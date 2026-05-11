Pračka patří mezi spotřebiče, bez kterých si většina domácností nedokáže představit běžný provoz. Nová pračka vyjde v průměru na osm až patnáct tisíc korun, přesto se k ní mnohdy chováme tak, jako by byla nezničitelná. Dokud pere, není přece důvod něco řešit.
Právě moderní pračky jsou však paradoxně náchylnější na naše chyby a některé návyky ji opotřebovávají mnohem rychleji, než si většina z nás uvědomuje. Pokud tedy chcete, aby vám pračka sloužila deset let místo pěti, musíte se zbavit mýtů, které o praní kolují.
1. Přetěžování bubnu
Jedna z vůbec nejčastějších chyb. Mnoho lidí se snaží vyprat co nejvíce prádla najednou, aby ušetřili čas nebo elektřinu, jenže si neuvědomují, že přeplněný buben znamená obrovskou zátěž pro ložiska, tlumiče i motor.
Pračka navíc nedokáže prádlo správně rozprostřít, což způsobuje silné vibrace při odstřeďování. Dlouhodobě tak dochází k rychlejšímu opotřebení mechanických částí.
Typickým znakem přetěžování je hlučné odstřeďování, skákaní pračky nebo nedostatečně vyprané oblečení. Oprava ložisek nebo tlumičů se běžně pohybuje mezi třemi až osmi tisíci korunami. U levnějších modelů se tak často oprava ani nevyplatí.
2. Příliš mnoho pracího prostředku
Více prostředku neznamená čistší prádlo. I přesto však většina lidí používá výrazně vyšší dávky, než je potřeba.
Přebytečný detergent se pak usazuje v hadicích, bubnu i dávkovači, kde vzniká mazlavý povlak, který podporuje tvorbu plísní a zápachu. Pračka může začít zapáchat, špatně vypouštět vodu nebo dokonce pěnit natolik, že zatěžuje čerpadlo. Zbytky gelu zůstávají i v oblečení a mohou dráždit pokožku, nehledě na to, že výrazně zkracují životnost textilu.
Pokud navíc při každém praní používáte dvojnásobnou dávku gelu, než je doporučeno, doslova splachujete peníze do odpadu. Při ceně 4,38 Kč za jednu dávku* zaplatí průměrná domácnost při čtyřech pracích cyklech týdně za rok zbytečně o 911 korun navíc. U početnějších rodin, které perou denně a nakupují prací prostředky mimo akční slevy, se pak tato částka může vyšplhat mnohem výše.
*Pro výpočet jsme použili prací gel Persil 66 PD za 289 Kč.
3. Aviváž při každém praní
Aviváž sice zanechává prádlo měkčí a voňavější, při častém používání však může pračce škodit. Husté složky se totiž usazují v útrobách spotřebiče a vytvářejí ideální prostředí pro bakterie a plísně.
Největší problém představuje zejména u sportovního a funkčního oblečení. Aviváž totiž zanáší vlákna a snižuje jejich schopnost odvádět pot. Z dlouhodobého hlediska navíc může ucpat dávkovací systém nebo hadice. Není tedy divu, že mnoho servisních techniků doporučuje aviváž používat jen výjimečně.
4. Zavřená dvířka po praní
Řada lidí pračku po vyprání okamžitě zavře. Neuvědomují si však, že uvnitř zůstává vlhkost, která podporuje vznik plísní a zápachu. Právě zápach bývá jedním z nejčastějších důvodů, proč si pak domů zvou servisní techniky nebo utrácí za drahé chemie na čištění pračky.
Přitom stačí udělat jednu jedinou věc: Nechat dvířka i zásobník na prací prostředek několik hodin pootevřené. Pračka tak lépe vyschne, uvnitř se nebude držet vlhkost a vy nebudete muset sahat hlouběji do kapes.
5. Zapomínání na filtr
Filtr zachytává vlasy, mince, kapesníky a mnoho dalších nečistot. Pokud jej dlouhodobě nečistíte, může dojít ke zhoršenému vypouštění vody nebo ještě hůř, k poškození čerpadla.
Problém je, že mnoho lidí filtr ještě nikdy neotevřelo a mnoho z nich ani nevědělo, že to vůbec jde, dokud pračka nepřestala fungovat. Vyčištění přitom zabere jen pár minut a hodně pračce uleví.
6. Praní jen na nízké teploty
Ano, ekologické programy a praní na 30 stupňů šetří energii. Pokud však pračku nikdy nezapínáte na vyšší teploty, uvnitř se začne hromadit mastnota, bakterie a zbytky detergentů. Výsledkem pak bývá onen typický zatuchlý zápach.
7. Zapomínání na drobnosti v kapsách
Mince, sponky nebo zapomenutý zapalovač nejsou jen hlučné. Všechny kovové předměty jsou nebezpečné zejména proto, že mohou prorazit plastovou vanu pračky nebo se zaseknout v čerpadle. Oprava takové banality se pak prodraží o cenu výjezdu technika i náhradních dílů.
Na kolik takové chyby vyjdou?
Špatné návyky se sice neprojeví hned, ovšem v horizontu měsíců a let dokážou utvořit nečekaně vysoké částky. Nejde přitom jen o cenu samotné pračky, ale i o zbytečně vyhozené peníze za chemii a zničené oblečení, které se v přetížené pračce dře o těsnění.
|V čem chybujeme?
|Co se může stát?
|Kolik proděláte?
|Přetěžování pračky
|Zničená ložiska, tlumiče, spálený motor
|3 – 8 tisíc korun
|Nadměrné dávkování
|Zanesení hadic, zápach, spotřeba
|až 3 000 korun ročně
|Časté používání aviváže
|Zanesení systému, ničení funkčního oblečení
|nové oblečení za tisíce
|Nečištěný filtr
|Přetížení a následné poškození čerpadla
|2 – 5 tisíc korun
|Zavřená dvířka
|Šíření plísní, zápach a degradace těsnění
|tisíce za čištění
|Ignorování údržby
|Nutnost koupě nové pračky
|8 – 20 tisíc korun
Zatímco pravidelné čištění filtru vás nestojí nic než pět minut vašeho času, jeho ignorování může skončit výměnou celého čerpadla. Nejhůře však dopadá kombinace přetěžování bubnu a nadměrné chemie – v takovém případě se životnost pračky zkracuje i o více než polovinu, kvůli čehož jste nuceni koupit novou pračku mnohem dříve, než by bylo nutné.
TIP Jak se zbavit zápachu v pračce?
Pokud už cítíte z pračky zápach, nemusí být nutně pozdě. Zkuste jednou měsíčně zapnout program na 90 stupňů naprázdno a do dávkovače nalijte litr obyčejného octa nebo nasypte balení kyseliny citronové.
Vysoká teplota v kombinaci s kyselinou rozpustí usazený sliz z aviváže i vodní kámen. Tato údržba vás vyjde na dvacet korun, ale může vám zachránit spotřebič za patnáct tisíc.