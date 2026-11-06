„Máme nejlepší rok v historii,“ řekl nedávno generální ředitel ENBRY Karel Vlach své ženě Janě. Její reakce ho možná překvapila.
„Říkala jsem si: tak to je nejvyšší čas něco překopat,“ přiznává Jana Vlachová Rasochová, výkonná ředitelka a členka představenstva firmy, kterou před pětatřiceti lety založili její rodiče.
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Krabičky, podle kterých platíte
Většina lidí o společnosti ENBRA nikdy neslyšela, a přitom s ní mnozí žijí v jednom bytě. Firma dodává a instaluje vodoměry a měřidla tepla a podle nich připravuje roční vyúčtování. Tedy ten papír, nad kterým každé jaro nájemníci i majitelé bytů zjišťují, jestli budou doplácet, nebo jim něco vrátí.
Dnes působí v Česku, na Slovensku a v Polsku. Ve skupině pracuje přes 200 lidí. Začátky ale byly mnohem skromnější.
Gauč, garáž a kufr auta
Josef Brabenec strávil dvacet let ve státní metrologii, tedy v oboru, který dohlíží na to, aby měřidla měřila správně. Po revoluci z ní odešel a chvíli nevěděl, co dál.
Jeho žena Božena si dodnes vybavuje, jak ležel doma na gauči. „Hladila jsem ho po hlavě a říkala: Neboj se, my se z toho nějak dostaneme.“
Dostali. V roce 1991 začala platit povinnost měřit spotřebu vody v domácnostech. Přes noc vznikl trh, který předtím neexistoval, a Brabencovi byli připraveni.
Vodoměry vozili v kufru osobního auta, sklad měli v pronajaté garáži v brněnském Žebětíně. Co v pondělí přivezli, bývalo v pátek prodané.
Deset let změn
Zhruba před deseti lety převzala vedení jejich dcera Jana se svým mužem Karlem Vlachem. Firmu přebírali ziskovou, ale nastavenou na jinou dobu. Do vedení proto přivedli zkušené manažery zvenku a začali postupně měnit, jak funguje.
„Myslím, že největší chybou druhé generace by bylo chránit všechno, co první generace vytvořila. Naší odpovědností je chránit firmu, ne způsob, jakým kdysi fungovala.“
Změny přitom nejsou jen na papíře. Jen od roku 2022 investovala skupina přes 100 milionů korun do vývoje a zázemí, a to z vlastních peněz, bez externího investora. Zrekonstruovala pobočky v Praze, Plzni a Bohumíně, koupila sídlo na Slovensku a přestavěla centrálu se sklady v Popůvkách u Brna.
Otevřela také vlastní akademii, kde školí své lidi i techniky z oboru. Vzniklo oddělení moderní energetiky pro tepelná čerpadla a fotovoltaiku a firma si vyvinula vlastní software pro rozúčtování.
Ze změn se tak stal zvyk. Loňský rekordní rok je podle Jany Vlachové Rasochové výsledkem právě těchto let. Proto ho nechce brát jako důvod zpomalit.
Odečtář s bločkem končí
Další velká změna navíc přichází zvenku, podobně jako v roce 1991. Evropská směrnice o energetické účinnosti a český zákon o hospodaření energií požadují, aby měřidle tepla, indikátory na radiátorech a vodoměry na teplou vodu v bytových domech šly nejpozději od 1. ledna 2027 odečítat na dálku.
Pro lidi to znamená hlavně jedno: už nemusí být doma, když zazvoní odečtář. Pro firmy, jako je ENBRA, jde ale o mnohem víc.
Před 30 lety jsme řešili, jak spotřebu přesně změřit. Dnes řešíme, co všechno z naměřených dat dokážeme poznat.
Jana Vlachová Rasochová
Data z měřidel totiž umějí víc než jednou ročně ukázat číslo. Když ve tři ráno, kdy celý dům spí, teče v jednom bytě voda, nejspíš jde o protékající záchod nebo prasklou trubku. Správce se to může dozvědět za pár dní, ne až z vyúčtování o rok později.
Podobně lze odhalit topení, které běží naprázdno, nebo dům, který spotřebuje víc tepla, než by měl. Ne každý dům je na to dnes připravený. Směr je ale jasný: z firmy, která prodávala a instalovala měřidla, se stává firma, která pracuje s daty a musí je umět bezpečně získat, zpracovat a srozumitelně předat.
Z tohoto důvodu firma vyvíjí digitální platformu, která propojí vodoměry, měřidle tepla i plynoměry v tisících domů a správcům i obyvatelům ukáže spotřebu průběžně.
Třetí generace u stolu
Rodinná firma se podle Jany Vlachové Rasochové od korporace liší hlavně tím, jak daleko dopředu se dívá. „Rozhodnutí, která děláme dnes, bude jednou řešit třetí generace. Proto chceme, aby u nich byla už teď.“
Jana Vlachová Rasochová a Karel Vlach mají dohromady čtyři děti a všechny už ve firmě nějak pomáhají. Nejstarší Kuba pracuje ve firemní zkušebně měřidel a studuje bezpečnostní management na vysoké škole AMBIS. Jednadvacetiletý Vojta studuje podnikovou ekonomiku na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity.
Oba v sezoně vyúčtování chodí s odečty po bytech. Dělají tedy přesně tu práci, kterou dálkové odečty postupně nahradí.
„Jsou možná poslední generací odečtářů. A zároveň první, která bude firmu řídit, až budou data samozřejmostí,“ říká Jana Vlachová Rasochová.
Gymnazistka Eva o prázdninách sedí na recepci a pomáhá s marketingem. S nejmladším Honzou před Vánoci připravují dárky pro obchodní partnery. Nikdo je nenutí, aby firmu jednou převzali. Mají ale zažít, jak funguje zevnitř, od zkušebny po recepci.
Rada zakladatele
Technologie se za 35 let změnily k nepoznání. Jedno ale zůstává: číslo na měřidle rozhoduje o penězích konkrétního člověka, ať ho přečte odečtář, nebo ho odešle čip. Proto musí být přesné.
Zůstala i jedna rada, kterou Josef Brabenec opakoval svým dětem a kterou dnes ve firmě slyší i ti nejmladší. Nejnebezpečnější chvíle přichází, když se firmě daří. V krizi je každému jasné, že se musí něco změnit, kdežto úspěch svádí k dojmu, že není proč.
„V krizi se změna vynutí sama,“ říká jeho dcera. „V dobrém roce se pro ni musíte rozhodnout. A to je těžší.“
Obsah vznikl ve spolupráci se společností ENBRA.