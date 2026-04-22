Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Největší slevy týdne: Špekáčky za sedm korun, káva za polovinu a brambory v akci

Autor:
  5:00
Zatímco v minulých týdnech jsme o výrazných slevách trochu snili, tentokrát se s výbornými cenovkami roztrhl pytel. Vybrané položky pořídíme až o 68 procent levněji. V letákové hitparádě pro tento týden jsme pro vás vybrali deset největších akcí, pro které se vyplatí vyrazit do obchodu.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Špekáčky za sedm korun, brambory za šest

K druhé polovině dubna neodmyslitelně patří venkovní grilovačky. Pokud se chystáte na první letošní posezení u ohně, tento týden můžete vše potřebné pořídit za opravdu atraktivní ceny.

Základem, kterým neurazíte, jsou kvalitní špekáčky. Ty seženete nejlevněji v Kauflandu, a to za 6,90 korun za sto gramů. Ke špekáčkům se pak skvěle hodí grilované brambory. Pětikilové balení Kaufland prodává za 29,90 korun, tedy v přepočtu za šest korun za jedno kilo.

Na své si však přijdete i tehdy, pokud dáváte přednost bezmasým alternativám. Jak jsme se již zmínili v Pondělní účtence pro tento týden, skvěle chutná například cuketa. V Lidlu ji navíc seženete za poloviční cenu. O pitný režim se pak postará vychlazené pivo. Nejlevněji vychází Braník, který v Tescu koupíte za desetikorunu.

TOP 10 slev týdne (20. 4. – 26. 4. 2026)

ProduktObchodAkční cenaSleva
OkurkaAlbert7,90 Kč-68 %
Olivový olej 1 lKaufland199,90 Kč-60 %
Brambory 5 kgKaufland29,90 Kč-57 %
Grilovací omáčka 250 mlKaufland19,90 Kč-55 %
Toaletní papír Tento 30 rolíAlbert139,90 Kč-53 %
Eduscho zrnková káva 1 kgKaufland299,90 Kč-50 %
CuketaLidl14,90 Kč-50 %
Vejce 20 ksLidl94,90 Kč-40 %
Braník 0,5 lTesco9,90 Kč-36 %
Špekáčky 100 gKaufland6,90 Kč

Třicet rolí toaletního papíru i káva v akci

Dochází vám káva? Kilo zrnkové kávy značky Eduscho teď v Kauflandu pořídíte o rovných padesát procent levněji. Ještě výhodněji vychází extra panenský olivový olej – litrové balení je zlevněno o šedesát procent na pouhých 199,90 korun.

Pro toaletní papír se tento týden vyplatí vyrazit do Alberta, který nabízí obří balení třiceti rolí třívrstvého toaletního papíru značky Tento jen za 139,90 korun. Ve srovnání s Lidlem tak vychází o deset korun levněji, oproti Tescu téměř o padesát korun.

TIP Sladká tečka na konec

Jelikož s grilovací sezonou začíná i sezona zmrzlin, vyplatí se zmínit, kde prodávají nejlepší zmrzlinu za nejnižší cenu. Sáhnout se vyplatí po zmrzlině značky Rios z Penny – ta cenově začíná již na osmi korunách, chuťově navíc strčí do kapsy i mnohem dražší alternativy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Loupež světového menu v McDonald’s. Řetězec přivezl pochoutky z osmi zemí

Šťavnatý McCrispy Hot Honey inspirovaný Kanadou

Pokud jste někdy toužili ochutnat speciality, za kterými byste běžně museli cestovat tisíce kilometrů, přišla vaše chvíle. McDonald’s v rámci kampaně Loupež světového menu představil novinku o...

Lidl srazil cenu másla na dvacku. Akce platí od čtvrtka pro všechny

Lidl v Jihlavě (9. října 2023)

Od čtvrtka vypukne v obchodech nákupní šílenství. Cena nejoblíbenější potraviny padá na absolutní dno a lidé už teď plánují nájezdy na regály. Zatímco jinde zaplatíte za stejnou položku i jednou...

Test nápojů pro školáky: Nejlepší umějí uhasit žízeň, pár jich může i ublížit

Premium
Slazené nealkoholické nápoje

Bez dostatečného a pravidelného přísunu tekutin nebude dětem pořádně fungovat tělo ani mozek. Jenže jako musíte do auta nalít správné palivo, aby jelo jako drak, tak musí křehký organismus dostat...

Úklid jako z katalogu je cesta k frustraci, říká expertka na krásný domov

Spoluzakladatelka projektu O domově Lucie Kocman. (19. prosince 2025)

Vstupuje do cizích domácností a obyvatelům radí, jak je funkčně uspořádat a vylepšit. Lucie Kocman, spoluzakladatelka projektu O domově, přitom není žádný pedant. Naopak. Mít neustále uklizeno je...

Šílenství českých hypoték: v Praze ceny drtí trh, investoři utíkají do Švýcarska

Češi mají zájem o švýcarské nemovitosti.

Zatímco v Česku lidé u hypotéky počítají každou desetinu procenta a ceny bytů v Praze doslova lámou rekordy, realitní trh ve Švýcarsku funguje úplně jinak. Samotný dluh nikdo nepovažuje za problém,...

22. dubna 2026

Šetřit na univerzálním substrátu se nevyplácí. Kvalitní substrát poznáte po stisku

Kompostování zahradního i kuchyňského odpadu má řadu výhod: šetří místo v...

Levný pytel hlíny vám může na první pohled ušetřit desítky korun. Ve skutečnosti však často rozhoduje o tom, jestli rostliny porostou, nebo začnou chřadnout. Rozdíly mezi substráty totiž nejsou vidět...

21. dubna 2026  15:20

Vyhazujete peníze z okna? Špatně zvolené stínění ničí soukromí i zdraví

Vedro vstupuje do interiéru zejména okny, jako ochrana před horkem je nejlepší...

Možná to vypadá jako detail, ale špatně zvolené stínění dokáže výrazně zhoršit kvalitu bydlení. Přehřívání místností, ztráta soukromí nebo nekvalitní spánek - to všechno jsou důsledky, které vás...

21. dubna 2026  11:45

Otevírací doba obchodů o svátcích 1. a 8. května. Kdy bude zavřeno?

Ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. Zatímco většina svátků na konci roku mezi ně patří,...

21. dubna 2026  9:03

Přestaňte přeplácet za lívance a granolu. Těchto 5 snídaní vás vyjde na pár korun

Globus - kobliha s náplní vaječného likéru

Snídaně patří mezi nejčastější každodenní výdaje. Mnozí z nás si ani neuvědomují, na kolik se může taková kupovaná snídaně prodražit. Přitom existuje řada snídaní, které si dokážete připravit sami...

21. dubna 2026

Záda i kolena bolí kvůli špatným botám. Zero drop a barefoot mohou pomoci

Nohám prospívají přírodní povrchy jako je tráva nebo písek, s těmi umělými ve...

Bolest zad, kyčlí nebo kolen při chůzi není vždy otázkou věku. Často za ní stojí špatně zvolená obuv. Pokud tento problém budete ignorovat, může se z běžného diskomfortu stát chronická bolest, která...

20. dubna 2026  18:25

První máj 2026: Kam vyrazit za tradicemi, veterány nebo na skleničku růžového

Vztyčení májky vyžadovalo spolupráci několika studentů. Ostatní je povzbuzovali...

První máj se i letos ponese ve znamení jara, setkávání a rozmanité zábavy po celé republice. Na mnoha místech se bude stavět májka, jinde program doplní sraz historických vozidel, folklorní...

20. dubna 2026  15:20

Finanční rezerva pro mladou rodinu. Kolik odkládat, aby vás výdaje nepoložily

Příprava domácího rozpočtu na narození dítěte.

Příchod dětí a budování domova přináší radost, ale i finanční tlak. Zjistěte, jak efektivně vytvořit finanční rezervu, která vaši mladou rodinu ochrání před dluhy a zajistí vám klidný spánek i v...

20. dubna 2026  11:45

Pondělní účtenka: Maso, špekáčky i pivo pod drobnohledem. Tady ušetříte

ilustrační snímek

Sezona grilování startuje naplno a s ní i hon za nejlevnějším masem, špekáčky a pivem. Ačkoliv mohou tyto produkty vypadat výhodně, rozdíl v ceně za jeden nákup se může mezi obchody pohybovat i v...

20. dubna 2026  9:15

Granit, nerez, nebo keramika? Vyberte si dřez, který skutečně přežije generace

Černá kuchyňská baterie vhodně doplnila černý dřez...

Výběr kuchyňského dřezu se může zdát jako banální položka v rozpočtu rekonstrukce, ale ve skutečnosti jde o jedno z nejvytíženějších míst v domácnosti. Pokud zvolíte špatně, čeká vás každodenní boj s...

20. dubna 2026  8:30

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Uspořádání lednice podle profíků. Maso a zelenina nikdy nepatří k sobě

Ilustrační snímek

Správné uspořádání lednice může mnohdy rozhodnout o tom, jak dlouho vám potraviny vydrží. Stačí si zapamatovat pár jednoduchých pravidel a uvidíte, že vám jídlo vydrží čerstvé o několik dní déle....

20. dubna 2026

Kam s dětmi na čarodějnice? Vybrali jsme nejlepší akce s bohatým programem

Pálení čarodějnic. Ilustrační foto

Poslední dubnová noc patří tradičně oslavám čarodějnic. Původně pohanský svátek, který měl chránit úrodu a dobytek před temnými silami, je dnes jednou z nejoblíbenějších společenských událostí roku....

19. dubna 2026  15:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.