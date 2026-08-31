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Německá kvalita, nebo čínský dovoz? Zjišťovali jsme, kdo doopravdy vyrábí Parkside hity z Lidlu

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Parkside má pověst dostupného německého nářadí, které si Češi oblíbili díky nízké ceně. Řetězce Lidl ani Kaufland však nejsou jeho výrobci a pod známou značkou se ukrývá hned několik firem. Zjistěte, jak poznat skutečného výrobce i kde sehnat náhradní díly.

Když se řekne Parkside, většina lidí si vybaví Lidl, zelené krabice a levné nářadí, které má doma snad každý druhý kutil. Právě spojení s německým obchodním řetězcem ale vytváří jednu mylnou představu: že jde o německé nářadí vyrobené v Německu. Tak jednoduché to ale není.

Parkside je především privátní značka skupiny Schwarz Gruppe, pod kterou Lidl a Kaufland prodávají širokou škálu nářadí, zahradní techniky, příslušenství a dalšího vybavení.

Ani jeden z obchodních řetězců výrobky nevyrábí. Na jejich výrobě se podílí síť různých dodavatelů a společností. I dvě na pohled podobná nářadí se stejným logem Parkside tak mohou pocházet od různých dodavatelů a být vyrobena v různých zemích.

Obsah

Od sušenek až po nejprodávanější nářadí v Evropě. Parkside z Lidlu slaví 30 let

Nejčastěji na krabici najdete tato jména

Na výrobcích Parkside se lze setkat s různými společnostmi, které pro značku zajišťují například vývoj, dodávky, výrobu, dokumentaci nebo servis. Nejčastěji u výrobků Parkside narazíte na tato jména:

  • Grizzly Tools
  • Kompernass
  • OWIM, Scheppach
  • Conmetall Meister
  • Walter Werkzeuge

Ještě více šokující je ale místo výroby. I když je na výrobku uvedena evropská, nejčastěji německá společnost, samotná výroba mnohdy probíhá jinde.

U jednotlivých výrobků může uvedená společnost zastávat různé role, například být dovozcem, odpovědným hospodářským subjektem, dodavatelem, vývojářem nebo zajišťovat servis a náhradní díly. Samotnou výrobu pak může provádět smluvní výrobce v jiné zemi.

Vyrábí se Parkside v Číně?

Ano. Stejně jako řada dalších známých značek se i velká část sortimentu Parkside vyrábí v Číně. Neznamená to však, že všechny výrobky Parkside pocházejí právě odtud. Značka využívá více dodavatelů a výrobních závodů, takže se země původu může u jednotlivých modelů lišit.

Samotný nápis Made in China navíc nic nevypovídá o kvalitě výrobku. O té rozhoduje především konkrétní konstrukce, použité materiály, zpracování, výstupní kontrola a také to, jaké parametry výrobce pro daný model stanovil. Stejně jako u jiných značek proto není možné kvalitu nářadí posuzovat pouze podle země, ve které vzniklo.

Jen pravý fanoušek Parkside získá plný počet bodů. Troufnete si?

NÁVOD Jak zjistím, kdo vyrábí nářadí Parkside?

Pokud vás zajímá, kdo je dodavatelem konkrétního výrobku, nemusíte se řídit pouze jeho vzhledem nebo hledat stejný model na internetu. Nejdůležitější je výrobní štítek a číslo IAN.

Podle IAN snadno dohledáte přesné informace ke konkrétnímu výrobku. U nářadí ho najdete zpravidla přímo na výrobním štítku, případně na obalu nebo v dokumentaci.

  1. Najděte výrobní štítek
  2. Podívejte se, jaká společnost je u výrobku uvedena
  3. Najděte číslo IAN
  4. Číslo si opište nebo vyfoťte
  5. Podle IAN dohledávejte informace ke konkrétnímu výrobku

Pokud chcete zjistit, kde bylo konkrétní nářadí skutečně vyrobeno, hledejte na výrobku nebo obalu údaj Made in (Vyrobeno v).

IAN si raději schovejte

Než vyhodíte krabici a návod, nezapomeňte si výrobní štítek s číslem IAN nejprve vyfotit. U levné sady bitů to pravděpodobně řešit nebudete, u aku vrtačky nebo sekačky za deset tisíc se vám ale číslo může hodit i za několik let. Můžete totiž podle něj snáze dohledat:

  • konkrétní model
  • návod
  • kompatibilní příslušenství
  • náhradní díly

Při reklamaci nebo shánění náhradních dílů vám přesné označení ušetří spoustu času i nervů.

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