Co s naklíčenými bramborami?
Brambory, které začínají klíčit, v sobě koncentrují obrovské množství energie a látek podporujících růst. Obsahují škrob, draslík, hořčík a fosfor, tedy klíčové prvky, které rostliny potřebují pro silný kořenový systém a bohatý květ.
- Místo abyste kupovali chemické směsi, stačí staré hlízy nakrájet na menší kousky a zalít vodou.
- Po 24 hodinách louhování získáte výživný koncentrát, který dokáže „nakopnout“ i povadlé pokojovky nebo sazenice rajčat.
- Tento přírodní stimulátor povzbudí i slabé sazenice a dodá jim potřebný draslík a fosfor pro bohatý květ i úrodu.
Naklíčené brambory můžete také zakopat přímo ke kořenům rostlin. Jak se brambora v zemi pomalu rozkládá, postupně uvolňuje živiny přímo ke kořenům okolních rostlin.
Co se dá udělat ze slupek od brambor?
Bramborové slupky jsou cenným zdrojem minerálů, které můžete využít jako rychlé hnojivo ve formě odvaru nebo přímého mulče.
- Pokud slupky povaříte v neosolené vodě a necháte vychladnout, získáte výživnou zálivku plnou hořčíku a železa, která prospívá zejména pokojovým rostlinám a keřům rybízu.
- Sušené a drcené slupky fungují jako skvělý doplněk do kompostu, kde urychlují proces tlení a lákají užitečné žížaly.
Jak si vyrobit přírodní hnojivo?
K výrobě domácího hnojiva stačí využít běžné zbytky z kuchyně nebo volně rostoucí byliny, které jsou bohaté na dusík a minerály. Tyto suroviny stačí obvykle vylouhovat, usušit nebo nadrtit, čímž získáte ekologickou výživu zcela zdarma.
|Surovina
|Způsob přípravy
|Hlavní přínos
|Bramborové slupky
|Výluh ve studené vodě (24h) nebo odvar
|Draslík a hořčík pro sílu rostlin
|Vaječné skořápky
|Usušit, nadrtit na prášek a smíchat s půdou
|Vápník proti hnilobě a pro pevnost pletiv
|Banánové slupky
|Nakrájet a zakopat nebo vylouhovat ve vodě
|Extrémní dávka draslíku pro bohaté květy
|Rýžová voda
|Voda z prvního proplachování rýže (neosolená)
|Vitamíny a minerály pro prospěšné bakterie
|Kopřivy (jícha)
|Zkvašení v sudu s vodou (cca 2–3 týdny)
|Dusíková bomba pro rychlý růst
|Kávová sedlina
|Zapracování přímo do horní vrstvy zeminy
|Okyselení půdy a odpuzování škůdců
Co je nejlepší jako zelené hnojení?
Ne každý má čas na domácí experimenty nebo dostatek kuchyňského odpadu. I v běžných hobby marketech a supermarketech však dnes seženete vysoce účinná organická hnojiva, která jsou šetrná k přírodě. Pokud hledáte rychlé a čisté řešení, sáhněte po granulovaných verzích přírodních produktů. Jsou zbaveny zápachu, snadno se dávkují a jejich účinek je díky postupnému uvolňování živin dlouhodobý.
- Špičkové přírodní hnojivo v biokvalitě je granulovaný slepičinec. Má vysoký obsah dusíku, který je ideální pro plodovou zeleninu.
- Vermikompostní výluhy známé jako „žížalí čaje“ obsahují prospěšné enzymy a mikroorganismy, které zvyšují imunitu rostlin proti škůdcům.
- Skvělou volbou je také granulovaný hnůj, který je zbaven zápachu. Kromě tradičního koňského či kravského lze dnes sehnat i exotické speciality, jako je sloní trus ze zoo.