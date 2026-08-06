Tato věc teď trápí asi všechny. Potíme se a zároveň s tím i ne vždy příjemně voníme. I v létě ale musíme chodit do práce, jezdit hromadnou dopravou, na oslavy a sešlosti, cítit se dobře. Nic neudělá horší dojem na první schůzce než nelibý pach. Jak se zbavit pocení a pachu na co nejdelší dobu a za co nejméně peněz?
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Luxusní parfémy pach neodstraní
S létem si spojujeme slunce, dovolené u moře a dlouhé večery venku. Zároveň ale i propocená trička, přeplněnou hromadnou dopravu a obavy z toho, zda nejsme zdrojem toho nepříjemného odéru my.
Spousta lidí v těchto situacích sahá po drahých parfémech nebo luxusních deodorantech v domnění, že právě ty problém vyřeší. Ve skutečnosti je tomu ale často přesně naopak. Pokud už se potíte, parfém nepříjemný pach neodstraní, jen ho překryje další vůní. Výsledkem pak může být daleko intenzivnější a méně příjemná směs.
|Mýtus
|Realita
|Dražší parfém lépe zakryje pot
|Parfém zápach pouze překryje, nezabrání jeho vzniku
|Deodorant a antiperspirant jsou totéž
|Deodorant řeší pach, antiperspirant omezuje pocení
|Antiperspirant stačí použít ráno před odchodem
|Účinnější bývá nanést ho večer na suchou pokožku
|Pot sám o sobě zapáchá
|Samotný pot téměř necítíme, zápach způsobují hlavně bakterie na pokožce
|Když se hodně potím, musím se jen více navonět
|Lepší je odstranit pot, osušit pokožku a použít správný přípravek
|Na materiálu oblečení nezáleží, ve všech se potíme stejně
|Syntetické materiály mohou držet pach déle než bavlna nebo len
|V létě stačí jedno tričko na den
|Propocené oblečení může zápach zadržovat, vyplatí s sebou nosit náhradní kus na převlečení
10 levných triků, jak v létě nezapáchat
- Místo deodorantu a parfému používejte antiperspirant
- Před spaním naneste antiperspirant na čistou a suchou pokožku
- Vždy s sebou mějte kapesní antiperspirant pro případ nouze
- Očistěte pokožku od potu vlhčenými ubrousky
- Noste s sebou náhradní tričko na převlečení
- Pijte čistou vodu a volte lehčí stravu
- Pravidelně se sprchujte, především v oblasti podpaží a genitálií
- Vyhněte se syntetickému oblečení, dejte přednost volnému střihu
- Střídejte boty i ponožky, nezapomeňte boty vždy vysušit
- Propocené oblečení si znovu neoblékejte, co nejdříve ho vyperte
Deodorant vs. antiperspirant – který je lepší?
Mnoho lidí sáhne v drogerii po přípravku, který slibuje nejvíc muziky za nejmíň peněz. Ne každý ovšem ví, že zdaleka nezáleží ani tak na značce nebo uváděné účinnosti, jako na tom, zda jde o deodorant, antiperspirant nebo antitranspirant. Každý přípravek totiž funguje trochu jinak.
- Deodorant samotnému pocení nezabrání. Jeho úkolem je především omezit množení bakterií na pokožce a překrýt nepříjemný pach vůní. Pokud se tedy v horku hodně potíte, nemusí vám stačit.
Antiperspirant nebo antitranspirant?
Antitranspirant je jen jiný název pro antiperspirant. Nejde o jiný typ výrobku, ale o označení stejného principu. Oboje slouží především k omezení potu.
- Antiperspirant (někdy nazývaný též jako antitranspirant) obsahuje látky, nejčastěji soli hliníku, které dočasně omezují činnost potních žláz a tím snižují množství potu. Právě proto bývá vhodnější volbou do tropických dnů, na dlouhé cestování nebo důležité schůzky.
Nejlepšího výsledku dosáhnete, když antiperspirant nanesete večer před spaním na čistou a suchou pokožku. V noci jsou potní žlázy méně aktivní a účinné látky mají více času působit. Ráno se pak můžete osprchovat.
Sprej, roll-on nebo tuhá tyčinka?
Stojíte v drogerii před regálem a nemůžete se rozhodnout, který antiperspirant pro vás bude nejlepší? Pro začátek se vyplatí zmínit, že každý typ antiperspirantu má své výhody i nevýhody a ne každému bude vyhovovat stejný typ.
- Sprej oceníte tehdy, pokud chcete rychlý pocit svěžesti a příjemné ochlazení po nanesení. Hodí se především při nanášení na větší plochy těla, třeba při sportu. Na druhou stranu má kratší výdrž a při aplikaci se běžně stává, že se velká část přípravku dostane i do vzduchu.
- Tuhá tyčinka nebo roll-on bývají praktičtější pro každodenní použití. Nanášejí se přímo na pokožku, takže využijí větší množství účinných látek a nemusíte se obávat vdechnutí aerosolu. Některé tyčinky ale mohou zanechávat bílé skvrny na tmavém oblečení.
Pokud máte citlivější pokožku, vyplatí se sáhnout po přípravcích bez alkoholu. Alkohol sice pomáhá rychleji odpařit přípravek a má antibakteriální účinek, u některých lidí ale může vysušovat nebo dráždit pokožku, a to zejména po holení, kdy může způsobit pálení a zarudnutí.
|Situace
|Vhodný typ
|Cestování a rychlé osvěžení během dne
|Kapesní sprej nebo roll-on
|Maximální účinek proti pocení
|Účinný roll-on nebo tyčinka
|Citlivá pokožka
|Bez alkoholu a výrazné parfemace
Mnohem důležitější než samotná forma je ale správné použití. Pokud totiž budete i ten nejlepší přípravek nanášet na mokrou a zpocenou pokožku, pravděpodobně se nedočkáte nijak závratného výsledku.
Vejde se do kabelky, zachrání vás i v letadle
Ani ten nejlépe zvolený antiperspirant ale nedokáže působit věčně. V tropických dnech, při dlouhé cestě tramvají, při větší stresové zátěži před schůzkou nebo po několika hodinách v kanceláři se proto vyplatí mít po ruce malou rezervu.
Nezapomeňte na vlhčené ubrousky
Ke kapesnímu antiperspirantu si do tašky přibalte ještě balíček vlhčených ubrousků. Nejprve pomocí ubrousků osušte pokožku od potu a poté na ni naneste antiperspirant.
Kapesní antiperspirant se vejde do batohu, kabelky i malé tašky a můžete ho použít prakticky kdykoliv během dne. Vhod přijde zejména při cestě přeplněnou hromadnou dopravou nebo před důležitým jednáním.
Navíc má tu výhodu, že nezabere téměř žádné místo a vejde se do maximálního limitu tekutin převážených v příručním zavazadle, takže si ho bez starostí můžete vzít i na palubu letadla.
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Náhradní tričko mějte vždy po ruce
Pokud vás čeká několik hodin v rozpáleném autě, dlouhá cesta vlakem, přeplněná MHD nebo celodenní pobyt v kanceláři, náhradní tričko v batohu nebo kabelce může být tím nejjednodušším řešením. Obětovat pár minut převlečení často pomůže daleko lépe než další vrstva deodorantu.
Hodně ale záleží na tom, jaký materiál nosíte. V létě byste měli dát přednost lehkým a prodyšným látkám, jako je třeba len nebo bavlna. Ty pokožce umožní lépe dýchat a odvádět vlhkost. Vhodná mohou být také funkční trička na sportování, která odvádí pot z těla a rychle schnou. Pomoci může i volnější střih, který umožní lepší proudění vzduchu.
Naopak byste se měli vyhnout levným syntetickým materiálům, především polyesteru. Tyto materiály sice bývají lehké, mohou ale zadržovat pachy a po několika hodinách začnou být cítit výrazněji než přírodní látky.
Nezapomínejte na boty a ponožky
Stejná pravidla platí i pro boty. Pokud trávíte několik hodin v uzavřené obuvi, pot se rychle hromadí a může nepříjemně zapáchat.
Jak se můžete proti zápachu z bot bránit?
- střídejte boty
- měňte ponožky
- nechte obuv po nošení pořádně vyschnout
Pomoci mohou i vložky pohlcující pach nebo antibakteriální spreje do bot.
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Pijte vodu, vyhněte se tučným jídlům
To, co během dne sníme a vypijeme, se může projevit i na tělesném pachu. Samotný pot téměř nezapáchá, ale jeho složení a množství ovlivňuje, jak výrazně bude cítit po kontaktu s bakteriemi na pokožce. V horkých dnech proto pomůže pít dostatek tekutin a zvolit lehčí jídelníček.
|Vhodnější volba v horku
|Co může pocení nebo pach zhoršit
|Čistá voda a neslazené nápoje
|Slazené limonády a energetické nápoje
|Ovoce s vysokým obsahem vody
|Větší množství kávy a alkoholu
|Lehčí jídla se zeleninou
|Tučná a těžká jídla
|Ryby, libové maso, lehké bílkoviny
|Fast food a smažená jídla
|Potraviny bohaté na tekutiny
|Velmi kořeněná jídla
|Pravidelný pitný režim během dne
|Čekání s pitím až do chvíle, kdy přijde žízeň
Neznamená to, že byste si v létě museli úplně odpustit kávu nebo si nemohli sem tam dopřát burger nebo hranolky na koupališti. Pokud ale víte, že vás čeká důležitá schůzka, dlouhá cesta nebo celý den v kanceláři bez možnosti převléknutí, může vás lehčí jídelníček zachránit.
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Pozornost si zaslouží i intimní partie
Oholení může pomoci omezit zápach
Samotné ochlupení sice nezpůsobuje zápach ani nezvyšuje pocení, zachycuje ale pot a vlhkost, ve kterých se mohou lépe množit bakterie. Oholení chloupků tak může některým lidem pomoci udržet pokožku déle svěží a snadněji ji udržovat čistou.
Většina lidí si při slovech zápach a pot automaticky vybaví podpaží. To ale zdaleka není jediným místem, kde se v horku pot a bakterie mohou postarat o nepříjemný zápach. Potní žlázy se nacházejí po celém těle. Zvláštní pozornost si zaslouží hlavně chodidla a intimní partie.
U intimních partií je především důležité dodržovat pravidelnou hygienu. Jde totiž o oblast, kde se snadno hromadí teplo, vlhkost a bakterie. Pomoci si můžete třeba každodenním sprchováním, po kterém byste se měli vždy důkladně osušit.
Taky byste měli volit volnější, prodyšné spodní prádlo. Vhodné jsou především ty materiály, které odvádějí vlhkost a umožňují pokožce dýchat. Příliš těsné oblečení nebo dlouhý pobyt v propoceném prádle může naopak vytvářet ideální prostředí pro množení bakterií.
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