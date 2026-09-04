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Nekupujte deset levných věcí ve slevě. Stylistka radí, jak nakopnout podzimní šatník

Veronika Reicheltová
  8:30
Leopardí vzor nikdy úplně nezmizel, ale letos se vrací v plné síle. Zaplavil...

Leopardí vzor nikdy úplně nezmizel, ale letos se vrací v plné síle. Zaplavil ulice na týdnech módy i červené koberce – a módní experti ho znovu berou jako „neutrální“ základ šatníku, který se dá kombinovat téměř se vším. Podívejte se, jak se nosí. | foto: Profimedia.cz

Vrstvení oblečení a práce s materiály jsou základem pro podzimní outfity.
Julia Silajdžić je módní stylistka, která se věnuje udržitelnému šatníku pro...
Ještě jednou kombinace s černým topem a modrým denimem – tentokrát na milánské...
Není potřeba nakupovat nejnovější trendy věci ve slevě. Lepší je pořídit...
5 fotografií
Babí léto klepe na dveře a s ním i kratší večery a větší střídání teplot během dne. Přechod mezi ročními dobami vás nemusí vyvést z míry. Poradíme vám, jak před podzimem levně restartovat svůj šatník, abyste i v klesajících teplotách vypadali stylově.

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Největší chyby v šatníku

Přechod mezi létem a podzimem bývá v šatníku často nejkritičtějším obdobím celého roku. Klíčem k úspěchu je v tomto čase zvládnutí přechodu mezi letní lehkostí a podzimní zemitostí, která spočívá ve schopnosti propojování lehčích materiálů s hřejivějšími kousky. „Nejdůležitější je vrstvení a práce s materiály. Lidé často nechávají v šatníku jen letní věci, a pak z ničeho nic skočí do zimní bundy. Chybí mezistupeň jako trenčkot, kožená či semišová bunda a lehký svetr,“ vysvětluje módní stylistka Julia Silajdžić.

Dalším módním prohřeškem babího léta je také ignorování předpovědi počasí. „Největší chybou je nosit letní materiály během podzimního počasí, tedy oblékat se dle kalendáře, a ne dle aktuálních předpovědí,“ myslí si Silajdžić.

Stylistka radí: Jak na jarní detox šatníku a kombinování outfitů

Co se nosí tento podzim?

Kromě módních kousků a barev, které se mění s každou sezónou, je důležité nezapomínat na klasiku, díky které vytvoříte zajímavé outfity během celého roku. „U mě je to pět stálic, které fungují roky. Kvalitní vlněný kabát, letos nejvíc frčí dlouhý šedý nebo čokoládový. Dále trenčkot, ideálně zkrácený nebo midi. V šatníku by neměly chybět kožené či semišové sako nebo bunda, rovné tmavé džíny s vyšším pasem, kozačky ke kolenům a loafers. Tohle postaví osmdesát procent outfitů,“ uvádí stylistka.

Vrstvení oblečení a práce s materiály jsou základem pro podzimní outfity.

Jaké jsou podzimní barvy?

Pastelové, světlé a veselé barvy začínají během posledního letního měsíce nahrazovat tlumenější, sytější a zemitější barvy podzimu. Není to jen snahou prodejců „vnutit“ nám další nové kousky, ale i příroda se ze sytých jasných barev vybarvuje do hřejivé pestrosti. „Pro letošní podzim a zimu vidím čtyři silné směry. Vínová je nová černá, bude ji doplňovat čokoládová, camel a koňaková ve vrstvení od hlavy k patě,“ říká Silajdžić.

Julia Silajdžić

Julia Silajdžić je módní stylistka, která se věnuje udržitelnému šatníku pro...

Julia Silajdžić je stylistka, která se věnuje udržitelnému šatníku a stylingu pro reálné ženy.

  • Je aktivní také na sociálních sítích. Na Instagramovém profilu juliasilaj edukuje a ukazuje například, jak nosit jeden kousek na deset způsobů, nebo jak budovat šatník, který funguje celý rok.

Pokud máte rádi odvážnější vzory, nadcházející módní sezona bude vaším rajonem. „Vrací se zvířecí vzory jako leopard nebo zebra. Už to nejsou výstřelky, ale základy outfitu,“ přibližuje Silajdžić. Třetím módním směrem, který bude dominovat podzimu, jsou takzvané „power shoulders“, tedy výrazná vycpaná ramena. „Je to například jako kabát s výraznými rameny, dámský smoking nebo pánský střih saka,“ popisuje stylistka.

Čtvrtým trendem tohoto podzimu jsou podle stylistky specifické střihy a materiály. „Více se nosí semiš, peplum silueta či výrazné pásky, které jsou takovým návratem ženskosti v pase,“ konstatuje Silajdžić. Které z těchto trendů se podle ní vyplatí v šatníku mít? „Investovala bych do semišové bundy či sukně, hnědého kabátu a pásku. To jsou trendy, které ale vydrží tři čtyři roky. Pořídit si můžete také leopardí sukni nebo kabelku, ta už se stala klasikou.“

Ještě jednou kombinace s černým topem a modrým denimem – tentokrát na milánské...

Jak se cítit pohodlně a být šik

Pokud byste chtěli svůj šatník restartovat, začněte nejprve u základů. „Nejprve se zaměřte na nalezení vašeho střihu, a do něj teprve poté přidávejte trend,“ doporučuje Silajdžić. „Trend nemá měnit postavu, jen outfit doplňovat. Zkuste trend třeba v doplňku, například v barvě, pásku nebo botě. Doporučuji také pravidlo, které říkám klientkám: pohodlí je vidět. Když se v tom necítíte, je to vidět dřív než logo,“ podotýká stylistka.

Není potřeba nakupovat nejnovější trendy věci ve slevě. Lepší je pořídit kvalitní kousky, které propojí váš šatník.

Vyhněte se impulzivním nákupům

Jak začít, máte-li po létě pocit, že nemáte co na sebe? „Vytáhněte všechno podzimní oblečení na jednu hromadu. Tu rozdělte na tři komínky podle toho, zda daný kousek milujete, nosíte, nebo jste na sobě neměli už rok. Z toho, co milujete, vytvořte pět oblíbených kombinací, čímž zjistíte, co vám k nim chybí. Většinou totiž schází jen dvě tři věci, jako bunda, boty, pásek nebo top,“ navrhuje Silajdžić.

Naopak se vyhněte impulzivnímu nákupu oblečení. „Nekupujte deset levných trendových věcí ve slevě. Raději se zaměřte na pořízení pár kvalitních kousků, které propojí to, co už máte. A neuklízejte letní věci úplně na dno skříně. Bílé tričko, džíny a leopardí sukně fungují s kabátem a kozačkami skvěle i v říjnu,“ uzavírá Silajdžić.

juliasilaj

Móda nemá pravidla. Jen mýty.
A ty jsou od toho, aby se bořily

Uložte si to pro příště, až budete mít “co si mám vzít” krizi - zde je spousta ne nudné inspirace.
Který mýtus boříte sama nejčastěji?
#fashionmyty #modnimyty #stylistkapraha #jaknastyl #stylneninuda

4. srpna 2026 v 15:59, příspěvek archivován: 31. srpna 2026 v 16:18
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