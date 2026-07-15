1. Autosedačky
Autosedačky dostávají zabrat každý den. Drobky, rozlitá káva, pot, prach i zvířecí chlupy se postupně dostávají hluboko do čalounění a málokterý vysavač si s nimi dokáže poradit. Pokud navíc v autě vozíte děti nebo psa, nečistoty se hromadí o to rychleji.
Co v autě můžete vytepovat?
- přední i zadní sedačky
- dětské autosedačky
- koberečky
- čalounění kufru
- textilní výplně dveří
Tepovač dokáže z autosedaček vytáhnout jak viditelné skvrny, tak i veškerou usazenou špínu a nepříjemné pachy. Interiér vašeho auta tak promění k nepoznání. Nejenže bude čistý na pohled, ale navíc bude i svěže vonět. Bez zápachu po cigaretách, jídle nebo domácích mazlíčcích.
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