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Nejslavnější komodu z IKEA měl skoro každý. Teď po 24 letech mizí z prodeje

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  5:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
16 fotografií
Po více než dvaceti letech se IKEA rozhodla stáhnout z prodeje jednu z nejslavnějších řad nábytku, kterou mají doma miliony domácností po celém světě. Legendární komody, postele a stolky řady Malm nahradí nová řada Storklinta. Pokud se chystáte starý nábytek prodat, můžete na něm pěkně vydělat.

Málokterý kus nábytku se může pochlubit takovou popularitou jako právě řada Malm. Pro některé byla první komodou do studentského pokoje, pro jiné postelí do prvního společného bydlení nebo praktickým stolkem do ložnice.

Nábytek s jednoduchým designem se prodával více než dvě desetiletí a oblíbily si ho miliony zákazníků všech věkových kategorií. Není tak divu, že zpráva o jeho konci mnoho lidí šokovala.

„Vnímáme měnící se potřeby zákazníků a na tyto změny reagujeme rozvojem našeho sortimentu tak, aby naše nabídka odpovídala současnému způsobu života doma a naplňovala očekávání našich zákazníků. Do budoucna se proto zaměřujeme na další posilování a rozvoj sortimentu, aby zůstal relevantní, konkurenceschopný a dostupný pro co nejširší okruh lidí,“ uvedl Tomáš Drábik, leader prodeje IKEA.

„Z tohoto důvodu postupně obměňujeme rodinu výrobků Malm, kterou nahrazuje nová rodina výrobků s názvem Storklinta, která je již v prodeji v našich obchodních domech. Storklinta designově navazuje na sérii Malm, ale i na další výrobkové řady – příkladem je úložný systém skříní Pax,“ upřesnil Drábik.

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Nábytek, který měl doma každý

Řada Malm se poprvé objevila v roce 2002 a postupně se stala jedním z nejprodávanějších nábytků IKEA. Lidé si ji oblíbili zejména proto, že jim mohla nabídnout minimalistický design a neobvyklou variabilitu. Nábytek byl navíc k dostání hned v několika barevných provedeních.

Co všechno Malm nabízel?

  • komody s různým počtem zásuvek
  • noční stolky
  • psací stoly
  • toaletní stolky
  • postele
  • úložné prostory

Malm si ale získal popularitu ještě z jednoho důvodu. Stal se doslova králem IKEA hacků, tedy kreativních úprav nábytku, které mu dávají úplně nový vzhled i funkci.

Vyhazujete starý nábytek? Tyto vychytávky ho změní k nepoznání i za pár korun

Z obyčejné komody vznikl luxusní nábytek

Stačí se podívat na sociální sítě nebo internetové diskuze a zjistíte, že komodu Malm můžete přetvořit prakticky v cokoliv. Mnozí ji přetvářeli k nepoznání a výsledný nábytek pak často připomínal několikanásobně dražší designové kousky.

Lidé z ní vyráběli například:

  • luxusní komody s ratanovým výpletem
  • televizní stolky s LED podsvícením
  • dětské přebalovací pulty
  • designové toaletní stolky do ložnice
  • pracovní koutky do malých bytů
  • vestavěné sestavy kombinované se skříněmi Pax
  • vyvýšené postele s dodatečným úložným prostorem
  • nebo dokonce sedací lavice do předsíně

Minimalistický design byl totiž ideálním základem pro další úpravy. Stačilo vyměnit úchytky, nalepit dekorativní lišty nebo přidat dřevěné nožky a z obyčejné komody za několik tisíc korun jste si mohli vyrobit kus nábytku připomínající dražší designové značky. Právě díky své jednoduchosti dokázal Malm přežít více než dvacet let bez výraznějších změn.

FOTOGALERIE: Lidé vdechli nábytku z IKEA nový život

ilustrační snímek
Lidé po celém světě vdechují nábytku MALM nový život. Z komody si můžete postavit i stůl. Zdroj: Facebook
Někteří si z komod MALM zvládnou postavit i postel. | Zdroj: Facebook
I deset let stará komoda může vypadat jako nová. Můžete ji třeba přemalovat nebo vyměnit desku. | Zdroj: Pinterest
16 fotografií

SROVNÁNÍ Co nabídne nástupce Storklinta?

Až na pár drobností vypadá nová řada Storklinta na první pohled téměř stejně jako legendární Malm. Stále si zachovává jednoduché linie a minimalistický vzhled. Přesto se ale v lecčem liší.

Pro lepší přehled jsme srovnali parametry původní komody se šesti zásuvkami řady Malm s jejím nástupcem z nové řady Storklinta.

Legendární komoda MALM s šesti zásuvkami. | Zdroj: IKEA

Nová komoda STORKLINTA s šesti zásuvkami. | Zdroj: IKEA

Srovnání – MALM vs. STORKLINTA
MALMSTORKLINTA
Rozměry80 × 48 × 123 cm70 × 50 × 120 cm
Cena3 990 Kč3 990 Kč
Materiáldřevotříska, jasanová dýha, akrylový lakdřevotřískové a dřevovláknité desky s voštinovým papírem ze 100% recyklovaného papíru, papírová fólie, akrylová barva

TIP Máte doma Malm? Nevyhazujte ho!

Pokud máte doma komodu, postel nebo noční stolek Malm, rozhodně se ho nezbavujte jen proto, že IKEA ukončuje jeho výrobu. Naopak. Řada Malm patří mezi nejoblíbenější výrobky značky a je dost možné, že o ni bude v příštích letech ještě větší zájem.

Stačí se podívat na starší kolekce nábytku nebo bytových doplňků IKEA, které se dnes na bazarových portálech prodávají za násobky původních cen. Zajímavé mohou být především méně obvyklé barevné varianty nebo zachovalé kusy v původním stavu.

Malm navíc patří mezi nejvděčnější kusy nábytku pro různé úpravy a renovace. Místo nákupu nového nábytku mu tak můžete dát druhý život.

Co můžete udělat se starým nábytkem?

  1. Proměňte ho v designový kousek
  2. Přestěhujte ho do jiné místnosti
  3. Vytvořte z něj něco zbrusu nového
  4. Nechte si ho jako investici
  5. Prodejte ho ve správný čas

FOTOGALERIE: Lidé vdechli nábytku z IKEA nový život

ilustrační snímek
Lidé po celém světě vdechují nábytku MALM nový život. Z komody si můžete postavit i stůl. Zdroj: Facebook
Někteří si z komod MALM zvládnou postavit i postel. | Zdroj: Facebook
I deset let stará komoda může vypadat jako nová. Můžete ji třeba přemalovat nebo vyměnit desku. | Zdroj: Pinterest
16 fotografií
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Témata: Nábytek, IKEA, postel, design

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