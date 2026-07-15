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Neuvěřitelné proměny s tepovačem: Podívejte se na reálné fotky po čištění

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  15:20
Myslíte si, že máte doma uklizeno? Špína v čalounění sedí hluboko, ani o ní nevíte. Podívejte se na neuvěřitelné proměny sedaček a matrací, které kupující v recenzích na webu doložili fotkami po hloubkovém čištění tepovačem.
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Tepovač můžete použít i na čištění autosedaček. Poradí si s nečistotami i zápachem. | Zdroj: alza.cz

1. Autosedačky

Autosedačky dostávají zabrat každý den. Drobky, rozlitá káva, pot, prach i zvířecí chlupy se postupně dostávají hluboko do čalounění a málokterý vysavač si s nimi dokáže poradit. Pokud navíc v autě vozíte děti nebo psa, nečistoty se hromadí o to rychleji.

Co v autě můžete vytepovat?

  • přední i zadní sedačky
  • dětské autosedačky
  • koberečky
  • čalounění kufru
  • textilní výplně dveří

Tepovač dokáže z autosedaček vytáhnout jak viditelné skvrny, tak i veškerou usazenou špínu a nepříjemné pachy. Interiér vašeho auta tak promění k nepoznání. Nejenže bude čistý na pohled, ale navíc bude i svěže vonět. Bez zápachu po cigaretách, jídle nebo domácích mazlíčcích.

Lidl zlevnil populární tepovač Parkside, oblíbený po celém světě. Komu se vyplatí?


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