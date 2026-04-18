Nevyhazujte staré brambory. Tento virální trik funguje lépe než drahá hnojiva

Veronika Reicheltová
  15:20
Už naše babičky věděly, že se ze zbytků potravin v kuchyni dá vykouzlit nenahraditelný pomocník pro všechny vášnivé pěstitele. Ať už zahradničíte ve velkém, anebo se zaměřujete na vzácné pokojové rostliny, tyto osvědčené triky dodají vaší zeleni nálož minerálů a výživy bez chemie a s téměř nulovými náklady.

Muškátům sluší terakotové květníky, ale i nejrůznější košíčky. | foto: Shutterstock

Obsah

Co s naklíčenými bramborami?

Brambory, které začínají klíčit, v sobě koncentrují obrovské množství energie a látek podporujících růst. Obsahují škrob, draslík, hořčík a fosfor, tedy klíčové prvky, které rostliny potřebují pro silný kořenový systém a bohatý květ.

  • Místo abyste kupovali chemické směsi, stačí staré hlízy nakrájet na menší kousky a zalít vodou.
  • Po 24 hodinách louhování získáte výživný koncentrát, který dokáže „nakopnout“ i povadlé pokojovky nebo sazenice rajčat.
  • Tento přírodní stimulátor povzbudí i slabé sazenice a dodá jim potřebný draslík a fosfor pro bohatý květ i úrodu.

Naklíčené brambory můžete také zakopat přímo ke kořenům rostlin. Jak se brambora v zemi pomalu rozkládá, postupně uvolňuje živiny přímo ke kořenům okolních rostlin.

Brambory, všelék z pole, který většinou máte kdykoliv doma po ruce.

Co se dá udělat ze slupek od brambor?

Bramborové slupky jsou cenným zdrojem minerálů, které můžete využít jako rychlé hnojivo ve formě odvaru nebo přímého mulče.

  • Pokud slupky povaříte v neosolené vodě a necháte vychladnout, získáte výživnou zálivku plnou hořčíku a železa, která prospívá zejména pokojovým rostlinám a keřům rybízu.
  • Sušené a drcené slupky fungují jako skvělý doplněk do kompostu, kde urychlují proces tlení a lákají užitečné žížaly.

Droždí dokáže s orchidejemi zázraky. Porazí i drahá hnojiva z hobbymarketu

Jak si vyrobit přírodní hnojivo?

K výrobě domácího hnojiva stačí využít běžné zbytky z kuchyně nebo volně rostoucí byliny, které jsou bohaté na dusík a minerály. Tyto suroviny stačí obvykle vylouhovat, usušit nebo nadrtit, čímž získáte ekologickou výživu zcela zdarma.

Z čeho vyrobit ekologické hnojivo?
SurovinaZpůsob přípravyHlavní přínos
Bramborové slupkyVýluh ve studené vodě (24h) nebo odvarDraslík a hořčík pro sílu rostlin
Vaječné skořápkyUsušit, nadrtit na prášek a smíchat s půdouVápník proti hnilobě a pro pevnost pletiv
Banánové slupkyNakrájet a zakopat nebo vylouhovat ve voděExtrémní dávka draslíku pro bohaté květy
Rýžová vodaVoda z prvního proplachování rýže (neosolená)Vitamíny a minerály pro prospěšné bakterie
Kopřivy (jícha)Zkvašení v sudu s vodou (cca 2–3 týdny)Dusíková bomba pro rychlý růst
Kávová sedlinaZapracování přímo do horní vrstvy zeminyOkyselení půdy a odpuzování škůdců
Převislé muškáty sázejte do květníků mírně šikmo. Je to pro jejich...

Co je nejlepší jako zelené hnojení?

Ne každý má čas na domácí experimenty nebo dostatek kuchyňského odpadu. I v běžných hobby marketech a supermarketech však dnes seženete vysoce účinná organická hnojiva, která jsou šetrná k přírodě. Pokud hledáte rychlé a čisté řešení, sáhněte po granulovaných verzích přírodních produktů. Jsou zbaveny zápachu, snadno se dávkují a jejich účinek je díky postupnému uvolňování živin dlouhodobý.

  • Špičkové přírodní hnojivo v biokvalitě je granulovaný slepičinec. Má vysoký obsah dusíku, který je ideální pro plodovou zeleninu.
  • Vermikompostní výluhy známé jako „žížalí čaje“ obsahují prospěšné enzymy a mikroorganismy, které zvyšují imunitu rostlin proti škůdcům.
  • Skvělou volbou je také granulovaný hnůj, který je zbaven zápachu. Kromě tradičního koňského či kravského lze dnes sehnat i exotické speciality, jako je sloní trus ze zoo.
Nejčtenější

Lidl srazil cenu másla na dvacku. Akce platí od čtvrtka pro všechny

Lidl v Jihlavě (9. října 2023)

Od čtvrtka vypukne v obchodech nákupní šílenství. Cena nejoblíbenější potraviny padá na absolutní dno a lidé už teď plánují nájezdy na regály. Zatímco jinde zaplatíte za stejnou položku i jednou...

Loupež světového menu v McDonald’s. Řetězec přivezl pochoutky z osmi zemí

Šťavnatý McCrispy Hot Honey inspirovaný Kanadou

Pokud jste někdy toužili ochutnat speciality, za kterými byste běžně museli cestovat tisíce kilometrů, přišla vaše chvíle. McDonald’s v rámci kampaně Loupež světového menu představil novinku o...

Šílenství českých hypoték: v Praze ceny drtí trh, investoři utíkají do Švýcarska

Češi mají zájem o švýcarské nemovitosti.

Zatímco v Česku lidé u hypotéky počítají každou desetinu procenta a ceny bytů v Praze doslova lámou rekordy, realitní trh ve Švýcarsku funguje úplně jinak. Samotný dluh nikdo nepovažuje za problém,...

Úklid jako z katalogu je cesta k frustraci, říká expertka na krásný domov

Spoluzakladatelka projektu O domově Lucie Kocman. (19. prosince 2025)

Vstupuje do cizích domácností a obyvatelům radí, jak je funkčně uspořádat a vylepšit. Lucie Kocman, spoluzakladatelka projektu O domově, přitom není žádný pedant. Naopak. Mít neustále uklizeno je...

Vyplatí se pojištění elektrokola? Pozor na tyto chyby, jinak nedostanete ani korunu

ilustrační snímek

Investice do elektrokola se v současnosti běžně pohybuje v řádech desítek i stovek tisíc korun. Aby vám radost z jízdy nezkazila krádež nebo nečekaná havárie, je kvalitní pojistka naprostým základem....

Nevyhazujte staré brambory. Tento virální trik funguje lépe než drahá hnojiva

Muškátům sluší terakotové květníky, ale i nejrůznější košíčky.

Už naše babičky věděly, že se ze zbytků potravin v kuchyni dá vykouzlit nenahraditelný pomocník pro všechny vášnivé pěstitele. Ať už zahradničíte ve velkém, anebo se zaměřujete na vzácné pokojové...

18. dubna 2026  15:20

Tento hit mezi skleníky vás překvapí. Vrací se trend z minulého století

Mnozí zahrádkáři nedají dopustit na klasické skleněné výplně, přestože mají...

Ještě před nedávnem to vypadalo, že klasickým skleněným skleníkům odzvonilo. Trh zaplavila levnější řešení se snadnou montáží. Čeští zahradníci však zjišťují, že krása a dlouhověkost tradičního skla...

18. dubna 2026  11:45

AI jako pomocník v kuchyni? Poradí, jak chytře nakupovat a vařit beze zbytků

ilustrační snímek

Zapomeňte na věčné vymýšlení jídelníčku a vyhazování prošlých potravin. Umělá inteligence se stává pravou rukou moderního kuchaře, která pohlídá rozpočet, čerstvost surovin i vaši inspiraci. Pomůže...

18. dubna 2026  8:30

Šílenství českých hypoték: v Praze ceny drtí trh, investoři utíkají do Švýcarska

Češi mají zájem o švýcarské nemovitosti.

Zatímco v Česku lidé u hypotéky počítají každou desetinu procenta a ceny bytů v Praze doslova lámou rekordy, realitní trh ve Švýcarsku funguje úplně jinak. Samotný dluh nikdo nepovažuje za problém,...

18. dubna 2026

Úklid jako z katalogu je cesta k frustraci, říká expertka na krásný domov

Spoluzakladatelka projektu O domově Lucie Kocman. (19. prosince 2025)

Vstupuje do cizích domácností a obyvatelům radí, jak je funkčně uspořádat a vylepšit. Lucie Kocman, spoluzakladatelka projektu O domově, přitom není žádný pedant. Naopak. Mít neustále uklizeno je...

18. dubna 2026

Lidl otevřeně tvrdí, že je levnější než Penny. Reklama však může klamat

Ilustrační snímek

Na českém trhu s potravinami vypukl otevřený konflikt, který mezi obchodními řetězci nemá obdoby. Jeden z nich se totiž rozhodl v rámci nové kampaně napřímo zaútočit na svého konkurenta. Tvrdá čísla...

17. dubna 2026  18:25

Zahradní nářadí potřebuje údržbu. 5 kroků, jak ho připravit na sezonu

Ilustrační snímek

Zahradní sezona nezačíná první sazenicí, ale u nářadí. Právě jeho stav rozhoduje o tom, jak rychle a efektivně práce půjde – a také o tom, jestli si zbytečně nepřiděláte starosti se zničenými...

17. dubna 2026  15:20

Jak často prát džíny, aby vydržely roky? Většina lidí dělá zásadní chybu

Ilustrační fotografie

Džíny jsou základem šatníku, ale málokdo ví, jak s nimi správně zacházet. Pokud je perete po každém druhém nošení, nevědomky likvidujete strukturu bavlněného vlákna a splachujete peníze do odpadu....

17. dubna 2026  11:45

Milovníci levné módy zajásají. Primark otevře novou prodejnu v Ostravě

Česká pobočka Primark na Václavském náměstí otevírá již ve čtvrtek. (15. června...

Irský oděvní gigant Primark se chystá na další expanzi v Česku. Ještě letos otevře nový obchod v Ostravě. Termín otevření obchodu na několika tisících metrech čtverečních ještě nezná, už ale nabírá...

17. dubna 2026  8:30

Sezóna klíšťat je tady. Správné vytažení ochrání psa i kočku před nákazou

Ilustrační obrázek

Klíšťata jsou přenašeči nebezpečných nemocí, a to nejen pro lidi, ale i pro zvířata. Nejlepší obranou proti nim je prevence. Jak to udělat, aby váš čtyřnohý přítel klíště vůbec nechytl, a když už se...

17. dubna 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Smrdí, kouří a ničí se. Těchto 5 chyb vás může stát tisíce za nové spotřebiče

Je opravářem, elektrikářem, řemeslníkem i instalatérem v jednom. Je hodinovým...

Stačí pár špatných návyků při údržbě a vaše oblíbené domácí spotřebiče začnou zapáchat, přehřívat se nebo úplně odejdou. Nejhorší na tom je, že většina lidí si škodu způsobí sama - při běžném...

16. dubna 2026  15:20

Velký souboj sekaček: Víme, která vám ušetří tisíce a se kterou se na zahradě nezničíte

Sekačka G 48 TK Comfort A

Trávník patří k největším chloubám zahrady. Aby však rostl, musíte mu věnovat dostatek péče, která může být bez správně vybrané sekačky hotovým peklem. Nabídka sekaček je dnes naštěstí širší než kdy...

16. dubna 2026  11:45

