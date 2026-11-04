Základní repo sazba, od které se odvíjejí úrokové sazby na spořicích účtech, je již delší dobu na úrovni 3,75 %. Analytici ale očekávají, že Česká národní banka ve čtvrtek 5. listopadu zvýší současnou repo sazbu o čtvrt procentního bodu na 4 %. Pokud k tomu dojde, lze očekávat i další zvyšování úrokových sazeb na spořicích účtech.
V listopadové analýze přinášíme nabídky bank, jejichž úrokové sazby na spořicích účtech jsou vyšší než repo sazba ČNB, která činí 3,75 %.
Které nabídky jsou vyšší než repo sazba ČNB
U aktuálně nejlepších spořicích účtů se roční úrokové sazby (p.a.) pohybují v rozpětí 3,8 % až 4,30 %. Takto vysoké úročení, které se drží nad úrovní repo sazby vyhlášené ČNB, má osm tuzemských bankovních domů, u sedmi z nich začíná úroková sazba čtyřkou.
Aktuálně nejlepší nabídky získají klienti většinou za určitých podmínek, například za aktivitu, nebo spořením a zároveň investováním. Některé banky garantují úrokové sazby po určitou dobu, po čase je ale mohou kdykoliv změnit a mohou se měnit i podmínky, za kterých lze na úročení vkladů dosáhnout. Počítejte také s tím, že výnosy ze spoření podléhají v Česku 15% zdanění.