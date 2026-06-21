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Největší chyba při výběru vysavače? Robotický není pro každého, nenechte rozhodovat cenu

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  11:45
Robotické vysavače dnes zvládnou zmapovat byt, vysát, vytřít i se automaticky vysypat. Přesto nejsou ideální volbou pro každou domácnost. Při výběru totiž často nerozhoduje značka ani výkon, ale to, jak vypadá samotný byt a co od vysavače vlastně člověk očekává.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Obsah

Ještě před pár lety byl robotický vysavač spíš technologickou zajímavostí, na kterou si netroufl jen tak někdo. Dnes jde o běžnou součást nejen moderních domácností.

Stále se však najde spousta lidí, kteří až po koupi zjistí, že jim robotický vysavač vlastně nevyhovuje. Největší chybou totiž není koupit základní model, ale koupit vysavač, který si nerozumí s konkrétní domácností.

Robotický vs. tyčový vysavač

Tyčové vysavače bodují především svou rychlostí a flexibilitou. Stačí je vzít do ruky a během pár minut uklidíte drobky v kuchyni, chlupy na gauči nebo třeba kufr auta. Moderní modely od značek Dyson, Samsung nebo Xiaomi dnes navíc nabízí velmi vysoký výkon a jsou poměrně lehké.

Robotický vysavač funguje úplně jinak. Ačkoliv si to mnozí mohou myslet, nejde o zařízení na rychlý jednorázový úklid, ale pomocnou ruku při každodenní rutině. Vyplatí se tedy převážně tam, kde je potřeba uklízet pravidelně, ideálně každý den. V takovém případě se pak prach nestihne hromadit a podlaha zůstane dlouhodobě čistší i bez větší námahy.

Nemůžeme tedy říct, že by byl jeden lepší než druhý. Mnoho domácností si často pořizuje oba, robotický vysavač na běžný úklid, tyčový vysavač pak pro případ, že by bylo třeba rychle a důkladně vysát.

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Ne vždy může být robot dobrou volbou

Přestože si robotické vysavače spousta z nás vychvaluje a nedá na ně dopustit, nutno podotknout, že ne vždy může být tou nejlepší volbou. Vždy záleží na konkrétním typu domácnosti. Pokud si tedy nejste jistí, zda do něj jít nebo ne, nejdřív se podívejte na samotný byt.

1. Kabely, hračky a překážky

Máte na podlaze spoustu kabelů? Házíte oblečení na zem? Nebo si děti po hraní neuklízí hračky? Ať už jde o jakoukoliv překážku, v každém případě byste měli zvážit dražšího robota, ideálně s AI kamerou, který se jim dokáže vyhnout. Základní modely s LiDAR navigací bez doplňkových senzorů totiž drobnější předměty nemusí včas rozpoznat a vyžadují před spuštěním pečlivě uklizenou podlahu.

2. Prahy a nízký nábytek

Můžete mít sebedokonalejší robotický vysavač a stejně budete pořád řešit jeden a ten samý problém. Robotické vysavače mají totiž problém s vyššími prahy. Většina modelů zvládne překážku okolo maximálně dvou centimetrů.

Stejně tak byste si měli před koupí změřit výšku pohovky a postele. Pokud totiž koupíte robota s laserovou věžičkou, pravděpodobně se vám pod nábytek nevejde.

3. Koberce vs. tvrdé podlahy

Vybírat byste měli i podle povrchu. Na dlažbu nebo vinyl si většinou vystačíte s výkonem kolem 3000 Pa, pokud ale máte husté koberce nebo domácí zvířata, vyplatí se investovat do výkonnějšího modelu nad 6000 Pa. Prémiové robotické vysavače dnes dokonce nabízejí i více než 18 000 Pa, což byl ještě před pár lety výkon běžný spíš u klasických vysavačů.

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Podle čeho vybrat nejlepší vysavač?

Sací výkon však zdaleka není jediným důležitým parametrem, na který byste se měli při výběru nového vysavače zaměřit. Daleko větší smysl dává sledovat kombinaci několika funkcí.

Co opravdu rozhoduje?

  • navigace (LiDAR vs. AI kamera)
  • automatické vysypávání prachu
  • výdrž baterie
  • hlučnost
  • typ kartáčů
  • výška robota
  • kvalita mobilní aplikace
  • schopnost překonávat překážky

Majitelé domácích mazlíčků by měli sledovat hlavně typ hlavního kartáče. Například takové celogumové kartáče výrazně omezují namotávání chlupů oproti klasickým štětinám.

Velký rozdíl dělá také automatická vyprazdňovací stanice. Pokud si koupíte robota bez stanice, budete ho muset čistit téměř po každém úklidu. Se stanicí vydrží fungovat klidně i několik týdnů.

SROVNÁNÍ Od základu po prémiovou třídu

Pro lepší přehlednost jsme trh robotických vysavačů rozdělili do tří základních kategorií: Dostupný základ, Střední třída a Prémiový segment. Toto rozdělení je orientační a vedle samotné pořizovací ceny zohledňuje především technologickou vyspělost, tedy typ navigace, schopnost autonomního rozhodování a míru soběstačnosti při úklidu a údržbě.

Spolehlivého pomocníka, který zvládne vysát menší byt s tvrdou podlahou, seženete klidně do pěti tisíc korun. Dostupné roboty nabízí například Xiaomi či Niceboy.

Tyto modely se mohou pochlubit solidním poměrem cena/výkon, na druhou stranu však nabízí pouze základní laserovou navigaci. Musíte tedy počítat s tím, že mu vždy budete muset odklidit překážky z cesty a po každém úklidu ho ručně vysypat.

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Zlatý střed typu Roborock, Dreame nebo Ecovacs vás většinou vyjde na zhruba osm tisíc korun. Tito roboti se již lépe orientují v prostoru a díky pokročilejším senzorům se dokážou vyhnout i menším nečekaným překážkám na podlaze. Pochlubit se mohou lepší navigací, vytíráním a automatickým vysypáváním.

Za opravdový luxus si však budete muset připlatit. Cena za prémiový vysavač, třeba od iRobot nebo vyšších řad Roborock, se pohybuje okolo patnácti tisíc korun. Na druhou stranu, robot se sám vysype, sám si vypere mopy horkou vodou i si je vysuší.

Pokud vám tedy nevadí sáhnout hlouběji do kapes, můžete si užít naprostý klid. Tedy až na to, že jednou za pár týdnů budete muset vylít špinavou vodu a doplnit čistou.

ParametrRoborock Q7 BF+iRobot Roomba Combo j7Roborock Saros 10R
Orientační cenacca 5 000 Kčcca 11 000 Kčcca 19 000 Kč
KategorieDostupný základStřední třídaPrémiová třída
Hlavní technologieLiDARAI Kamera + SenzoryLiDAR + AI Kamera
Sací výkonStředníVysokýExtrémní
Vyhýbání se překážkámZákladní ŠpičkovéPokročilé
Vytírání (Mop)Táhne hadříkZvedací ramenoRotační drhnutí
Stanice v ceněVolitelná / ZákladníAutomatické vysypáváníPlně automatická
Ideální pro:Malé bytyRodiny s dětmi
Majitele mazlíčků		Velké domy
Náročné uživatele

TOP VÝBĚR Vysavače do 5 000 korun

Prémiové robotické vysavače dnes běžně stojí kolem deseti tisíc korun a mnohdy dokonce i více. Není však pravdou, že by levnější modely neměly co nabídnout. Pokud neočekáváte špičkovou navigaci, automatické vysypávání nebo perfektní vyhýbání se kabelům, často si vystačíte s robotickým vysavačem do pěti tisíc korun.

Robotické vysavače dnes běžně zvládnou vysávání i vytírání, poradí si s tvrdými podlahami a často nabídnou i dostatečnou výdrž pro běžný třípokojový byt.

ParametrETA Rover 1248 90000Siguro RV-M300B TURBOVac NavigatorNiceboy ION Charles i4 White
Cenacca 2 600 Kčcca 3 800 Kčcca 4 500 Kč
Výška8 cm10 cm7,8 cm
Hmotnost2,5 kg3,7 kg2 kg
Hlučnost60 dB70 dB65 dB
Doba provozu110 min253 min100 min
Doba nabíjení4 h5 h5 h
Kapacita baterie2 600 mAh5 000 mAh4 400 mAh
Objem nádoby0,2 l0,5 l0,6 l
Typ úkliduvysávání, vytíránívysávání, vytíránívysávání, vytírání
Vhodné navšechny podlahyvšechny podlahyvšechny podlahy
Speciální určenípro alergiky, zvířecí chlupypro alergiky, zvířecí chlupypro alergiky, zvířecí chlupy

Kdy dává větší smysl pořídit si tyčový vysavač?

Přestože robotické vysavače zažívají obrovský boom, stále existuje spousta případů, pro které bude kvalitní tyčový vysavač mnohem praktičtější volbou. Na rozdíl od robotů jsou totiž okamžitě flexibilní.

Tyčový vysavač se vyplatí pořídit především do menších nebo hodně členitých domácností, kde robot nutně naráží na nejrůznější překážky a musí často měnit směr. Problémem mohou být také vysoké prahy, úzké prostory mezi nábytkem nebo místnosti plné dětských hraček. V takových podmínkách bývá ruční vysávání jednodušší i podstatně rychlejší volbou.

Důležitou roli hraje i cena. Kvalitní tyčový vysavač totiž často vyjde levněji než robotický model s pokročilou navigací a automatickou stanicí. Mimo to, oproti robotickému vysavači máte u tyčového jistotu, že ho spolehlivě využijete, jelikož ho můžete zapnout prakticky kdykoliv a kdekoliv.

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