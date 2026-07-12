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Nenechte se napálit: Nový vlak do Chorvatska překvapuje cenou. Autem ale ušetříte balík

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  11:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Chystáte se s rodinou k Jadranu? Podívali jsme se na reálné náklady cesty z Prahy do Rijeky v srpnu 2026, kam se nově dostanete i vlakem Adriatic Express. Který dopravní prostředek vám na cestě do Chorvatska ušetří desítky tisíc a kde naopak tvrdě připlatíte za zdánlivý komfort?

Chorvatské pobřeží každoročně láká statisíce českých turistů. A není divu. Není daleko a i po letech nabízí dostupné ceny. Navíc se do něj můžete dopravit hned několika způsoby.

Jenže kterým z nich se do Chorvatska dostanete nejrychleji, kterým nejpohodlněji a kterým nejlevněji? Vyplatí se vyrazit vlastním autem, vyzkoušet nový Adriatic Express, sednout do autobusu nebo se včas poohlédnout po letenkách?

V rámci článku jsme srovnali výši nákladů na jednotlivé způsoby dopravy z Prahy do Rijeky a zpět. Pro srovnání jsme vycházeli z modelové situace rodiny se dvěma dospělými a dvěma dětmi ve věku 5 a 8 let. Ceny jsou aktuální k termínu od 23. do 31. 8. 2026.

SROVNÁNÍ Kolik stojí cesta z Prahy do Rijeky?

Auto6 300 až 10 700 Kč
Vlak13 782 Kč
Autobus8 500 až 16 950 Kč
Letadlo29 535 Kč*

Na první pohled je patrné, že z pohledu nákladů vychází nejlépe Chorvatsko autem. Oproti letadlu může rodina ušetřit klidně i více než dvacet tisíc jen na dopravě.

*Uvedená cena zahrnuje pouze náklady na letenky. Po započtení poplatků za parkování na letišti a letištní transfer může být cena o 3 až 6 tisíc korun vyšší.

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Nejlevněji vyjde Chorvatsko autem

Pro většinu českých rodin zůstává auto jasnou volbou. Z Prahy do Rijeky je to přibližně 780 kilometrů, tam a zpět tedy asi 1 560 kilometrů. Čistý čas jízdy se pohybuje okolo osmi až devíti hodin. Vyplatí se však počítat s několika zastávkami na občerstvení a toaletu.

Pokud pojede úspornějším vozem přes Vídeň a vyhnete se některým placeným rakouským tunelům, může vás cesta z Prahy do Rijeky a zpět vyjít jen na 6 500 korun. V případě vyšší spotřeby, využití placených tunelů či delšího pobytu pak mohou náklady přesáhnout 10 000 korun.

Navíc máte tu výhodu, že jste naprosto flexibilní. Na rozdíl od letadla nebo vlaku můžete zastavit, kdykoliv je potřeba, převézt více zavazadel, dětské vybavení nebo si dovolenou zpříjemnit neplánovaným výletem po okolí, aniž byste si museli půjčovat auto v zahraničí nebo přestupovat.

PoložkaNižší odhadVyšší odhad
Palivo3 900 Kč5 300 Kč
Dálnice a mýto900 Kč2 400 Kč
Zastávky a jídlo1 500 Kč3 000 Kč
Celkemcca 6 300 Kčcca 10 700 Kč

Adriatic Express vás zaveze až k moři

České dráhy letos ve spolupráci s polskými dopravci představily nový spoj Adriatic Express, který Čechy zaveze k Jaderskému moři bez přestupu a oproti letadlu dokonce za poloviční cenu.

Vlak do Chorvatska jezdí z Břeclavi až do Rijeky bez přestupu, což výrazně zvyšuje komfort oproti dřívějším železničním spojům. Pro čtyřčlennou rodinu vychází cesta tam i zpět na 11 888 korun. Z Prahy do Rijeky a zpět se pak dostanete za 13 782 korun.

Vlak sice vyjde dráž než auto, můžete si v něm však odpočinout a nestresovat se z dálničních kolon. Děti se navíc mohou během jízdy procházet po soupravě, hrát hry nebo odpočívat, aniž byste museli zastavovat na benzínkách.

Adriatic Express | Zdroj: České dráhy

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Autobus jako kompromis mezi cenou a pohodlím

Autobusem do Chorvatska cestují každoročně tisíce Čechů. Pokud si zvolíte nejrychlejší přímý spoj společnosti FlixBus, můžete se do Rijeky dostat za přibližně 12 hodin.

FlixBus vs. RegioJet

Do Rijeky vás zaveze i RegioJet. Jízdenky pro čtyřčlennou rodinu tam i zpět vyjdou na zhruba 8 500 korun. Je sice levnější než FlixBus, nejezdí však každý den.

V našem modelovém příkladu vychází cesta tam i zpět na 16 950 korun pro celou rodinu. Pokud by vám nevadila delší trasa s přestupem, můžete se dostat dokonce na 9 tisíc korun, tedy ještě méně než u vlaku.*

Výhodou je přímé spojení bez přestupů a zpravidla nižší cena oproti letecké dopravě. Na druhou stranu jde o nejméně komfortní variantu. Vydržet sedět dvanáct hodin v autobusu může být pro menší děti nebo starší lidi opravdu náročné.

*Cena za nejrychlejší přímý spoj vyjde podstatně dráž. Pokud byste byli časově flexibilní, nejnižší spoje s přestupem vyjdou i o polovinu levněji.

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Nejrychlejší ve vzduchu, nejdražší v peněžence

U mnoha destinací platí, že se do nich nejrychleji dopravíte letadlem. V případě Rijeky to však není tak jednoznačné.

Další skryté výdaje

Pokud jedete na letiště autem, zaplatíte za týdenní parkování na Letišti Václava Havla 1 460 až 4 000 korun podle zvoleného parkoviště a termínu rezervace.

Po příletu do Chorvatska musíte počítat s transferem z letiště. Autobus z letiště do centra Rijeky stojí zhruba 10 EUR na osobu. Tam i zpět za čtyřčlennou rodinu tedy vyjde na přibližně 2 tisíce korun.

Mezi Prahou a Rijekou totiž neexistuje přímé letecké spojení. Musíte tedy počítat s přestupy a čekáním na letištích, které se může protáhnout až na několik hodin. Cesta tak sice může trvat pět hodin, v některých případech se ale může protáhnout i na více než dvacet hodin.

Kolik stojí letenky do Chorvatska?

V případě naší rodiny o dvou dospělých a dvou dětech do 10 let jsme se vlezli do 30 tisíc korun. Čtyři letenky tam a čtyři letenky zpět se společností Lufthansa vychází na 29 535 korun.

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Která varianta dává největší smysl?

Pokud vám jde čistě o to najít nejlevnější variantu, jednoznačně vítězí Chorvatsko autem. Náklady na dopravu vás mohou oproti letadlu vyjít o více než dvacet tisíc korun méně, navíc se do cíle můžete dostat rychleji.

Jestliže nechcete řídit a hledáte pohodlnější alternativu, může být pro vás zajímavou novinkou vlak do Chorvatska. Přímý Adriatic Express do Rijeky nabízí komfort, který autobus nebo auto jen stěží dokáže dorovnat.

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Témata: Chorvatsko, Rijeka, rodina

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