Jen málokterý mobilní telefon zanechal tak výraznou stopu jako právě Nokia 3310. Model, který finská společnost uvedla na trh v roce 2000, se stal symbolem spolehlivosti, dlouhé výdrže baterie a téměř nezničitelné konstrukce. Není divu, že o něm dodnes koluje spousta vtípků.
Zatímco starší generace ho používaly jako pracovní telefon, pro mnoho mileniálů a část generace Z šlo o jeden z prvních mobilů vůbec. Dnes se na něj často práší v šuplících, krabicích na půdě nebo mezi starou elektronikou. Málokdo si přitom uvědomuje, že některé kousky mohou mít docela zajímavou hodnotu.
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Za kolik se dnes Nokia 3310 prodává?
Běžně používané mobily s viditelnými známkami opotřebení najdete na internetových aukcích a bazarech obvykle za pár stovek korun. Většinou se cena pohybuje v rozmezí od 200 do zhruba 1 500 korun. Zachovalé a plně funkční telefony však mohou dosahovat klidně i několika tisíc korun.
Největší zájem bývá o kusy v původním stavu, ideálně s originálním krytem, baterií a nabíječkou. Pokud se vám navíc podařilo dochovat i původní balení včetně dokumentace, může cena vystoupat ještě výše.
Skutečnou raritou jsou zcela nepoužité telefony v originálně zapečetěné krabici. Takové exempláře se na zahraničních aukčních serverech objevují jen výjimečně a jejich cena může přesáhnout i deset tisíc korun. Jeden takový kousek se v dubnu prodal na eBayi za více než 10 500 korun.
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Podle čeho poznáte hodnotu telefonu?
Podobně jako u starých hodinek, herních konzolí nebo sběratelských karet, i u Nokie 3310 rozhoduje především stav telefonu.
Nejvyšší hodnotu mají zpravidla:
- plně funkční kusy
- telefony bez výrazných škrábanců
- originální kryty bez poškození
- původní baterie a nabíječka
- kompletní balení s manuály
- nepoužité nebo minimálně používané exempláře
Výrazně poškozené telefony, nefunkční kusy nebo přístroje bez zadního krytu mívají naopak podstatně nižší hodnotu. Běžně se tak můžete setkat s dvěma telefony, kdy jeden stojí pět tisíc a druhý jen padesát korun.
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Proč je o Nokii 3310 stále zájem?
Důvodů je hned několik. Pro část lidí představuje Nokia 3310 nostalgickou vzpomínku na začátek nového tisíciletí. Jiní ji vnímají jako symbol éry, kdy telefony sloužily především k volání a posílání SMS zpráv. Popularitu si získala také díky legendární hře Snake, jednoduchému ovládání a baterii, která vydržela na jedno nabití i několik dní.