožní zájemcům pracovat z domova a od 1. září 2026 pak v coworkingové kanceláři v Brně. Podle inzerátu prostor v současnosti teprve hledá.

Německá drogerie Müller nabízí spotřební zboží napříč různými segmenty.

V současnosti hledá vhodnou lokalitu

Řetězec navíc své plány nepřímo naznačuje i na vlastních webových stránkách. V sekci věnované mezinárodní expanzi už hledá vhodné lokality pro své prodejny v Česku.

Mezi požadavky uvádí například, že by mělo jít o obchodní prostory v centru města, nákupním centru nebo poblíž dalších maloobchodních partnerů. Prodejny by podle zveřejněných parametrů měly mít přibližně 800 až 2000 metrů čtverečních a měly by disponovat dostatkem parkovacích míst a dobrým dopravním spojením.

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Česko může navázat na Slovensko a Maďarsko

Na přípravách české společnosti se podle veřejných údajů podílí také lidé spojení se slovenským a maďarským vedením Mülleru.

Výkonným ředitelem pro Slovensko a Maďarsko je Tibor Brezovský, který byl 28. ledna 2026 zapsán jako prokurista společnosti Mueller Drogérie Česká republika s. r. o. Jeho zapojení může naznačovat, že případný vstup do Česka bude organizačně navazovat na fungování Mülleru v okolních zemích.

Kdy by mohl německý řetězec otevřít první české prodejny a kde by se případně nacházely, zatím není jasné. Veřejně dostupné informace ale naznačují, že přípravy na vstup na český trh už mohou probíhat.

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Müller v současnosti provozuje stovky prodejen v Německu, Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku, Maďarsku, na Slovensku a v dalších evropských zemích. Kromě drogistického zboží nabízí také parfémy, kosmetiku, hračky, papírnictví, domácí potřeby a sortiment pro volný čas. Vyjádření společnosti k případné expanzi do Čech se redakci iDNES.cz do doby vydání článku nepodařilo získat.

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