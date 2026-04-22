Špekáčky za sedm korun, brambory za šest
K druhé polovině dubna neodmyslitelně patří venkovní grilovačky. Pokud se chystáte na první letošní posezení u ohně, tento týden můžete vše potřebné pořídit za opravdu atraktivní ceny.
Základem, kterým neurazíte, jsou kvalitní špekáčky. Ty seženete nejlevněji v Kauflandu, a to za 6,90 korun za sto gramů. Ke špekáčkům se pak skvěle hodí grilované brambory. Pětikilové balení Kaufland prodává za 29,90 korun, tedy v přepočtu za šest korun za jedno kilo.
Na své si však přijdete i tehdy, pokud dáváte přednost bezmasým alternativám. Jak jsme se již zmínili v Pondělní účtence pro tento týden, skvěle chutná například cuketa. V Lidlu ji navíc seženete za poloviční cenu. O pitný režim se pak postará vychlazené pivo. Nejlevněji vychází Braník, který v Tescu koupíte za desetikorunu.
TOP 10 slev týdne (20. 4. – 26. 4. 2026)
|Produkt
|Obchod
|Akční cena
|Sleva
|Okurka
|Albert
|7,90 Kč
|-68 %
|Olivový olej 1 l
|Kaufland
|199,90 Kč
|-60 %
|Brambory 5 kg
|Kaufland
|29,90 Kč
|-57 %
|Grilovací omáčka 250 ml
|Kaufland
|19,90 Kč
|-55 %
|Toaletní papír Tento 30 rolí
|Albert
|139,90 Kč
|-53 %
|Eduscho zrnková káva 1 kg
|Kaufland
|299,90 Kč
|-50 %
|Cuketa
|Lidl
|14,90 Kč
|-50 %
|Vejce 20 ks
|Lidl
|94,90 Kč
|-40 %
|Braník 0,5 l
|Tesco
|9,90 Kč
|-36 %
|Špekáčky 100 g
|Kaufland
|6,90 Kč
|–
Třicet rolí toaletního papíru i káva v akci
Dochází vám káva? Kilo zrnkové kávy značky Eduscho teď v Kauflandu pořídíte o rovných padesát procent levněji. Ještě výhodněji vychází extra panenský olivový olej – litrové balení je zlevněno o šedesát procent na pouhých 199,90 korun.
Pro toaletní papír se tento týden vyplatí vyrazit do Alberta, který nabízí obří balení třiceti rolí třívrstvého toaletního papíru značky Tento jen za 139,90 korun. Ve srovnání s Lidlem tak vychází o deset korun levněji, oproti Tescu téměř o padesát korun.
TIP Sladká tečka na konec
Jelikož s grilovací sezonou začíná i sezona zmrzlin, vyplatí se zmínit, kde prodávají nejlepší zmrzlinu za nejnižší cenu. Sáhnout se vyplatí po zmrzlině značky Rios z Penny – ta cenově začíná již na osmi korunách, chuťově navíc strčí do kapsy i mnohem dražší alternativy.