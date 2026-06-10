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Největší banka v Česku se chystá vypnout mobilní bankovnictví. Už tento víkend

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  12:30
Česká spořitelna, největší banka v Česku ohlásila odstávku na tento víkend. Miliony klientů se v noci ze soboty na neděli nebudou moci přihlásit do internetového bankovnictví George, nezkontrolují si zůstatek na účtu ani neodešlou žádné platby.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Klienti České spořitelny, kteří využívají bankovní aplikaci George, se musí v noci ze soboty 13. června na neděli 14. června připravit na plánovanou odstávku. Banka chystá údržbu svých systémů, která na pět hodin zcela vypne internetové bankovnictví.

„V noci ze soboty 13. června na neděli 14. června od 00:00 do 05:00 bude George dočasně nedostupný, abychom vylepšili jeho stabilitu a rychlost. Pokud potřebujete zadat platby nebo se podívat na stav svých účtů, udělejte to prosím nejpozději v sobotu do 23:59 hodin,“ upozornila své klienty Česká spořitelna přímo v mobilní aplikaci George.

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Dobrou zprávou je, že se omezení nijak nedotkne placení kartou v obchodech ani výběrů z bankomatu. Ty budou podle vyjádření banky fungovat normálně po celou dobu odstávky.

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V případě nouze, například při ztrátě dokladů či karty, zůstává v pohotovosti také klientská podpora. Na informační lince 277 207 207 si mohou uživatelé i během výpadku zablokovat svou platební kartu nebo Bankovní Identitu. Banka se za vzniklé komplikace předem omlouvá.

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