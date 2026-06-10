Klienti České spořitelny, kteří využívají bankovní aplikaci George, se musí v noci ze soboty 13. června na neděli 14. června připravit na plánovanou odstávku. Banka chystá údržbu svých systémů, která na pět hodin zcela vypne internetové bankovnictví.
„V noci ze soboty 13. června na neděli 14. června od 00:00 do 05:00 bude George dočasně nedostupný, abychom vylepšili jeho stabilitu a rychlost. Pokud potřebujete zadat platby nebo se podívat na stav svých účtů, udělejte to prosím nejpozději v sobotu do 23:59 hodin,“ upozornila své klienty Česká spořitelna přímo v mobilní aplikaci George.
|
Místo 90 korun jen necelé čtyři. Spořitelna ruší limity a jako první banka opisuje od dravých investičních aplikací
Dobrou zprávou je, že se omezení nijak nedotkne placení kartou v obchodech ani výběrů z bankomatu. Ty budou podle vyjádření banky fungovat normálně po celou dobu odstávky.
|
Známe nejlepší bankovní produkty roku. Má je i vaše banka?
V případě nouze, například při ztrátě dokladů či karty, zůstává v pohotovosti také klientská podpora. Na informační lince 277 207 207 si mohou uživatelé i během výpadku zablokovat svou platební kartu nebo Bankovní Identitu. Banka se za vzniklé komplikace předem omlouvá.