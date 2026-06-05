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Nejde jen o velikost. Toto rozhoduje o tom, zda si dítě kolo zamiluje nebo ho omrzí

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  5:00
První šlapání bez pomocných koleček bývá pro děti i jejich rodiče jedním z největších životních milníků. Málokterý rodič si však uvědomuje, jak je výběr prvního dětského kola důležitý, a kolik pozornosti je mu třeba věnovat. Takové špatně zvolené dětské kolo může totiž dítě často od jízdy odradit. Na co se při výběru zaměřit, jak poznat správnou velikost a kolik dnes stojí kvalitní dětské kolo?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Vybrat první dětské kolo je mnohem složitější, než se může na první pohled zdát. Mnoho rodičů řeší hlavně cenu a vzhled, ne vždy se však dívají na hmotnost, velikost rámu nebo celkovou ovladatelnost. Právě tyto parametry jsou však paradoxně mnohem důležitější.

Kolo může být sebevíc krásné, můžete na něm pohádkově ušetřit, ale pokud bude příliš těžké nebo velké, bude se na něm dítě akorát trápit. O tom, zda si dítě cyklistiku zamiluje, nebo ji bude brát jako nepříjemnou povinnost, tak často rozhodne první zkušenost.

Obsah

1. Neřiďte se věkem, ale výškou dítěte

Které chyby se rodiče dopouštějí nejčastěji? Vybírají kolo podle věku uvedeného na štítku. Mnohem důležitější než věk je však výška dítěte a délka nohou. Proč?

Dvě stejně staré děti mohou být jinak vysoké a mohou tak potřebovat úplně jinou velikost kola. Nejen z tohoto důvodu se u kol používá označení ne podle věku, ale podle velikosti kol.

S jakými rozměry dětských kol se můžeme na trhu setkat?

  • dětské kolo 14" – obvykle pro děti kolem 3 až 5 let
  • dětské kolo 16" – zhruba 4 až 6 let
  • dětské kolo 20" – přibližně 5 až 8 let
  • dětské kolo 24" – často pro děti od 8 do 12 let

Mimo tyto rozměry můžete narazit také na dětská kola 18", 26" a výše.

Správnou velikost kola zjistíte nejlépe tak, že si jej dítě vyzkouší přímo v obchodě. Dítě by mělo být schopné bezpečně dosáhnout na zem a pohodlně ovládat řídítka i brzdy. Pokud váháte mezi dvěma velikostmi, většinou je lepší zvolit menší variantu.

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2. Hmotnost kola rozhoduje víc než cena

Dospělý člověk často nepozná rozdíl mezi kolem o hmotnosti osm kilogramů a kolem o hmotnosti dvanáct kilogramů. Pro malé dítě jde ale o poměrně zásadní rozdíl.

Některá levná kola váží dokonce více než třetinu hmotnosti samotného dítěte. V takovém případě jsou pak pro dítě rozjezdy, zatáčení i brzdění mnohem náročnější a je větší šance, že ho kolo brzy omrzí.

Velkou popularitu si získalo například prémiové dětské kolo Woom. Model Woom Original 3 s koly o velikosti 16" váží jen okolo 5,4 kilogramu a cenově se pohybuje okolo 11 tisíc korun.

Smutnit však nemusíte, ani pokud máte nižší rozpočet. Lehčí konstrukce už dávno nejsou výsadou jen prémiových značek. Dobré zkušenosti mají rodiče například s dostupnými modely z Decathlonu, které bývají výrazně levnější.

3. Dítě si musí kolo prvně vyzkoušet

Jak vybrat kolo?

Dítě by vždy mělo:

  • bez problémů nasednout i sesednout
  • dosáhnout na brzdy
  • zvládnout otočit řídítky bez námahy
  • cítit se na kole jistě

Nikdy byste se neměli řídit jen tím, jak kolo vypadá na fotografii na internetu. Přeci jen, každé dítě sedí na kole trochu jinak a rozdíly mezi jednotlivými značkami bývají mnohdy překvapivě velké.

Vyplatí se tedy s dítětem navštívit kamennou prodejnu a alespoň několik málo modelů si přijít vyzkoušet osobně.

Pokud se dítě na kole bojí už při prvním nasednutí, většinou je problém ve velikosti nebo geometrii rámu. Vždy by si proto mělo vyzkoušet více kol.

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4. Nejlevnější kolo nemusí být nejvýhodnější

Mnoho rodičů se při výběru dětského kola řídí tím, že dítě z kola za pár let vyroste a není jisté, jak často na něm bude jezdit. Selský rozum jim tak automaticky napoví, aby sáhli po nejlevnější variantě. Právě to však bývá jednou z největších a nejčastějších chyb.

Rozdíl mezi kolem za tři tisíce a za deset tisíc korun totiž zdaleka není jen o tom, zda je kolo značkové nebo nikoliv. Levnější kola bývají výrazně těžší, mají méně kvalitní komponenty a hůře se ovládají. A pro malé dítě může být i rozdíl několika pár kilogramů poměrně zásadní.

Představme si například dítě vážící dvacet kilogramů. Pokud dostane kolo o hmotnosti dvanáct kilogramů, ovládá stroj, který váží více než polovinu jeho vlastní hmotnosti. Lehčí model od prémiových výrobců přitom může vážit jen šest kilogramů.

Dítě pozná rozdíl při každém rozjezdu, zatáčení i jízdě do kopce. Pokud má zbytečně těžké kolo, více se na něm nadře, jízda ho brzy omrzí a pak už na kolo usedne jen výjimečně. Kolo, za které jste ušetřili několik tisíc korun, tak bude většinu času stát v garáži nebo ve sklepě a na vaše úspory bude sedat tak akorát prach.

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5. Pozor na kola z druhé ruky

Bazarové kolo z druhé ruky vám může ušetřit spoustu peněz. Kvalitní dětská kola si často drží vysokou hodnotu a spousta z nich má naježděno jen jednu, maximálně dvě sezony. To, že bylo kolo používané, tak často na pohled nepoznáte. Nikdy byste však neměli věřit tomu, že každé kolo se známou značkou se automaticky vyplatí koupit.

Jestliže kupujete dětské kolo z druhé ruky, měli byste si prvně důkladně zkontrolovat stav rámu, brzd, kol, převodů i případné známky po pádech nebo nehodách.

Taky byste měli porovnat cenu bazarového kousku s cenou nového kola. Ačkoliv to tak nemusí na první dobrou vypadat, mnoho rodičů nejvíce přeplatí právě na tomto. Není totiž výjimkou, že několik let starý model se na bazaru prodává jen o pár tisíc korun levněji než zcela nový kus.

Další častou chybou je, že spousta rodičů kývne hned na první výhodnou nabídku, na kterou narazí, aniž by si ověřili, kolik stejné nebo podobné modely stojí jinde. I jen několik málo minut, které věnujete porovnání, vám přitom může odhalit výrazně lepší nabídku nebo naopak ukázat, že je inzerovaná cena neadekvátní.

Kolo z bazaru se vyplatí koupit jen tehdy, pokud víte, jaké kolo hledáte, znáte jeho běžnou cenu a dokážete posoudit jeho technický stav. V opačném případě se může zdánlivě výhodný nákup prodražit stejně jako koupě nového kola.

SROVNÁNÍ Dětská kola podle velikosti a ceny

Vždy se vyplatí si udělat přehled, a to zejména z toho důvodu, že i dva na oko velmi podobné či dokonce stejné modely mohou stát zcela jiné peníze. Zdaleka však nejde jen o značku nebo obchod. Cenu výrazně ovlivňuje i hmotnost, komponenty nebo zpracování.

VelikostModelObchodHmotnostCena
14"Discover 100Decathlon6,6 kg2 799 Kč
14"CTM SlyMojekolo.cz5,35 kg8 199 Kč
16"Discover 900Decathlon6,5 kg5 299 Kč
16"AMULET Urban 16Mojekolo.cz7,2 kg5 999 Kč
20"Trekové kolo 100Decathlon10,4 kg3 999 Kč
20"CTM Scooby 1.0Mojekolo.cz10,7 kg6 199 Kč
24"Trekové kolo 100Decathlon13,5 kg4 999 Kč
24"CTM MonyMojekolo.cz12,1 kg7 199 Kč

Přehled modelů a cen vychází z aktuální nabídky vybraných prodejců (Decathlon, Mojekolo.cz) dostupných k 2. 6. 2026. Uvedené ceny a hmotnosti jsou informativní a mohou se lišit dle konkrétní prodejny nebo aktuálních akčních nabídek. Redakce neprováděla fyzický test všech uvedených modelů, výběr reflektuje parametry běžně uváděné výrobci.

I u kol stejné velikosti může být rozdíl několik tisíc korun. Například mezi nejlevnějším 14" kolem z Decathlonu a modelem CTM Sly je rozdíl více než 5 000 korun.

Vyšší cena automaticky neznamená, že jde o lepší volbu pro každé dítě. Zpravidla však bývá spojena s nižší hmotností, kvalitnějšími komponenty, lepší geometrií rámu nebo vyšší zůstatkovou hodnotou při následném prodeji. Vždy se proto vyplatí neporovnávat jen cenovku.

NÁVOD Jak vybrat dětské kolo krok za krokem

Pokud se v nabídce dětských kol pořád ztrácíte, můžete si pomoci tímto jednoduchým návodem:

  1. Změřte výšku postavy a délku nohou
  2. Zaměřte se na hmotnost kola
  3. Nechte dítě kolo vyzkoušet
  4. Porovnejte více modelů
  5. Zvažte nový i bazarový model
  6. Myslete na budoucí prodej

Při výběru prvního kola nejde o to koupit nejdražší nebo nejlevnější model. Důležité je najít takové dětské kolo, na kterém se dítě bude cítit bezpečně a bude díky němu chtít jezdit i v budoucnu.

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Témata: Decathlon, Obchod, vzhled

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