Neobvyklá soutěž hledá nejhorší fotografy. Odměna přesahuje milion korun

Umíte fotit jen rozostřené šmouhy? Gratulujeme, možná jste právě vyhráli jackpot. Islandská letecká společnost Icelandair spustila kampaň, ve které hledá ty nejhorší fotografy na světě. Vítězi nabízí pohádkovou dovolenou na Islandu a milionový honorář.
foto: archiv Romany Vondruškové

Zapomeňte na drahé objektivy a kurzy profesionálního fotografování. Tato výzva je určena lidem, kteří o nastavení ISO v životě neslyšeli, z vlastních fotek jsou pravidelně zklamaní, a když se jim náhodou něco podaří vyfotit ostře, považují to spíše za zázrak. Island chce světu ukázat svou krásu skrze autentické, nedokonalé a naprosto upřímné záběry.

Vybraný účastník získá zhruba desetidenní dovolenou na Islandu s kompletně hrazenými náklady a jako odměnu padesát tisíc dolarů navrch, tedy v přepočtu přes jeden milion korun. Vaše snímky se navíc objeví v globální kampani, mimo to se mohou dostat i na výstavy nebo do médií.

Tučná odměna pro vítěze

Odměna za vaši nedokonalost je více než královská. Pokud vyhrajete, získáte plně hrazenou desetidenní dovolenou a honorář přes jeden milion korun. Mimo to se možná stanete nejslavnějším špatným fotografem.

Nezapomeňte však, že soutěž je časově omezená. Pokud se jí tedy chcete zúčastnit, měli byste se přihlásit nejpozději do 30. dubna 2026.

Kdo se může přihlásit a jak na to?

Šanci získává prakticky každý, kdo se s fotoaparátem v ruce spíše trápí. Ideální kandidát by neměl mít žádné profesionální zázemí, neměl by rozumět fotografování a v galerii by měl mít jen nekvalitní fotografie.

Jak poznat, že jste ti praví? Jednoduše. Jste překvapení, když se vám jednou za čas alespoň nějaká fotka vůbec povede.

  1. Navštivte webové stránky Icelandair.com
  2. Klikněte na Apply a vyplňte dotazník
  3. Vyplňte přihlášku a klikněte na Finish

Šance na výhru zvýšíte, pokud budete ochotni sdílet své soukromí. Island totiž hledá autentického člověka, který má rád lidi a cestování, zároveň ale i rád vystupuje online. Dobrovolně pak můžete nahrát video, ve kterém vysvětlíte, proč jste pro tuto roli právě vy tím ideálním kandidátem.

Co je potřeba splnit?

Kromě „nedostatku talentu“ musíte splňovat i několik dalších požadavků:

  • musí vám být minimálně 21 let
  • musíte mít čistý trestní rejstřík a platný cestovní pas
  • musíte mít čas na desetidenní cestu v červnu 2026
  • musíte mít povolení ke vstupu na Island, do USA a Velké Británie

Nečekejte opalování se na pláži ani relaxování ve wellness. Na Islandu vás čeká pohyb v terénu a outdoorová dobrodružství. Měli byste tedy být schopni bez problémů zvládnout turistiku a nerovný povrch.

TOP 5 Proč byste měli navštívit Island

1. Dramatická příroda na každém kroku

Island nabízí scenérie, které jen tak někde neuvidíte. Za zmínku stojí například vodopády, sopky, ledovce či černé pláže. Výhodou navíc je, že stačí ujít pár kilometrů a ocitnete se v úplně jiné krajině. Prakticky na každém kroku vás tak překvapí něco nového.

2. Vodopády a ledovce zblízka

Na rozdíl od mnoha jiných míst se na Islandu dostanete opravdu blízko přírodním úkazům. Navštívit můžete například ikonické vodopády Gullfoss a Skógafoss. Pro běžné turisty jsou přístupné i ledovce.

3. Polární záře i půlnoční slunce

Podle ročního období nabízí Island dva naprosto odlišné zážitky. V zimě můžete vidět magickou polární záři, v létě naopak téměř nekončící denní světlo.

4. Minimum davů mimo hlavní sezonu

I když je Island populární destinací, mimo hlavní turistickou sezonu dokáže nabídnou dostatek klidu a prostoru. Často se tak můžete setkat s tím, že v krajině budete téměř nebo dokonce úplně sami.

5. Dobrodružství bez extrémních podmínek

Island kombinuje divokou přírodu s relativně dobrou dostupností. Díky silnicím, infrastruktuře a místní bezpečnosti můžete zažít pozoruhodné dobrodružství, aniž byste se museli složitě připravovat.

