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Ještě před pár lety byl robotický vysavač spíš technologickou zajímavostí, na kterou si netroufl jen tak někdo. Dnes jde o běžnou součást nejen moderních domácností.
Stále se však najde spousta lidí, kteří až po koupi zjistí, že jim robotický vysavač vlastně nevyhovuje. Největší chybou totiž není koupit základní model, ale koupit vysavač, který si nerozumí s konkrétní domácností.
Robotický vs. tyčový vysavač
Tyčové vysavače bodují především svou rychlostí a flexibilitou. Stačí je vzít do ruky a během pár minut uklidíte drobky v kuchyni, chlupy na gauči nebo třeba kufr auta. Moderní modely od značek Dyson, Samsung nebo Xiaomi dnes navíc nabízí velmi vysoký výkon a jsou poměrně lehké.
Robotický vysavač funguje úplně jinak. Ačkoliv si to mnozí mohou myslet, nejde o zařízení na rychlý jednorázový úklid, ale pomocnou ruku při každodenní rutině. Vyplatí se tedy převážně tam, kde je potřeba uklízet pravidelně, ideálně každý den. V takovém případě se pak prach nestihne hromadit a podlaha zůstane dlouhodobě čistší i bez větší námahy.
Nemůžeme tedy říct, že by byl jeden lepší než druhý. Mnoho domácností si často pořizuje oba, robotický vysavač na běžný úklid, tyčový vysavač pak pro případ, že by bylo třeba rychle a důkladně vysát.
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Ne vždy může být robot dobrou volbou
Přestože si robotické vysavače spousta z nás vychvaluje a nedá na ně dopustit, nutno podotknout, že ne vždy může být tou nejlepší volbou. Vždy záleží na konkrétním typu domácnosti. Pokud si tedy nejste jistí, zda do něj jít nebo ne, nejdřív se podívejte na samotný byt.
1. Kabely, hračky a překážky
Máte na podlaze spoustu kabelů? Házíte oblečení na zem? Nebo si děti po hraní neuklízí hračky? Ať už jde o jakoukoliv překážku, v každém případě byste měli zvážit dražšího robota, ideálně s AI kamerou, který se jim dokáže vyhnout. Základní modely s LiDAR navigací bez doplňkových senzorů totiž drobnější předměty nemusí včas rozpoznat a vyžadují před spuštěním pečlivě uklizenou podlahu.
2. Prahy a nízký nábytek
Můžete mít sebedokonalejší robotický vysavač a stejně budete pořád řešit jeden a ten samý problém. Robotické vysavače mají totiž problém s vyššími prahy. Většina modelů zvládne překážku okolo maximálně dvou centimetrů.
Stejně tak byste si měli před koupí změřit výšku pohovky a postele. Pokud totiž koupíte robota s laserovou věžičkou, pravděpodobně se vám pod nábytek nevejde.
3. Koberce vs. tvrdé podlahy
Vybírat byste měli i podle povrchu. Na dlažbu nebo vinyl si většinou vystačíte s výkonem kolem 3000 Pa, pokud ale máte husté koberce nebo domácí zvířata, vyplatí se investovat do výkonnějšího modelu nad 6000 Pa. Prémiové robotické vysavače dnes dokonce nabízejí i více než 18 000 Pa, což byl ještě před pár lety výkon běžný spíš u klasických vysavačů.
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Podle čeho vybrat nejlepší vysavač?
Sací výkon však zdaleka není jediným důležitým parametrem, na který byste se měli při výběru nového vysavače zaměřit. Daleko větší smysl dává sledovat kombinaci několika funkcí.
Co opravdu rozhoduje?
- navigace (LiDAR vs. AI kamera)
- automatické vysypávání prachu
- výdrž baterie
- hlučnost
- typ kartáčů
- výška robota
- kvalita mobilní aplikace
- schopnost překonávat překážky
Majitelé domácích mazlíčků by měli sledovat hlavně typ hlavního kartáče. Například takové celogumové kartáče výrazně omezují namotávání chlupů oproti klasickým štětinám.
Velký rozdíl dělá také automatická vyprazdňovací stanice. Pokud si koupíte robota bez stanice, budete ho muset čistit téměř po každém úklidu. Se stanicí vydrží fungovat klidně i několik týdnů.
SROVNÁNÍ Od základu po prémiovou třídu
Pro lepší přehlednost jsme trh robotických vysavačů rozdělili do tří základních kategorií: Dostupný základ, Střední třída a Prémiový segment. Toto rozdělení je orientační a vedle samotné pořizovací ceny zohledňuje především technologickou vyspělost, tedy typ navigace, schopnost autonomního rozhodování a míru soběstačnosti při úklidu a údržbě.
Spolehlivého pomocníka, který zvládne vysát menší byt s tvrdou podlahou, seženete klidně do pěti tisíc korun. Dostupné roboty nabízí například Xiaomi či Niceboy.
Tyto modely se mohou pochlubit solidním poměrem cena/výkon, na druhou stranu však nabízí pouze základní laserovou navigaci. Musíte tedy počítat s tím, že mu vždy budete muset odklidit překážky z cesty a po každém úklidu ho ručně vysypat.
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Zlatý střed typu Roborock, Dreame nebo Ecovacs vás většinou vyjde na zhruba osm tisíc korun. Tito roboti se již lépe orientují v prostoru a díky pokročilejším senzorům se dokážou vyhnout i menším nečekaným překážkám na podlaze. Pochlubit se mohou lepší navigací, vytíráním a automatickým vysypáváním.
Za opravdový luxus si však budete muset připlatit. Cena za prémiový vysavač, třeba od iRobot nebo vyšších řad Roborock, se pohybuje okolo patnácti tisíc korun. Na druhou stranu, robot se sám vysype, sám si vypere mopy horkou vodou i si je vysuší.
Pokud vám tedy nevadí sáhnout hlouběji do kapes, můžete si užít naprostý klid. Tedy až na to, že jednou za pár týdnů budete muset vylít špinavou vodu a doplnit čistou.
|Parametr
|Roborock Q7 BF+
|iRobot Roomba Combo j7
|Roborock Saros 10R
|Orientační cena
|cca 5 000 Kč
|cca 11 000 Kč
|cca 19 000 Kč
|Kategorie
|Dostupný základ
|Střední třída
|Prémiová třída
|Hlavní technologie
|LiDAR
|AI Kamera + Senzory
|LiDAR + AI Kamera
|Sací výkon
|Střední
|Vysoký
|Extrémní
|Vyhýbání se překážkám
|Základní
|Špičkové
|Pokročilé
|Vytírání (Mop)
|Táhne hadřík
|Zvedací rameno
|Rotační drhnutí
|Stanice v ceně
|Volitelná / Základní
|Automatické vysypávání
|Plně automatická
|Ideální pro:
|Malé byty
|Rodiny s dětmi
Majitele mazlíčků
|Velké domy
Náročné uživatele
TOP VÝBĚR Vysavače do 5 000 korun
Prémiové robotické vysavače dnes běžně stojí kolem deseti tisíc korun a mnohdy dokonce i více. Není však pravdou, že by levnější modely neměly co nabídnout. Pokud neočekáváte špičkovou navigaci, automatické vysypávání nebo perfektní vyhýbání se kabelům, často si vystačíte s robotickým vysavačem do pěti tisíc korun.
Robotické vysavače dnes běžně zvládnou vysávání i vytírání, poradí si s tvrdými podlahami a často nabídnou i dostatečnou výdrž pro běžný třípokojový byt.
|Parametr
|ETA Rover 1248 90000
|Siguro RV-M300B TURBOVac Navigator
|Niceboy ION Charles i4 White
|Cena
|cca 2 600 Kč
|cca 3 800 Kč
|cca 4 500 Kč
|Výška
|8 cm
|10 cm
|7,8 cm
|Hmotnost
|2,5 kg
|3,7 kg
|2 kg
|Hlučnost
|60 dB
|70 dB
|65 dB
|Doba provozu
|110 min
|253 min
|100 min
|Doba nabíjení
|4 h
|5 h
|5 h
|Kapacita baterie
|2 600 mAh
|5 000 mAh
|4 400 mAh
|Objem nádoby
|0,2 l
|0,5 l
|0,6 l
|Typ úklidu
|vysávání, vytírání
|vysávání, vytírání
|vysávání, vytírání
|Vhodné na
|všechny podlahy
|všechny podlahy
|všechny podlahy
|Speciální určení
|pro alergiky, zvířecí chlupy
|pro alergiky, zvířecí chlupy
|pro alergiky, zvířecí chlupy
Kdy dává větší smysl pořídit si tyčový vysavač?
Přestože robotické vysavače zažívají obrovský boom, stále existuje spousta případů, pro které bude kvalitní tyčový vysavač mnohem praktičtější volbou. Na rozdíl od robotů jsou totiž okamžitě flexibilní.
Tyčový vysavač se vyplatí pořídit především do menších nebo hodně členitých domácností, kde robot nutně naráží na nejrůznější překážky a musí často měnit směr. Problémem mohou být také vysoké prahy, úzké prostory mezi nábytkem nebo místnosti plné dětských hraček. V takových podmínkách bývá ruční vysávání jednodušší i podstatně rychlejší volbou.
Důležitou roli hraje i cena. Kvalitní tyčový vysavač totiž často vyjde levněji než robotický model s pokročilou navigací a automatickou stanicí. Mimo to, oproti robotickému vysavači máte u tyčového jistotu, že ho spolehlivě využijete, jelikož ho můžete zapnout prakticky kdykoliv a kdekoliv.