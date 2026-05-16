Nejlepší čas na železo? Takhle z něj podle lékařů dostanete maximum

Natálie Brabcová
  8:30
Železo patří mezi klíčové minerály, které tělo potřebuje pro tvorbu krve a přenos kyslíku. Nejčastěji ho lidé řeší při únavě nebo bledosti, stále častěji se ale zmiňuje také v souvislosti s longevity. Nejde přitom jen o to, kolik železa přijmete. Důležitou roli podle lékařů hraje i to, kdy ho během dne užíváte a s čím ho kombinujete.

Vyvážený jídelníček bohatý na železo může podpořit energii, tvorbu krve i správné okysličení organismu. | foto: Profimedia.cz

Obsah

Co je železo a proč ho tělo potřebuje

Železo je minerál, který je zásadní pro tvorbu hemoglobinu, látky, která v krvi přenáší kyslík. Bez dostatečného přísunu nemají buňky energii, což se rychle projeví únavou.

Co přesně dělá:

  • podílí se na tvorbě červených krvinek
  • zajišťuje přenos kyslíku v těle
  • podporuje energii a výkonnost
  • přispívá k normální funkci imunitního systému

Z dlouhodobého hlediska je železo důležité pro udržení energie a fyzické výkonnosti organismu.

Nedostatek železa: Příznaky, které většina lidí přehlíží

Nedostatek železa je častější, než se zdá. Typicky se rozvíjí postupně a nenápadně.

Nejčastější projevy:

  • dlouhodobá únava
  • bledost
  • zadýchávání
  • zhoršená koncentrace
  • padání vlasů

V pokročilém stavu může vést k chudokrevnosti (anémii).

Nedostatkem železa jsou ohroženy zejména ženy (především během menstruace), těhotné ženy, vegetariáni a vegani a lidé s vyšší fyzickou zátěží.

Jak získat železo přirozeně

Základ by měl vždy tvořit jídelníček. Existují dva typy železa:

  • hemové železo (živočišné zdroje – lépe vstřebatelné)
  • nehemové železo (rostlinné zdroje – hůře vstřebatelné)
Obsah železa v potravinách
PotravinaObsah železa
Hovězí maso, játravelmi vysoký
Dýňová semínkavysoký
Sezamová semínkavysoký
Luštěninystřední
Vejcestřední

Důležité pravidlo: Vstřebávání výrazně zlepšuje vitamin C. Naopak ho snižuje například káva, čaj nebo vápník.

Doplňky stravy: Jaké formy železa existují

Pokud strava nestačí, přichází na řadu doplňky. Liší se hlavně vstřebatelností a snášenlivostí.

Nejčastější formy:

  • síran železnatý – častý, ale může dráždit žaludek
  • glukonát železa – obvykle lépe snášený
  • bisglycinát železa – dobře vstřebatelný a šetrný k trávení
  • liposomální železo – moderní forma, u které se sleduje vyšší vstřebatelnost a lepší snášenlivost

Kolik železa denně potřebujete

Doporučený denní příjem železa se liší podle věku a pohlaví. Podle doporučení National Institutes of Health (NIH) je referenční příjem následující:

Doporučená denní dávka železa
VěkMužiŽeny
19-50 let8 mg18 mg
51 let a starší8 mg8 mg

Potřeba železa se může lišit podle životní situace. Například těhotné ženy potřebují zhruba 27 mg denně.

Horní bezpečná hranice příjmu železa u dospělých je přibližně 45 mg denně.

Kdy železo užívat, aby mělo skutečný účinek

Tady dělá většina lidí chybu.

„Železo je vhodné užívat nalačno nebo mezi jídly, ideálně ráno zhruba 30 minut před jídlem nebo dvě hodiny po něm. Pokud dráždí žaludek, lze ho užít s malým množstvím lehkého jídla, ale vstřebávání se tím může mírně snížit. Pro lepší využití je vhodné ho kombinovat s vitaminem C, například ve formě sklenice pomerančového džusu nebo vody s citronem, protože výrazně zlepšuje jeho vstřebávání,“ uvádí Mgr. Barbora Jedličková, farmaceutka z lékárny Dr. Max.

V praxi platí u užívání železa několik jednoduchých pravidel:

  • nejlépe ráno nalačno
  • případně mezi jídly
  • zapít vodou nebo nápojem s vitaminem C
  • vyhnout se současnému užití s kávou, čajem nebo mlékem

Železo a longevity: Jak souvisí se zdravým stárnutím

Z pohledu zdravého stárnutí (longevity) není klíčový jen nedostatek železa, ale i jeho nadbytek. Ten lze nepřímo sledovat například podle hladiny ferritinu, který ukazuje zásoby železa v organismu.

„Správná hladina ferritinu v krvi se pohybuje mezi 30 a 400 ng/ml (nanogramů na mililitr), přičemž ideální hodnoty se mohou lišit v závislosti na věku a pohlaví,“ uvádí PharmDr. Vladimír Finsterle, lékárník a zakladatel Lékárna.cz.

Příliš vysoké množství železa může zvyšovat oxidační stres – proces spojený s poškozováním buněk, který patří mezi mechanismy stárnutí organismu. Naopak jeho nedostatek vede k chudokrevnosti, únavě, horší regeneraci a nižší výkonnosti.

Proto se v souvislosti s dlouhověkostí řeší především rovnováha železa v těle, ne snaha o jeho co nejvyšší příjem.

Jak na železo v praxi

  • užívejte ho ideálně ráno nalačno
  • kombinujte ho s vitaminem C
  • neberte ho současně s kávou, čajem ani vápníkem
  • vybírejte dobře vstřebatelné formy (např. bisglycinát)
  • zaměřte se primárně na pestrou stravu

Nejde jen o to, kolik železa berete, ale kdy a s čím ho kombinujete. Právě to rozhoduje o tom, jestli skutečně pomůže nebo jestli jen zbytečně utrácíte peníze.

