Zdaleka přitom nejde o výjimečné situace. Kolísání teploty v prodejně, dlouhé doplňování zboží nebo časté otevírání mrazicích boxů mohou kvalitu některých výrobků ovlivnit i během několika hodin. Nejen proto se vyplatí vědět, na které detaily je lepší se při nákupu zaměřit.
Drobnosti, které rozhodují o kvalitě
Zatímco na jednu stranu se snažíme ušetřit každou korunu porovnáváním cen v letácích, na druhou v samotném obchodě často ignorujeme signály, které vyloženě křičí, abychom to či ono nekupovali.
Domů si tak mnohdy přineseme zboží, které už v momentě pípnutí u pokladny postrádá svou hodnotu. Místo kvalitní večeře platíme za znehodnocené jídlo, jehož nákup se nám ve finále prodraží, ať už kvůli tomu, že skončí v koši, nebo nám způsobí nepříjemné zdravotní potíže.
|Potravina
|Varovný signál
|Problém
|Vejce
|Orosená skořápka
|Riziko salmonely
|Čokoláda
|Šedý povlak
|Nemá chuť ani vůni
|Mražené potraviny
|Ledová hrouda v obalu
|Platíte za váhu ledu
|Uzeniny
|Voda pod fólií
|Zkazí se dřív, než dojdete domů
1. Vlhkost na obalu
Vlhkost na obalu potravin je jedním z nejčastějších signálů, že něco není v pořádku. Pokud je krabička, fólie nebo karton vlhký, může to znamenat jediné, a to kolísání teploty. Typickým příkladem jsou vejce v promočeném kartonu nebo balení uzenin s kapkami vody pod fólií.
Problém však zdaleka není jen o vzhledu. Kondenzace totiž vytváří prostředí, ve kterém se mohou rychle množit bakterie. U některých potravin navíc vlhkost zároveň narušuje přirozenou ochrannou vrstvu a potraviny se tak mohou rychleji zkazit.
2. Změna barvy nebo struktury
Barva a textura patří mezi nejjednodušší ukazatele kvality potravin. Přesto jim při nákupu většina zákazníků věnuje jen minimální pozornost.
Typickým příkladem je třeba čokoláda s šedým povlakem, která prošla výraznými změnami teploty. Podobně podezřele může působit i maso se zašedlým odstínem nebo zelenina, která ztratila svou přirozenou sytost.
Změna barvy nemusí vždy nutně znamenat zdravotní riziko, často však signalizuje, že výrobek ztratil část své chuti, struktury nebo čerstvosti. Jinými slovy platíte plnou cenu za produkt, který už není v nejlepší kondici a zasloužil by si při nejmenším cedulku „Nekrmte koš!“.
3. Ledové hroudy u mražených potravin
Ať už kupujete mraženou zeleninu, ovoce nebo jiné produkty, mražené potraviny by vždy měly být uvnitř balení sypké. Pokud je obsah slepený do jedné velké zmrzlé hmoty nebo pokrytý silnou vrstvou ledu, jde o varovný signál.
Co to pro nás jakožto spotřebitele znamená? Výrobek pravděpodobně prošel částečným rozmrazením a následně byl znovu zmrazen. K tomu běžně dochází například při poruše mrazicího boxu nebo během manipulace při doplňování zboží.
Ztráta chuti a struktury však zdaleka není jediným problémem. V takovém případě je totiž zákazník donucen zaplatit za něco, co vlastně nechce, jelikož značnou část hmotnosti tvoří obyčejný led.
4. Teplotní výkyvy
Přestože si to mnoho z nás vůbec neuvědomuje, i to, jak jsou potraviny v prodejně umístěny, může mít na jejich kvalitu velký vliv. Produkty umístěné těsně vedle mrazicích boxů, chladicích vitrín nebo naopak u silného osvětlení často zažívají opakované teplotní výkyvy.
Ty bývají problémem například u čokolády, másla nebo některých cukrovinek, které jsou na změny teploty citlivé a mohou kvůli nim rychle ztrácet svou kvalitu. Výrobky pak sice vypadají normálně, ale jejich chuť, textura a trvanlivost není taková, jakou byste očekávali.
5. Datum spotřeby
Většina z nás se při nákupu slepě řídí datem spotřeby. To však ve skutečnosti vypovídá jen o tom, do kdy by měl výrobek vydržet, pokud jej budeme správně skladovat.
Pokud se tedy s výrobkem špatně manipulovalo, byl vystaven vlhkosti nebo u něj výrazně kolísala teplota, může se jeho kvalita zhoršit mnohem dříve. V takovém případě je nám pak datum na obalu k ničemu.
Co zkontrolovat ještě před nákupem?
Na konec nezapomeňte zkontrolovat datum spotřeby. Pokud si však všimnete něčeho podezřelého, dejte na svůj instinkt a produkt nekupujte.
Vejcím z lednice se raději vyhněte
Většina z nás má kdesi hluboko v sobě zafixováno, že v čím větším chladu potraviny budou, tím více budou čerstvé. U mnoha potravin to sice platí, ovšem u vajec v obchodě byste se tím řídit raději neměli.
Jakmile totiž vychlazené vejce vyndáte a dáte do teplého nákupního vozíku, orosí se. Vlhkost na skořápce pak naruší její přirozenou ochrannou vrstvu a otevře cestu bakteriím, zejména salmonele, přímo dovnitř k žloutku. Vždy je proto lepší kupovat vejce z regálu s pokojovou teplotou a doma je pak uložit do lednice a vyndat je až při vaření.
Čokoláda u mrazáku ztrácí chuť
Všimli jste si někdy čokolády v těsné blízkosti mrazicích boxů? Mnoho obchodních řetězců to dělá z jednoho logického důvodu – u mrazicích boxů mají větší jistotu, že podlehnete impulzivnímu nákupu.
Bohužel pro vás však z mrazáků sálá chlad, který v okolí způsobuje teplotní šoky, a na čokoládě se může vytvořit takzvaný tukový výkvět. Jde o to, že tuk v čokoládě vystoupí na povrch a vytvoří šedý povlak.
Čokoláda v takovém případě sice není zdravotně závadná, postrádá však veškerou svou chuť. A co si budeme, platit plnou cenu za čokoládu, která nijak nechutná ani nevoní, jsou vyhozené peníze.