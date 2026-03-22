Nevyhazujte starý tablet: Udělejte z něj chytrý ovladač a ušetřete tisíce

Autor:
  5:00
Našli jste při úklidu starý tablet? Nevyhazujte ho. Ukážeme vám, jak ho snadno proměnit v mozek vaší chytré domácnosti a vdechnout mu nový život bez zbytečných výdajů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Minirol

Přestože na trhu najdeme nespočet moderních panelů, jako řídicí centrum domácnosti může posloužit i starý tablet, na který se doposud prášilo v šuplíku. Jeho využitím ušetříte tisíce korun a můžete usínat s dobrým pocitem, že jste staré věci vdechli nový život.

Starý tablet jako chytrá alternativa k panelu

Hlavní výhoda je jasná – člověk nemusí sáhnout hluboko do kapsy, a přesto může mít plně automatizovanou domácnost. Kromě toho však tablet nabízí i spoustu dalších výhod, které rozhodně stojí za to zmínit.

  • nabízí větší displej než mobil
  • lze ho připevnit na zeď nebo na stojánek
  • může být neustále zapojený

Chytré dotykové obrazovky typu Shelly Display XL jsou velmi pohodlné, snadno zapadnou do elektroinstalace a člověk si s jejich nastavením nemusí lámat hlavu.

Na druhou stranu, univerzální tablet nabízí větší svobodu a zdaleka nemusí fungovat jen jako řídicí centrum. Můžete si ho přetvořit k obrazu svému, navíc za mnohem nižší počáteční náklady.

Jak z tabletu udělat chytrý ovladač domácnosti?

K tomu, abyste starý tablet přetvořili na řídicí jednotku chytré domácnosti, nemusíte být odborník přes techniku. Bohatě postačí, když se budete řídit praktickým návodem:

  1. Dejte tablet do továrního nastavení a restartujte ho
  2. Připojte tablet k WiFi a aktualizujte systém
  3. Nainstalujte a nastavte aplikaci pro chytrou domácnost
    - dobře poslouží Google Home či Apple HomeKit
  4. Přizpůsobte displej a nastavte automatické zapnutí
  5. Umístěte tablet na zeď nebo stojánek
    - ideálně do chodby nebo obývacího pokoje
  6. Zajistěte trvalé a bezpečné napájení
    - důležité je, aby kabel nepřekážel a byl dostatečně odvětráván

V případě, že si tablet nastavujete sami, vyplatí se vypnout zbytečné notifikace, které mohou vyrušovat a vybíjet baterii. Nechte aktivní pouze ty, které souvisejí s chytrou domácností.

Pět tipů, jak využít starý tablet

Přestože si většina lidí pod tímto pojmem vybaví obrazovku, přes kterou lze ovládat světla, regulovat teplotu v místnosti nebo kontrolovat spotřebu energie, starý tablet nabízí mnohem širší využití.

1. Ovládání domácnosti

Nejčastěji zmiňovanou funkcí chytré domácnosti je možnost nastavit automatické stmívání světel. Tuto funkci oceníte zejména ve večerních hodinách, když potřebujete jemnější osvětlení. Pokud je pro vás stropní světlo příliš silné a stolní lampička toho neosvítí příliš, můžete si v tabletu nastavit ideální množství světla, které potřebujete.

Stejně tak si můžete nastavit i teplotu místnosti – na noc teplotu stáhnete na 18 stupňů Celsia, ráno se probudíte do příjemných 22 stupňů Celsia. Výhodou chytré domácnosti je, že všechny pokyny lze zautomatizovat. Snadno nastavíte, aby se všechny spotřebiče v domě vypnuly ve chvíli, kdy za sebou zavřete dveře a spustily se s příchodem domů.

2. Filmy i hudba na jednom místě

Hezký večer u oblíbeného filmu nebo vaření s oblíbenými hity? V takových chvílích může tablet posloužit jako multimediální centrum, které propojí jednotlivá zařízení v domácnosti. Z jednoho místa tak můžete pustit film na televizi, hudbu na Spotify, upravovat hlasitost reproduktorů a přepínat mezi aplikacemi bez toho, aniž byste museli hledat jednotlivé ovladače.

3. Nástěnka na poznámky

Starý tablet může velmi dobře nahradit i nástěnku. Na rozdíl od klasické nástěnky, která se časem zahltí lístečky a účtenkami, v digitální podobě můžete mít vše na jednom místě, ať už v rámci přehledného kalendáře nebo v aplikaci na rychlé poznámky. Domácí povinnosti i nákupní seznamy lze snadno upravovat nebo sdílet s dalšími členy domácnosti.

4. Domácí kamerový systém

Tou nejpraktičtější formou upcyclingu nevyužívaného tabletu zůstává bezpochyby přeměna v domácí kamerový systém. I když to zní složitě, ve skutečnosti stačí nainstalovat aplikaci a umístit tablet na vhodné místo, odkud bude fotoaparát zabírat co nejvíce prostoru.

Jednoduše vyrobenou kameru ocení zejména rodiče malých dětí či majitelé domácích mazlíčků, kteří odjíždějí na delší dobu z domu a nechtějí investovat do dalších zařízení: elektrické chůvičky nebo bezpečnostní kamery. Tablet lze jednoduše propojit s mobilem a na dálku ho ovládat.

5. Chytrý budík s předpovědí počasí

Další praktické využití najde tablet na nočním stolku, kde může fungovat jako chytrý budík a přehledný noční panel. Kromě klasického budíku zvládne zobrazit počasí nebo plán na další den, zároveň ho můžete propojit s dalšími prvky chytré domácnosti. Pomocí jednoho zařízení tak můžete ztlumit světla, zatáhnout rolety i snížit teplotu v místnosti.

Chytrá domácnost dnes u nových domů patří už téměř ke standardu. | foto: Archiv veletru

Tablet má své hranice, existuje však řešení

Najdou se však situace, kdy může starý tablet přinést víc problémů než užitku. Pokud už má svá nejlepší léta za sebou, může ve výkonu poměrně dost zaostávat, v krajním případě může představovat bezpečnostní riziko. Největší hrozbu představuje přehřátí baterie, která se může začít samovolně vypínat, viditelně deformovat tablet nebo dokonce vzplanout.

Podle Vladimíra Janíčka, odborného asistenta z ČVUT a milovníka inteligentní domácnosti, to však se starou baterií není tak černé, jak se na první pohled může zdát. „Většina tabletů dnes umožňuje zapnout mód šetření baterie, kdy se baterie nabije jenom na 80 % kapacity a nedojde k jejímu přebíjení. Stará baterie navíc může fungovat jako interní záložní zdroj a majitel se může přes kameru v tabletu vzdáleně podívat, co bylo příčinou výpadku.“

Stejně tak nevnímá jako překážku ani zastaralý operační systém. Pro většinu tabletů existují alternativní verze Androidu, které jsou často novější a svižnější než ty původní oficiální od výrobce.

„Velmi známý je RessurectionRemix či LineageOS. Jeho instalace je jednoduchá a vdechne mnohým tabletům nový život, jelikož neobsahuje předinstalovaný software, který uživatele brzdí.“

V případě, že chcete chytrou domácnost naplno využívat, pamatujte na to, že tablet musí být neustále připojen k WiFi. Můžete se k němu sice připojit i přes mobilní hotspot, v takovém případě vám však nemusí fungovat všechny funkce. Pokud jste navíc na data připojeni dlouhodobě, může to být pro mobil velká zátěž.

Nevyhazujte starý tablet: Udělejte z něj chytrý ovladač a ušetřete tisíce

