Jak si nejlépe spořit na důchod?
Pokud vás jímá hrůza při pomyšlení na odchod do důchodu s nedostatkem financí, nezoufejte. Pokud jste doteď spoření neřešili, čekají vás dva kroky, díky kterým získáte kontrolu nad svým rozpočtem.
- Audit výdajů a příjmů: Důsledná kontrola vašich měsíčních výdajů vám přesně ukáže, kolik peněz můžete bezpečně odkládat, aniž byste ohrozili svůj aktuální životní standard.
- Vybudování návyku: Začněte se řídit pravidlem „nejdříve zaplaťte sobě“. Jakmile vám dorazí výplata, odložte stranou i minimální částku v řádu stokorun. Nastavte si v bankovní aplikaci trvalý příkaz na oddělený spořicí účet, aby se peníze ukládaly automaticky a vy jste neměli nutkání je utratit.
Tento konzervativní přístup zaměřený na budování hotovostní rezervy vám zajistí okamžitou likviditu a pocit bezpečí, který je pro klidné plánování penze naprosto klíčový.
Proč se vytváří finanční rezervy?
Finanční rezervy se vytvářejí především jako nástroj vnitřního klidu a ochrany před nepředvídatelnými životními zvraty. Existence úspor vám umožňuje okamžitě řešit nenadálé výdaje, jako je porucha důležitého spotřebiče nebo nákladná oprava automobilu, aniž byste museli sahat po nevýhodných půjčkách. „Pokud je vám 20 nebo 30, máte velkou výhodu, stačí menší částky a dlouhodobé investování,“ vysvětluje Matúš Kuchálik, zakladatel vzdělávacího projektu o osobních financích a investování Teorie peněz.
- Kromě řešení krizí však rezerva slouží i jako strategický nástroj pro budoucí svobodu, protože vám dává čas a prostor k důležitým životním rozhodnutím bez přímého tlaku na okamžitý výdělek.
- „Pokud je vám 50 nebo 60, pořád to má smysl. Jen se mění strategie: méně riskovat, víc přemýšlet o stabilitě a o tom, jak z peněz postupně čerpat. Nejhorší varianta je neřešit to vůbec,“ zdůrazňuje Kuchálik.
Jak začít investovat, když je mi 50 let a více?
Říká se, že nejlepší čas, kdy začít zhodnocovat finance, byl včera, druhý nejlepší je dnes. „Ideální je začít co nejdříve, protože čas hraje v investování zásadní roli. Pokud je nám ale 50 nebo 60 let, rozhodně není pozdě, jen je potřeba změnit strategii,“ uvádí Viola Hejlová, autorka blogu o finanční gramotnosti Mazaná matka.
Investiční horizont, který hraje do karet mladším investorům, se s přibývajícím věkem zkracuje. „Už si nemůžeme dovolit velké výkyvy jako u akcií nebo ETF. V takovém případě dává větší smysl volit konzervativnější nástroje, jako jsou spořicí účty, termínované vklady nebo státní dluhopisy. Výnos je sice nižší, ale stabilita je v této fázi mnohem důležitější,“ říká Hejlová.
5+1 tipů, jak si naspořit na stáří
Budování finanční rezervy na stáří vyžaduje strategický přístup, který kombinuje disciplínu v aktuálních výdajích s chytrým využíváním všech dostupných nástrojů. I když se odchod do penze zdá být daleko, každý včasný krok směrem k úsporám zásadně zvyšuje kvalitu vašeho budoucího života.
- Radikální revize výdajů: Identifikace a odstranění zbytných měsíčních plateb vám umožní okamžitě uvolnit prostředky pro budování rezervy bez nutnosti zvyšovat příjem.
- Optimalizace bydlení: Prodej zbytečně velké nemovitosti a přechod do úspornějšího bydlení může naráz vygenerovat milionový polštář pro klidné stáří.
- Prodej nepotřebného vybavení: Projděte domácnost a zvažte, zda není na čase prodat věci, které léta jen zabírají místo v garáži nebo na půdě.
- Postupný odchod do penze: Setrvání v pracovním procesu na částečný úvazek i po vzniku nároku na důchod vám umožní nadále spořit a neodčerpávat nahromaděný kapitál.
- Energetické úspory: Nejlepší prevencí je snížení budoucích výdajů, proto se ještě před penzí zaměřte na vylepšení izolací či zateplení oken, která vám v rozpočtu ponechají více peněz. Ubrání pár stupňů na termostatu vám může výrazně snížit náklady.
- Investice do zdraví: Možná to zní jako paradox, ale ta nejlepší investice je do vlastního zdraví. Nezanedbávejte proto preventivní prohlídky u lékařů, vyvážený jídelníček a pravidelný pohyb, které vás udrží co nejdéle fit.