Poplatek se týká všech lidí, kteří přicházejí do obchodu Aldi Shop & Go v Greenwichi na východě Londýna. Patří pod německý řetězec a prezentuje se jako prodejna, která „využívá nejmodernější technologie, abyste mohli nakupovat rychleji a snadněji bez front.“ Při nákupu bez pokladen můžete využít buď bezkontaktní kartu, nebo aplikaci Aldi Shop & Go.
Nákup sleduje AI
Obchod v Greenwichi vznikl v roce 2022 a zákazníci jsou v něm pod dohledem kamer opatřených umělou inteligencí, které jsou schopné sledovat jejich nákup včetně toho, jaké položky si berou z polic a v jakém množství. Díky tomu mohou nakupující odcházet z obchodu, aniž by použili klasické pokladny.
Jak podotýká server GB News, tato technologie není ojedinělá, používají ji i jiné obchody bez pokladen, třeba ji také třeba Market Express v londýnském nákupním centru Excel Centre.
Čím se ale Aldi Shop & Go v Greenwichi na začátku letošního roku opravdu odlišil od konkurence, je vratný poplatek ve výši 10 liber, který musí nyní návštěvníci obchodu zaplatit při vstupu – buď bezkontaktní kartou, nebo přes zmíněnou aplikaci. Peníze se jim následně odečtou z účtu za zboží, které si koupí.
Kdy se peníze vrátí?
Jak ale píše GB News, u zákazníci, kteří si nakoupí za méně než 10 liber, musejí na vrácení peněz několik dní čekat, v závislosti na tom, jakou metodou platili a jakou banku používají. Ještě větší rozpaky vyvolala forma, jakou dal obchod o nové praxi vědět: pouze malým nápisem u vchodu, ve kterém se píše, že pro ověření karty bude „autorizována malá částka“.
Zda tato praxe greenwichskému obchodu vydrží, není jisté. Podobným směrem, tedy k prodejnám bez pokladen a sledování nákupů umělou inteligencí, směřovaly v minulosti i jiné velké řetězce – třeba Amazon nebo Tesco. I ty však od nich ustupují. A takový krok nejspíš udělá i Aldi. Jeho generální ředitel Giles Hurley už po rozporuplných reakcích na novinku naznačil, že budoucnost vidí spíš v samoobslužných pokladnách než v obchodech bez pokladen.
Jak se nakupuje v Aldi Shop & Go?