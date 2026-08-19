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Nejlepší tepovače 2026: Kärcher je klasika, mile překvapil i Parkside z Lidlu

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  15:20
Kärcher SE 2 Spot | Zdroj: alza.cz

Kärcher SE 2 Spot | Zdroj: alza.cz | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Tepovač si poradí i se skvrnami nebo větším znečištěním | Zdroj: alza.cz
KÄRCHER SE 3 Compact Floor | Zdroj: alza.cz
Bissell PowerWash Pet 3878N | Zdroj: alza.cz
TESLA PowerWash & Steam Station TQS600 | Zdroj: alza.cz
10 fotografií
Skvrny od kávy, rozlitý džus či chlupy z gauče i autosedaček? Vyberte si nejlepší tepovač! Srovnáváme sací výkon i objem nádrže u oblíbených modelů Kärcher, Bosch i Parkside z Lidlu a poradíme, jak vybrat ten pravý pro perfektní čistotu.

Klasické vysávání sice odstraní prach a drobky a občas si zvládne poradit i se zvířecími chlupy. Na skvrny a hloubkově usazené nečistoty už ale většinou nestačí. V takových případech se vyplatí sáhnout po tepovači, který pomocí vody a čisticího prostředku pronikne hluboko do vláken a vše odsaje zpět do nádržky.

Jednoduché tepovače dnes pořídíte za dva až tři tisíce korun, někdy dokonce i levněji. Na druhou stranu existuje celá hromada tepovačů, které si poradí i s pravidelným čištěním celé domácnosti nebo čalounění auta. Vybrat si mezi nimi ale není tak snadné. Zdaleka totiž nejde jen o cenu.

Kärcher SE 2 Spot | Zdroj: alza.cz
Tepovač si poradí i se skvrnami nebo větším znečištěním | Zdroj: alza.cz
KÄRCHER SE 3 Compact Floor | Zdroj: alza.cz
Bissell PowerWash Pet 3878N | Zdroj: alza.cz
10 fotografií

Obsah

Podle čeho a jak vybrat tepovač?

Při výběru tepovače se nevyplatí koukat jen na pořizovací cenu. Mnohem důležitější je, abyste si předem promysleli, jak často ho budete používat a co s ním plánujete čistit.

Pozor byste si měli dát především na tyto parametry:

  • sací výkon
  • velikost nádrží
  • příslušenství
  • délka hadice a napájecího kabelu
  • hmotnost

Nezapomínejte na hmotnost

Malé přenosné tepovače váží okolo 4 až 6 kilogramů, zatímco velké multifunkční modely mohou mít i více než 10 kilogramů. Pokud ho budete často přenášet mezi patry nebo používat hlavně na auto, nižší hmotnost je velkou výhodou.

Každý tepovač má dvě nádržky: jednu na čistou vodu s čisticím prostředkem a druhou na odsátou špinavou vodu.

Pro občasné čištění sedačky si vystačíte s nádržkou kolem 1,5 litru. Pokud ale plánujete tepovat celý byt nebo rodinný dům, oceníte nádrže s objemem 4 až 8 litrů, které nebudete muset tak často doplňovat.

Standardně bývá součástí balení hubice na čalounění, kvalitnější modely pak nabídnou i širokou hubici na koberce, štěrbinový nástavec nebo speciální kartáče na odolnější nečistoty. Pokud chcete čistit především interiér auta, zaměřte se na kompaktní modely s úzkými hubicemi.

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TOP 10 Tepovače 2026

Do srovnání jsme zařadili modely dostupné na českém trhu. Hodnotili jsme zejména poměr ceny a výkonu, kvalitu zpracování, objem nádrží, příslušenství i univerzálnost použití.

TOP 10 tepovačů 2026
ModelOrientační cenaPříkon (W)Typ povrchu
1.BOSCH BWD420HYG AquaWash&Clean6 990 Kč600všechny typy podlah
2.Bissell PowerWash Pet 3878N9 999 Kč1 100čalounění, koberce
3.KÄRCHER SE 3 Compact Floor5 499 Kč500čalounění, koberce, měkké povrchy
4.PARKSIDE PERFORMANCE PPWS 10 A25 999 Kč1 250čalounění, koberce, autosedačky
5.Bissell SpotClean C5 Pro 3931N6 499 Kč400čalounění, koberce, měkké povrchy
6.Zelmer ZVC9150D7 999 Kč2 100všechny typy podlah
7.Rowenta IN5020F0 Clean IT4 499 Kč750koberce, měkké povrchy
8.TESLA PowerWash & Steam Station TQS6003 999 Kč1 800čalounění, hladké podlahy, koberce, měkké povrchy
9.Kärcher SE 2 Spot2 990 Kč450čalounění, koberce, měkké povrchy
10.PARKSIDE PWS 20 F52 399 Kč1 600čalounění, koberce, autosedačky
Kärcher SE 2 Spot | Zdroj: alza.cz
Tepovač si poradí i se skvrnami nebo větším znečištěním | Zdroj: alza.cz
KÄRCHER SE 3 Compact Floor | Zdroj: alza.cz
Bissell PowerWash Pet 3878N | Zdroj: alza.cz
10 fotografií

Tepovače do 3 000 korun

V kategorii tepovačů do 3 000 korun najdete především základní modely pro domácí použití, které si poradí s běžným čištěním sedaček, koberců, matrací nebo interiéru auta.

Zajímavou volbou je tepovač Parkside PWS 20 F5 z Lidlu, který si oblíbilo mnoho zákazníků díky nízké ceně a dobrému poměru výkonu a výbavy. Lidl ho v akcích nabízí i za 1 499 korun.

Nejlepší tepovače do 3 000 korun
ModelPARKSIDE PWS 20 F5Kärcher SE 2 Spot
Cena2 399 Kč (v akci 1 499 Kč)2 990 Kč
Příkon1 600 W450 W
Objem nádoby20 l0,8 l
Pracovní dosah9,5 m6,3 m
Hmotnost7,8 kg4 kg
Typ povrchučalounění, koberce, autosedačkyčalounění, koberce, měkké povrchy

Tepovače do 5 000 korun

Kategorie do 5 000 korun představuje pro většinu domácností nejlepší kompromis mezi cenou a výbavou. Tepovače za tuto cenu už nabízejí vyšší výkon, větší nádrže i širší příslušenství, takže zvládnou jak čištění čalounění sedaček nebo interiéru auta, tak i pravidelné čištění koberců.

Nejlepší tepovače do 5 000 korun
ModelRowenta IN5020F0 Clean ITTesla PowerWash & Steam Station TQS600
Cena3 799 Kč3 999 Kč
Příkon750 W1 800 W
Objem nádoby1,5 l 1 l
Pracovní dosah6,8 m6,5 m
Hmotnost5,1 kg4,4 kg
Typ povrchukoberce, měkké povrchyčalounění, hladké podlahy, koberce, měkké povrchy

Tepovače do 7 000 korun

Pokud plánujete tepovač používat pravidelně, vyplatí se vám investovat do vyšší třídy. Nejlepší tepovače v cenové kategorii do 7 000 korun už nabízejí větší nádrže, vyšší výkon a bohatší příslušenství. Bez problémů zvládnou vyčistit interiér auta, koberce i některé typy podlah.

Nejlepší tepovače do 7 000 korun
ModelKÄRCHER SE 3 Compact FloorPARKSIDE PERFORMANCE PPWS 10 A2Bissell SpotClean C5 Pro 3931NBOSCH BWD420HYG AquaWash&Clean
Cena5 499 Kč5 999 Kč6 499 Kč6 990 Kč
Příkon500 W1 250 W400 W2 000 W
Objem nádoby2,9 l 18 l0,8 l3,5 l
Pracovní dosah6 m10 m6 m12 m
Hmotnost5,6 kg10,2 kg3,7 kg10,9 kg
Typ povrchučalounění, koberce, měkké povrchyčalounění, koberce, autosedačkyčalounění, koberce, měkké povrchyvšechny typy podlah

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Tepovače do 10 000 korun

V této cenové kategorii už nejde jen o rozdíl ve výkonu, ale především o způsob využití. Tepovač značky Zelmer je klasický univerzální tepovač pro větší domácnosti. Díky pětilitrové nádobě a pracovnímu dosahu devět metrů ho využijete na pravidelné čištění koberců, sedaček i větších ploch.

Bissell PowerWash Pet 3878N je pro změnu tyčový tepovač určený k rychlému čištění textilií. Oceníte ho zejména tehdy, pokud se poohlížíte po tepovači, který si poradí se zvířecími chlupy a skvrnami po nehodách. Vysavač se rovněž zapojuje do zásuvky, délka kabelu však není uvedena.

Nejlepší tepovače do 10 000 korun
ModelZelmer ZVC9150DBissell PowerWash Pet 3878N
Cena7 999 Kč9 999 Kč
Příkon2 100 W600 W
Objem nádoby5,2 l 1,6 l
Pracovní dosah9 m-
Hmotnost9 kg7,4 kg
Typ povrchuvšechny typy podlahčalounění, koberce

Jaký je rozdíl mezi tepovačem a vysavačem?

Na první pohled mohou tepovače a vysavače vypadat podobně, jejich funkce se ale výrazně liší. Zatímco klasický vysavač odstraňuje hlavně suché nečistoty jako je prach, drobky nebo chlupy, tepovač čistí textilie pomocí vody a čisticího prostředku.

Kam se tepovač hodí?

  • sedačky a křesla – odstranění skvrn, mastnoty a pachů
  • koberce – hloubkové čištění vláken
  • autosedačky a interiér auta – odstranění špíny z textilních částí
  • matrace – osvěžení a odstranění nečistot
  • pelíšky domácích mazlíčků – odstranění chlupů a pachů

Při používání je ale důležité čištěný povrch nepřemokřit. Příliš velké množství vody může prodloužit schnutí a některé materiály dokonce poškodit. Před prvním použitím je proto vhodné vyzkoušet tepovač na méně viditelném místě.

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Výhody tepovače:

  • hloubkové čištění textilií
  • odstranění skvrn
  • lepší hygiena domácnosti

Nevýhody tepovače:

  • delší doba čištění
  • náročnější údržba
  • nehodí se na všechny povrchy
Srovnání – tepovač vs. vysavač
TepovačVysavač
Princip čištěnívoda + čisticí prostředek + odsávánísuché vysávání
Odstranění skvrnanovětšinou ne
Čištění sedaček a kobercůhloubkovépovrchové
Odstranění pachůvýrazně lepšíomezené
Rychlost použitípomalejší, nutné schnutírychlé každodenní použití
Údržbanáročnější čištění přístrojejednoduchá údržba

PŘEHLED Kdy po kterém tepovači sáhnout?

  • Nejlevnější řešení: PARKSIDE PWS 20 F5 z Lidlu
  • Nejlepší poměr cena/výkon: PARKSIDE PERFORMANCE PPWS 10 A2 nebo Kärcher SE 3 Compact Floor
  • Nejlepší na sedačky a auto: Bissell SpotClean C5 Pro
  • Nejlepší pro domácnost s domácími mazlíčky: Bissell PowerWash Pet
  • Nejuniverzálnější model: Bosch BWD420HYG AquaWash&Clean
Kärcher SE 2 Spot | Zdroj: alza.cz
Tepovač si poradí i se skvrnami nebo větším znečištěním | Zdroj: alza.cz
KÄRCHER SE 3 Compact Floor | Zdroj: alza.cz
Bissell PowerWash Pet 3878N | Zdroj: alza.cz
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