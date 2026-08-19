Klasické vysávání sice odstraní prach a drobky a občas si zvládne poradit i se zvířecími chlupy. Na skvrny a hloubkově usazené nečistoty už ale většinou nestačí. V takových případech se vyplatí sáhnout po tepovači, který pomocí vody a čisticího prostředku pronikne hluboko do vláken a vše odsaje zpět do nádržky.
Jednoduché tepovače dnes pořídíte za dva až tři tisíce korun, někdy dokonce i levněji. Na druhou stranu existuje celá hromada tepovačů, které si poradí i s pravidelným čištěním celé domácnosti nebo čalounění auta. Vybrat si mezi nimi ale není tak snadné. Zdaleka totiž nejde jen o cenu.
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Podle čeho a jak vybrat tepovač?
Při výběru tepovače se nevyplatí koukat jen na pořizovací cenu. Mnohem důležitější je, abyste si předem promysleli, jak často ho budete používat a co s ním plánujete čistit.
Pozor byste si měli dát především na tyto parametry:
- sací výkon
- velikost nádrží
- příslušenství
- délka hadice a napájecího kabelu
- hmotnost
Nezapomínejte na hmotnost
Malé přenosné tepovače váží okolo 4 až 6 kilogramů, zatímco velké multifunkční modely mohou mít i více než 10 kilogramů. Pokud ho budete často přenášet mezi patry nebo používat hlavně na auto, nižší hmotnost je velkou výhodou.
Každý tepovač má dvě nádržky: jednu na čistou vodu s čisticím prostředkem a druhou na odsátou špinavou vodu.
Pro občasné čištění sedačky si vystačíte s nádržkou kolem 1,5 litru. Pokud ale plánujete tepovat celý byt nebo rodinný dům, oceníte nádrže s objemem 4 až 8 litrů, které nebudete muset tak často doplňovat.
Standardně bývá součástí balení hubice na čalounění, kvalitnější modely pak nabídnou i širokou hubici na koberce, štěrbinový nástavec nebo speciální kartáče na odolnější nečistoty. Pokud chcete čistit především interiér auta, zaměřte se na kompaktní modely s úzkými hubicemi.
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TOP 10 Tepovače 2026
Do srovnání jsme zařadili modely dostupné na českém trhu. Hodnotili jsme zejména poměr ceny a výkonu, kvalitu zpracování, objem nádrží, příslušenství i univerzálnost použití.
|Model
|Orientační cena
|Příkon (W)
|Typ povrchu
|1.
|BOSCH BWD420HYG AquaWash&Clean
|6 990 Kč
|600
|všechny typy podlah
|2.
|Bissell PowerWash Pet 3878N
|9 999 Kč
|1 100
|čalounění, koberce
|3.
|KÄRCHER SE 3 Compact Floor
|5 499 Kč
|500
|čalounění, koberce, měkké povrchy
|4.
|PARKSIDE PERFORMANCE PPWS 10 A2
|5 999 Kč
|1 250
|čalounění, koberce, autosedačky
|5.
|Bissell SpotClean C5 Pro 3931N
|6 499 Kč
|400
|čalounění, koberce, měkké povrchy
|6.
|Zelmer ZVC9150D
|7 999 Kč
|2 100
|všechny typy podlah
|7.
|Rowenta IN5020F0 Clean IT
|4 499 Kč
|750
|koberce, měkké povrchy
|8.
|TESLA PowerWash & Steam Station TQS600
|3 999 Kč
|1 800
|čalounění, hladké podlahy, koberce, měkké povrchy
|9.
|Kärcher SE 2 Spot
|2 990 Kč
|450
|čalounění, koberce, měkké povrchy
|10.
|PARKSIDE PWS 20 F5
|2 399 Kč
|1 600
|čalounění, koberce, autosedačky
Tepovače do 3 000 korun
V kategorii tepovačů do 3 000 korun najdete především základní modely pro domácí použití, které si poradí s běžným čištěním sedaček, koberců, matrací nebo interiéru auta.
Zajímavou volbou je tepovač Parkside PWS 20 F5 z Lidlu, který si oblíbilo mnoho zákazníků díky nízké ceně a dobrému poměru výkonu a výbavy. Lidl ho v akcích nabízí i za 1 499 korun.
|Model
|PARKSIDE PWS 20 F5
|Kärcher SE 2 Spot
|Cena
|2 399 Kč (v akci 1 499 Kč)
|2 990 Kč
|Příkon
|1 600 W
|450 W
|Objem nádoby
|20 l
|0,8 l
|Pracovní dosah
|9,5 m
|6,3 m
|Hmotnost
|7,8 kg
|4 kg
|Typ povrchu
|čalounění, koberce, autosedačky
|čalounění, koberce, měkké povrchy
Tepovače do 5 000 korun
Kategorie do 5 000 korun představuje pro většinu domácností nejlepší kompromis mezi cenou a výbavou. Tepovače za tuto cenu už nabízejí vyšší výkon, větší nádrže i širší příslušenství, takže zvládnou jak čištění čalounění sedaček nebo interiéru auta, tak i pravidelné čištění koberců.
|Model
|Rowenta IN5020F0 Clean IT
|Tesla PowerWash & Steam Station TQS600
|Cena
|3 799 Kč
|3 999 Kč
|Příkon
|750 W
|1 800 W
|Objem nádoby
|1,5 l
|1 l
|Pracovní dosah
|6,8 m
|6,5 m
|Hmotnost
|5,1 kg
|4,4 kg
|Typ povrchu
|koberce, měkké povrchy
|čalounění, hladké podlahy, koberce, měkké povrchy
Tepovače do 7 000 korun
Pokud plánujete tepovač používat pravidelně, vyplatí se vám investovat do vyšší třídy. Nejlepší tepovače v cenové kategorii do 7 000 korun už nabízejí větší nádrže, vyšší výkon a bohatší příslušenství. Bez problémů zvládnou vyčistit interiér auta, koberce i některé typy podlah.
|Model
|KÄRCHER SE 3 Compact Floor
|PARKSIDE PERFORMANCE PPWS 10 A2
|Bissell SpotClean C5 Pro 3931N
|BOSCH BWD420HYG AquaWash&Clean
|Cena
|5 499 Kč
|5 999 Kč
|6 499 Kč
|6 990 Kč
|Příkon
|500 W
|1 250 W
|400 W
|2 000 W
|Objem nádoby
|2,9 l
|18 l
|0,8 l
|3,5 l
|Pracovní dosah
|6 m
|10 m
|6 m
|12 m
|Hmotnost
|5,6 kg
|10,2 kg
|3,7 kg
|10,9 kg
|Typ povrchu
|čalounění, koberce, měkké povrchy
|čalounění, koberce, autosedačky
|čalounění, koberce, měkké povrchy
|všechny typy podlah
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Tepovače do 10 000 korun
V této cenové kategorii už nejde jen o rozdíl ve výkonu, ale především o způsob využití. Tepovač značky Zelmer je klasický univerzální tepovač pro větší domácnosti. Díky pětilitrové nádobě a pracovnímu dosahu devět metrů ho využijete na pravidelné čištění koberců, sedaček i větších ploch.
Bissell PowerWash Pet 3878N je pro změnu tyčový tepovač určený k rychlému čištění textilií. Oceníte ho zejména tehdy, pokud se poohlížíte po tepovači, který si poradí se zvířecími chlupy a skvrnami po nehodách. Vysavač se rovněž zapojuje do zásuvky, délka kabelu však není uvedena.
|Model
|Zelmer ZVC9150D
|Bissell PowerWash Pet 3878N
|Cena
|7 999 Kč
|9 999 Kč
|Příkon
|2 100 W
|600 W
|Objem nádoby
|5,2 l
|1,6 l
|Pracovní dosah
|9 m
|-
|Hmotnost
|9 kg
|7,4 kg
|Typ povrchu
|všechny typy podlah
|čalounění, koberce
Jaký je rozdíl mezi tepovačem a vysavačem?
Na první pohled mohou tepovače a vysavače vypadat podobně, jejich funkce se ale výrazně liší. Zatímco klasický vysavač odstraňuje hlavně suché nečistoty jako je prach, drobky nebo chlupy, tepovač čistí textilie pomocí vody a čisticího prostředku.
Kam se tepovač hodí?
- sedačky a křesla – odstranění skvrn, mastnoty a pachů
- koberce – hloubkové čištění vláken
- autosedačky a interiér auta – odstranění špíny z textilních částí
- matrace – osvěžení a odstranění nečistot
- pelíšky domácích mazlíčků – odstranění chlupů a pachů
Při používání je ale důležité čištěný povrch nepřemokřit. Příliš velké množství vody může prodloužit schnutí a některé materiály dokonce poškodit. Před prvním použitím je proto vhodné vyzkoušet tepovač na méně viditelném místě.
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Výhody tepovače:
- hloubkové čištění textilií
- odstranění skvrn
- lepší hygiena domácnosti
Nevýhody tepovače:
- delší doba čištění
- náročnější údržba
- nehodí se na všechny povrchy
|Tepovač
|Vysavač
|Princip čištění
|voda + čisticí prostředek + odsávání
|suché vysávání
|Odstranění skvrn
|ano
|většinou ne
|Čištění sedaček a koberců
|hloubkové
|povrchové
|Odstranění pachů
|výrazně lepší
|omezené
|Rychlost použití
|pomalejší, nutné schnutí
|rychlé každodenní použití
|Údržba
|náročnější čištění přístroje
|jednoduchá údržba
PŘEHLED Kdy po kterém tepovači sáhnout?
- Nejlevnější řešení: PARKSIDE PWS 20 F5 z Lidlu
- Nejlepší poměr cena/výkon: PARKSIDE PERFORMANCE PPWS 10 A2 nebo Kärcher SE 3 Compact Floor
- Nejlepší na sedačky a auto: Bissell SpotClean C5 Pro
- Nejlepší pro domácnost s domácími mazlíčky: Bissell PowerWash Pet
- Nejuniverzálnější model: Bosch BWD420HYG AquaWash&Clean