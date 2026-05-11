Ničí pračku a servisy na nich vydělávají tisíce. Děláte tyto fatální chyby i vy?

Většina z nás bere praní jako automatickou rutinu. Hodit prádlo do bubnu, nalít odměrku gelu, přidat aviváž a zapnout. Jenže právě tyto zdánlivě banální úkony jsou často důvodem, proč moderní spotřebiče nevydrží ani polovinu své plánované životnosti. Většinu závad však způsobíme svou vlastní neuvážeností.
ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Obsah

Pračka patří mezi spotřebiče, bez kterých si většina domácností nedokáže představit běžný provoz. Nová pračka vyjde v průměru na osm až patnáct tisíc korun, přesto se k ní mnohdy chováme tak, jako by byla nezničitelná. Dokud pere, není přece důvod něco řešit.

Právě moderní pračky jsou však paradoxně náchylnější na naše chyby a některé návyky ji opotřebovávají mnohem rychleji, než si většina z nás uvědomuje. Pokud tedy chcete, aby vám pračka sloužila deset let místo pěti, musíte se zbavit mýtů, které o praní kolují.

1. Přetěžování bubnu

Jedna z vůbec nejčastějších chyb. Mnoho lidí se snaží vyprat co nejvíce prádla najednou, aby ušetřili čas nebo elektřinu, jenže si neuvědomují, že přeplněný buben znamená obrovskou zátěž pro ložiska, tlumiče i motor.

Jak naplnit buben?

  • Mezi prádlem a horní stěnou bubnu musí zůstat volné místo na šířku vaší dlaně.
  • Prádlo do pračky vkládejte jednotlivě a nepropletené.
  • Kombinujte malé a velké kusy prádla, aby se lépe rozložila váha při odstřeďování.
  • U bavlny plňte buben do 3/4, u syntetiky do 1/2 a u vlny jen do 1/3 kapacity.
  • Ručníky a deky po namočení extrémně ztěžknou – nikdy jich nedávejte plný buben.

Pračka navíc nedokáže prádlo správně rozprostřít, což způsobuje silné vibrace při odstřeďování. Dlouhodobě tak dochází k rychlejšímu opotřebení mechanických částí.

Typickým znakem přetěžování je hlučné odstřeďování, skákaní pračky nebo nedostatečně vyprané oblečení. Oprava ložisek nebo tlumičů se běžně pohybuje mezi třemi až osmi tisíci korunami. U levnějších modelů se tak často oprava ani nevyplatí.

2. Příliš mnoho pracího prostředku

Více prostředku neznamená čistší prádlo. I přesto však většina lidí používá výrazně vyšší dávky, než je potřeba.

Přebytečný detergent se pak usazuje v hadicích, bubnu i dávkovači, kde vzniká mazlavý povlak, který podporuje tvorbu plísní a zápachu. Pračka může začít zapáchat, špatně vypouštět vodu nebo dokonce pěnit natolik, že zatěžuje čerpadlo. Zbytky gelu zůstávají i v oblečení a mohou dráždit pokožku, nehledě na to, že výrazně zkracují životnost textilu.

Pokud navíc při každém praní používáte dvojnásobnou dávku gelu, než je doporučeno, doslova splachujete peníze do odpadu. Při ceně 4,38 Kč za jednu dávku* zaplatí průměrná domácnost při čtyřech pracích cyklech týdně za rok zbytečně o 911 korun navíc. U početnějších rodin, které perou denně a nakupují prací prostředky mimo akční slevy, se pak tato částka může vyšplhat mnohem výše.

*Pro výpočet jsme použili prací gel Persil 66 PD za 289 Kč.

3. Aviváž při každém praní

Aviváž sice zanechává prádlo měkčí a voňavější, při častém používání však může pračce škodit. Husté složky se totiž usazují v útrobách spotřebiče a vytvářejí ideální prostředí pro bakterie a plísně.

Největší problém představuje zejména u sportovního a funkčního oblečení. Aviváž totiž zanáší vlákna a snižuje jejich schopnost odvádět pot. Z dlouhodobého hlediska navíc může ucpat dávkovací systém nebo hadice. Není tedy divu, že mnoho servisních techniků doporučuje aviváž používat jen výjimečně.

4. Zavřená dvířka po praní

Řada lidí pračku po vyprání okamžitě zavře. Neuvědomují si však, že uvnitř zůstává vlhkost, která podporuje vznik plísní a zápachu. Právě zápach bývá jedním z nejčastějších důvodů, proč si pak domů zvou servisní techniky nebo utrácí za drahé chemie na čištění pračky.

Přitom stačí udělat jednu jedinou věc: Nechat dvířka i zásobník na prací prostředek několik hodin pootevřené. Pračka tak lépe vyschne, uvnitř se nebude držet vlhkost a vy nebudete muset sahat hlouběji do kapes.

5. Zapomínání na filtr

Jak často čistit filtr?

  • Jednou za 1 až 2 měsíce
  • Vždy po praní silně znečištěného prádla
  • V domácnostech se zvířaty nebo dětmi ještě častěji

Filtr zachytává vlasy, mince, kapesníky a mnoho dalších nečistot. Pokud jej dlouhodobě nečistíte, může dojít ke zhoršenému vypouštění vody nebo ještě hůř, k poškození čerpadla.

Problém je, že mnoho lidí filtr ještě nikdy neotevřelo a mnoho z nich ani nevědělo, že to vůbec jde, dokud pračka nepřestala fungovat. Vyčištění přitom zabere jen pár minut a hodně pračce uleví.

6. Praní jen na nízké teploty

Ano, ekologické programy a praní na 30 stupňů šetří energii. Pokud však pračku nikdy nezapínáte na vyšší teploty, uvnitř se začne hromadit mastnota, bakterie a zbytky detergentů. Výsledkem pak bývá onen typický zatuchlý zápach.

7. Zapomínání na drobnosti v kapsách

Mince, sponky nebo zapomenutý zapalovač nejsou jen hlučné. Všechny kovové předměty jsou nebezpečné zejména proto, že mohou prorazit plastovou vanu pračky nebo se zaseknout v čerpadle. Oprava takové banality se pak prodraží o cenu výjezdu technika i náhradních dílů.

Na kolik takové chyby vyjdou?

Špatné návyky se sice neprojeví hned, ovšem v horizontu měsíců a let dokážou utvořit nečekaně vysoké částky. Nejde přitom jen o cenu samotné pračky, ale i o zbytečně vyhozené peníze za chemii a zničené oblečení, které se v přetížené pračce dře o těsnění.

V čem chybujeme? Co se může stát? Kolik proděláte?
Přetěžování pračkyZničená ložiska, tlumiče, spálený motor3 – 8 tisíc korun
Nadměrné dávkováníZanesení hadic, zápach, spotřebaaž 3 000 korun ročně
Časté používání avivážeZanesení systému, ničení funkčního oblečenínové oblečení za tisíce
Nečištěný filtrPřetížení a následné poškození čerpadla2 – 5 tisíc korun
Zavřená dvířkaŠíření plísní, zápach a degradace těsněnítisíce za čištění
Ignorování údržbyNutnost koupě nové pračky8 – 20 tisíc korun

Zatímco pravidelné čištění filtru vás nestojí nic než pět minut vašeho času, jeho ignorování může skončit výměnou celého čerpadla. Nejhůře však dopadá kombinace přetěžování bubnu a nadměrné chemie – v takovém případě se životnost pračky zkracuje i o více než polovinu, kvůli čehož jste nuceni koupit novou pračku mnohem dříve, než by bylo nutné.

TIP Jak se zbavit zápachu v pračce?

Pokud už cítíte z pračky zápach, nemusí být nutně pozdě. Zkuste jednou měsíčně zapnout program na 90 stupňů naprázdno a do dávkovače nalijte litr obyčejného octa nebo nasypte balení kyseliny citronové.

Vysoká teplota v kombinaci s kyselinou rozpustí usazený sliz z aviváže i vodní kámen. Tato údržba vás vyjde na dvacet korun, ale může vám zachránit spotřebič za patnáct tisíc.

