Obsah
Italský poklad
Mascarpone není jen jiný tvaroh. Je to jeden z nejtučnějších a nejjemnějších čerstvých sýrů na světě, jehož historie sahá do Lombardie 16. století. Zatímco dříve šlo o sezónní delikatesu, dnes je běžnou součástí českých lednic. Právě masová popularita však přiměla výrobce k experimentům. Aby srazili cenu na minimum, začali smetanu nahrazovat levnějšími složkami, které s původní recepturou nemají nic společného.
V supermarketech tak vedle sebe stojí produkty, které se tváří identicky. Jeden je však poctivý mléčný výrobek, zatímco druhý je technologicky zpracovaná směs, která by se správně ani neměla jmenovat sýr.
Složení: Jediný neúprosný ukazatel
Skutečné mascarpone je fascinující svou jednoduchostí. K jeho výrobě jsou potřeba v podstatě jen dvě ingredience: smetana a kyselina (citronová, vinná či mléčná), která pojistí vysrážení krému.
Jakmile ve složení uvidíte cokoli z následujícího seznamu, držíte v ruce náhražku nebo produkt nižší kvality:
- Rostlinné tuky (palmový, kokosový, řepkový): Největší varovné znamení. Mascarpone je definováno mléčným tukem. Rostlinný tuk mění chuťový profil a zanechává na patře nepříjemný mýdlový povlak.
- Modifikované škroby a zahušťovadla: Guarová guma, karobová guma nebo karagenan. Tyto látky mají za úkol jediné: udržet pohromadě vodu, kterou výrobce do kelímku přidal, aby objem levně dohnal.
- Sušené mléko nebo syrovátka: Používají se k nastavení objemu místo drahé čerstvé smetany.
Tuk je nositelem chuti i konzistence
U mascarpone neplatí, že méně tuku znamená zdravější volbu. Naopak.
Rada Spotřebitele
Vždy sledujte zákonný název ve složení. Pokud na etiketě čtete potravinový výrobek z rostlinného tuku místo čerstvý sýr, platíte za levné nekvalitní oleje vysokou cenu prémiové smetany.
Pokud hledáte lehký fitness produkt, nekupujte mascarpone. Kvalitní výrobek musí mít obsah tuku v sušině obvykle mezi 70 až 85 procenty.
Proč je to důležité? V receptu na tiramisu nebo v krémech do dortů hraje tuk klíčovou roli stabilizátoru. Levné náhražky s obsahem tuku kolem 30 až 40 procent při šlehání často zřídnou. Výsledkem pak není pevný krém, ale rozteklá hmota, kterou nezachrání ani hodiny v lednici.
Pravé mascarpone vs. levná náhražka
|Vlastnost
|Pravé Mascarpone
|Levná náhražka
|Hlavní složka
|Čerstvá smetana (minimálně 35 procent tuku)
|Odstředěné mléko, rostlinný tuk
|Přídatné látky
|Pouze kyselina pro srážení
|Škroby, gumy, emulgátory, aromata
|Obsah tuku v sušině
|70 až 85 procent
|Často pod 40 procent
|Konzistence
|Hustá, máslová, sametová
|Gelová nebo naopak příliš řídká
|Chuť
|Sladká, smetanová, jemně oříšková
|Neutrální nebo s pachutí tuku
|Vhodné na šlehání
|Ano, drží tvar bez ztužovačů
|Vyžaduje ztužovače nebo želatinu
Pozor na skryté názvy a vizuální klamy
Marketingoví specialisté vědí, že běžný zákazník nakupuje očima. Proto se na obalech objevují názvy jako „Mascarpone Cream“, „Tiramisu Mix“ nebo „Dolce Bianco“. Tyto produkty často využívají stejné barvy (bílá, modrá, zelená) jako tradiční italské značky, ale legislativně nesmí nést označení „mascarpone“, protože nesplňují normy pro složení sýra.
Dalším trikem je prodej v sekci sýrů, ačkoliv jde o výrobek s rostlinným tukem, který by měl správně ležet vedle margarínů. Vždy kontrolujte zákonný název potraviny, který bývá uveden u složení.
Jak se chová kvalitní výrobek v kuchyni?
Pokud už máte mascarpone doma, můžete jeho kvalitu otestovat jednoduchým způsobem:
- Vzhled po otevření: Na povrchu by neměla být vrstva oddělené vody (syrovátky). Povrch má být hladký a lesklý.
- Barva: Kvalitní mascarpone není sněhobílé jako papír. Má mít jemný nádech do slonové kosti nebo velmi světlé žluté, což značí přítomnost betakarotenu z pastvy skotu.
- Šlehání: Poctivé mascarpone začne tuhnout téměř okamžitě. Pokud jej šleháte s cukrem a stále je tekuté, pravděpodobně obsahuje vysoké procento vody a zahušťovadel.
- Chuťový test: Naneste si malé množství na jazyk a nechte ho volně rozpustit. Měli byste cítit pouze čistou smetanu. Pokud cítíte pískovou strukturu nebo mastný film, který nejde smýt ani teplým čajem, jde o nekvalitní kus plný náhražek.
Proč se nevyplatí šetřit těch 20 korun?
Rozdíl v ceně mezi poctivým sýrem a náhražkou bývá v řádech desítek korun. Úspora je však zdánlivá. Aby náhražka v dezertu fungovala, musíte dokoupit ztužovače, přidat více cukru nebo více vajec.
Navíc z výživového hlediska konzumujete vysoce průmyslově zpracovanou potravinu plnou aditiv, která tělu nedodá nic než prázdné kalorie z levných olejů. U poctivého mascarpone sice přijmete hodně kalorií, ale v podobě čistého mléčného tuku, který je pro lidské tělo přirozený a v rozumné míře i prospěšný.